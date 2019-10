Groß Sarau

Am Dienstagabend wurde gegen 20.35 Uhr die Nordoel-Tankstelle in der Hauptstraße in Groß Sarau überfallen. Ein Mann betrat den Verkaufsraum der Tankstelle. Er bedrohte den 37-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Räuber erbeutete einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb unverletzt.Erst im Dezember des vergangenen Jahres hatte eine 20-Jährige die Tankstelle überfallen. Sie war von ihrem Freund dazu angestiftet worden sein. Der Prozess wird gerade in Lübeck verhandelt, wie die Lübecker Nachrichten berichten.

Fahndung ohne Erfolg

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war zwischen 1.65 und 1,70 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, mit weißem Einsatz/Kragen und weißer Aufschrift auf der linken Brustseite. Außerdem trug er eine helle Cargo-Hose und weiße Turnschuhe. Er sprach deutsch mit Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Überfall machen? Wem ist ein Mann aufgefallen, auf dem die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-0.

Von RND/ LN