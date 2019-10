Blitztest für Pferdekrankheiten

Tappendorf

In der Pferdeklinik Tappendorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurde am Donnerstag ein neues Verfahren zur schnellen Diagnose von Infektionskrankheiten bei Pferden vorgestellt. Damit könnten Krankheiten vor Ort und schon vor Ausbruch - also während der Inkubationszeit - erkannt werden.

Martina Gerken von der Christian-Albrechts-Universität erklärte in Tappendorf die Funktionsweise des sogenannten Optochips. Mit einem Abstrich wird Sekret aus den Nüstern des Pferdes entnommen, die Probe anschließend mit einer Pipette in eine Kartusche eingeführt und dort aufgereinigt. Ein chemischer Prozess vervielfältigt die erregerspezifischen Abschnitte. Ob eine Infektion vorliegt, wird über die Fluoreszenz des DNA-Materials erkannt. „Das gibt uns dann Ausschluss darüber, wie viel von diesem Erreger-Material ursprünglich in der Probe war“, so Gerken.

Anwendung in der Humanmedizin erstmal zu teuer

„Das Verfahren ist weltweit einzigartig“, schwärmte Minister Buchholz, der zur Präsentation nach Tappendorf gereist war. „Und in Wahrheit gibt es doch noch ganz andere Anwendungsgebiete, nicht nur in der Veterinärmedizin, auch in der Humanmedizin, Lebensmittel- oder Umweltanalytik.“ Wie schnell das Verfahren beim Menschen zum Einsatz kommt, hängt allerdings auch von den Kosten ab. Etwa 120 Euro soll der Test pro Anwendung kosten. „In der Humanmedizin müsste diese Summe natürlich enorm gesenkt werden“, stellte Gerken fest.

Für Dr. Jörg Peter Belz, Leiter der Pferdeklinik Tappendorf, würde sich der Einsatz bei seinen Pferden jedoch schon jetzt bezahlt machen: „Heute ist man gezwungen, die Probe vom Pferd zu entnehmen und diese dann in ein Zentrallabor zu schicken. Der Befund liegt erst nach drei bis vier Tagen vor.“ Zu lang bei einer Infektionskrankheit: „Das Tier wird so lange isoliert. Im schlimmsten Fall müssten wir den Betrieb vorübergehend schließen. Zeit ist hier tatsächlich Geld.“ Mit dem Blitz-Test kann eine Untersuchung vor Ort durchgeführt werden. Das Ergebnis steht nach einer halben Stunde fest.

Hamburg und Schleswig-Holstein forschen gemeinsam

An der Entwicklung des Mini-Labors arbeitet ein Konsortium aus Firmen und Forschungseinrichtungen aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch deshalb bezeichnet Wirtschafts- und Technologieminister Bernd Buchholz das Projekt als wegweisend: „Wir nehmen inzwischen Ländergrenzen nicht mehr als Grenzen war, sondern überbrücken sie. So können Partner zusammengeführt werden, die bei so einem Thema gegenseitig gebraucht werden.“

Mit insgesamt einer Million Euro wird das Projekt von beiden Bundesländern gemeinsam gefördert. 525.000 Euro schüttete das Land Schleswig-Holstein an die Christian-Albrechts-Universität, das Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie aus Itzehoe und das Unternehmen Krämer Engineering aus Jevenstedt für die Weiterentwicklung des Optochips aus. Buchholz übergab in Tappendorf die Förderbescheide. Geld, das dringend benötigt wird: „Sonst hätten wir als mittelständisches Unternehmen die Entwicklung gar nicht weiterführen können“, sagt Steffen Krämer von Krämer Engineering.

Prototyp soll in drei Jahren entwickelt sein

Und nun drängt die Zeit: In drei Jahren soll der erste Prototyp stehen und möglichst schnell die Serienproduktion starten. Die Gesamtkosten der Technologie sind noch nicht abzusehen, werden die Förderungssumme jedoch um ein Vielfaches übersteigen.