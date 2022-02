Kiel/Rendsburg

Sieben Monate nach einem akut lebensbedrohlichen Messerstich in die Brust eines 30-Jährigen am Obereiderhafen in Rendsburg hat das Kieler Landgericht den geständigen Täter (34) wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Staatsanwältin hatte sieben Jahre wegen versuchten Totschlags gefordert und prüft Revision.

Einig waren sich die Prozessbeteiligten nach viertägiger Verhandlung über den Tatablauf und die Notwendigkeit, den alkohol- und drogenabhängigen 34-Jährigen in einer geschlossenen Entziehungsanstalt unterzubringen. Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte eine mindestens zweijährige Langzeittherapie zur Vorbeugung gegen Rückfälle empfohlen.

Messer vor laufender Kamera aufgeklappt

Die ersten Handgreiflichkeiten auf dem beliebten Freizeitgelände hatten sich am frühen Morgen des 24. Juli vor laufender Überwachungskamera abgespielt. Die Bilder zeigen, wie der große, schlanke Angeklagte um 5.46 Uhr mit dem Fahrrad auf seine Gegner trifft. An der Leine führt er einen Schäferhund. Dann zeigt das Video, wie er sein Messer aufklappt und es bedrohlich schüttelt.

Hintergrund des Auftritts war ein Wortgefecht, das sich die Beteiligten eine Stunde zuvor geliefert hatten. Der psychisch labile Angeklagte, der sich von seiner langjährigen Lebensgefährtin abgewiesen fühlte, war in jener Nacht auf der Suche nach einer Bekannten. Die Frau, mit der sich eine neue Beziehung anbahnte, hatte seit Stunden nicht auf seine zahlreichen Anrufe und Nachrichten reagiert.

Die Angeklagte sollte sich verziehen

Aufgebracht fragte der Suchende seine späteren Gegner am Hafen, ob sie gesehen hätten, wie jemand ins Wasser gesprungen sei. Die Zeugen, die zunächst noch zu dritt waren, verneinten – und waren zunehmend genervt vom aggressiven Auftreten des Angeklagten, sagte der Vorsitzende Sven Heitmann in der Urteilsbegründung.

„Wir haben Kanaken flach gemacht, jetzt bist du dran!“, soll einer der Zeugen gedroht haben. Ein anderer bespritzte den aufdringlichen Fragesteller mit seinem Mix-Getränk. Der Angeklagte wich zunächst der Übermacht und folgte der Forderung, sich zu verziehen. Gleichzeitig wuchs sein innerer Groll.

Angeklagter holte Messer und Schäferhund

Um 5.06 Uhr meldete der Angeklagte per Handy der Polizei, drei Typen hätten ihn „fast kaputt gemacht“. Doch statt wie aufgefordert vor Ort auf die Beamten zu warten, ging er nach Hause und bewaffnete sich mit dem Klappmesser, so das Urteil. Er zog eine schwarze Kapuzenjacke über und nahm den Schäferhund seines Schwagers mit.

Vor laufender Kamera kehrte der Angeklagte zu den Zeugen am Wasser zurück, die jetzt nur noch zu zweit waren. Mit den rüden Worten fuchtelte er mit der Klinge herum. Mit dem Kommando „Fass!“ ließ er den Hund los. Doch der Rüde blieb friedlich und näherte sich eher neugierig den Fremden.

Messerstich außerhalb des Kamerabereichs

„Man kann sehen, dass Sie gut geladen waren“, deutet der Vorsitzende die Körpersprache des Angeklagten. Doch seine Gegner hielten nicht nur die Stellung, sie warfen auch ihre Rucksäcke ab und zeigten sich kampfbereit. Das spätere Opfer, so zeigt das Video, griff den Angeklagten an die Schulter. Der Angeklagte schien überrascht.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das nun folgende Gerangel spielte sich außerhalb des Kamerabereichs ab. Wie Zeugen berichteten, gingen Täter und Opfer zu Boden. Laut Urteil stach der Angeklagte spontan zu – wohl auch als Reaktion auf einen Fußtritt und vorausgegangene Provokationen. Der Stich perforierte den Herzbeutel des Opfers und löste eine massive Blutung aus.

Bis zu 2,4 Promille Alkohol im Blut

Möglicherweise traf der Angeklagte nicht vorsätzlich die Brust des gebückten Opfers, folgerte die Kammer. Die affektive Erregung und bis zu 2,4 Promille Alkohol hätten seine Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt. Da sei nicht auszuschließen, dass der Stich ungezielt geführt wurde.

Das Gericht hatte mehrere BGH-Entscheidungen zu vergleichbaren Fällen geprüft. Gegen eine Tötungsabsicht sprach laut Urteil, dass das Opfer zuvor eher deeskalierend aufgetreten war. „Er war nicht der Hauptgegner, er stand nicht im Fokus.“ Zudem habe sich der Angeklagte vorher bei der Polizei gemeldet. Nach dem Stich wirkte er geschockt. „Man sah den Hass nicht mehr“, hatte ein Zeuge berichtet.

Schnelle Helfer retteten das Opfer

Wahrscheinlich verdankt der Schwerverletzte sein Leben den schnellen Rettungskräften, die wenige Minuten nach dem Notruf vor Ort waren. Während das Opfer in der Imland-Klinik und später in der Herzchirurgie des Kieler Uniklinikums versorgt wurde, tauchte der Täter zunächst unter.

Angeklagter schien erleichtert

Freunde und Verwandte überzeugten den Mann, dessen Beziehungen und Arbeitsverhältnisse immer wieder am Alkohol gescheitert waren, sich zu stellen. Um 15.40 Uhr, zehn Stunden nach dem Messerstich, wandte er sich an die Polizei und bekannte sich zur Tat. Seitdem sitzt er in U-Haft. Das Urteil mit der Chance zur Therapie nahm er mit sichtlicher Erleichterung und Zustimmung auf.