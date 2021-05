Kiel

Nach den tödlichen Schüssen in Dänischenhagen und Kiel in der vergangenen Woche geht die Ermittlungsarbeit der Polizei weiter. Polizeitaucher suchten am Mittwochmorgen ab 9.40 Uhr unterhalb der Levensauer Hochbrücke im Nord-Ostsee-Kanal nach Teilen einer möglichen Tatwaffe. „Wir haben zwei Teile gefunden. Bei einem sind wir sicher, dass es zu der möglichen Tatwaffe gehört“, sagte Polizeisprecher Matthias Felsch nach dem ersten Tauchgang.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Man habe eine genaue Vorstellung davon, nach was man suche, ergänzte der Sprecher. Ein Bekannter des 47-jährigen Tatverdächtigen aus Westensee soll die Waffenteile von der Brücke in den Nord-Ostsee-Kanal geworfen haben. Bereits in Eckernförde und in der Kieler Förde vor Möltenort waren Taucher fündig geworden und hatten versenkte Waffenteile aus dem Wasser geholt.

Lesen Sie auch: Taucher finden Waffenteile in Möltenort

Auf die Spur seines Helfers hatte die Polizei der Tatverdächtige selbst gebracht. Bevor die Taucher um 9.40 Uhr ins Wasser gingen, hatte die Polizei eine Leine mit zwei Bojen von der möglichen Wurfstelle auf der Brücke hinunter geworfen. Sie markierten auf der Wasseroberfläche einen Korridor, unter dem die Taucher nach den Waffenteilen suchten. Der Kanal war bis 11.25 Uhr für die Suchaktion gesperrt.

Nach einer Pause gingen am Nachmittag weitere Taucher der Einsatzstaffel aus Eutin in die Tiefe. Und auch sie tauchten erfolgreich. Nach beiden Tauchgängen hatten sie insgesamt sechs Waffenteile gefunden. "Zwei davon würden wir nach jetzigem Stand der Tatwaffe zuordnen", sagte Polizeisprecher Matthias Felsch. Die anderen vier Stücken müsse die Kriminaltechnik genauer untersuchen, ergänzte Felsch.

Zur Galerie Unter der Levensauer Hochbrücke wird nach Waffenteilen getaucht.

Helfer wohl nicht an der Tat beteiligt

Gegen 15.15 Uhr packten Kripo und Polizeitaucher ihre Ausrüstung zusammen und der Kanal wurde wieder für den Schiffsverkehr freigegeben. Ob es für die Ermittlungen noch einen weiteren Tauchgang brauche, sei derzeit noch nicht klar, sagte Felsch. Dass neben Eckernförde, Möltenort und dem Kanal unter der Levensauer Hochbrücke noch ein weiterer Ort in das Visier der Ermittler gerät, erscheint laut Felsch derzeit unwahrscheinlich. Den Hinweis auf die einzelnen Stellen hatte ein Bekannter des Tatverdächtigen gegeben. Der Helfer soll die Waffenteile jeweils ins Wasser geworfen haben. Warum er das tat, und ob er von den Taten in Dänischenhagen und Kiel gewusst hat, ist unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht man aber nicht von einer Tatbeteiligung des Helfers aus.