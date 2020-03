Tarifstreit im Busgewerbe: Arbeitgeber setzen Verhandlungen aus

Kiel/Lübeck

„Grund sind einerseits die massiven und existenzbedrohlichen Folgen der Corona-Krise sowohl im Busreise- und Anmietverkehr als auch im Linienverkehr und andererseits die Tatsache, dass die Durchführung einer Verhandlungsrunde aufgrund der klaren Empfehlungen der Landesregierung risikolos nicht mehr möglich und damit nicht verantwortbar ist“, begründete der OVN am Montag seine Entscheidung. Er hatte bereits vergangene Woche Staatshilfe für das Busgewerbe gefordert.

Droht ein weiterer Busfahrer-Streik?

Der Verband, der die Interessen der privaten Busbetriebe in Schleswig-Holstein und Hamburg vertritt, stehe erst wieder für Verhandlungen zur Verfügung, wenn diese ohne Ansteckungsgefahr problemlos möglich sind. „Wann das der Fall sein wird, lässt sich heute nicht seriös beantworten“, sagt OVN-Geschäftsführer Joachim Schack.

Verdi-Reaktion noch unklar

Wie die Gewerkschaft darauf reagieren wird, ist noch unklar. „Das werde ich mit unserer Tarifkommission absprechen“, sagt Karl-Heinz Pliete, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Verkehr. Die Corona-Krise sei ohne Frage eine Belastung für die Tarifgespräche, die Pandemie habe extreme Auswirkungen auf die Betriebe.

Ultimatum von der Gewerkschaft

Eigentlich hatte Verdi dem OVN die Pistole auf die Brust gesetzt. Nach der vergangenen, ergebnislosen Verhandlungsrunde wollte die Gewerkschaft bis Montag wissen, ob der OVN sich in der Lage sieht, ein verbessertes Angebot abzugeben. Wenn nicht, sollte es eine Urabstimmung über einen unbefristeten Erzwingungsstreik geben. Noch ist unklar, ob Verdi die Drohung wahr macht.

OVN und Verdi weit auseinander

Der OVN hatte zuletzt 250 Euro mehr Gehalt für die Busfahrer, verteilt in mehreren Stufen bis zum 1. Juni 2022, geboten. Verdi verlangt eine Steigerung der Löhne und Gehälter um zwei Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar. Laut OVN entspräche dies einer Erhöhung von 14 Prozent, was wirtschaftlich nicht machbar sei. OVN-Geschäftsführer Joachim Schack sagte bereits in der vergangenen Woche: „Mir fehlt es aktuell an Fantasie, wie es zu einer Einigung kommen soll.“

Von Jan Wulf