Tauchereinsatz im NOK: Suche nach Waffenteilen nach Dreifachmord beginnt

Kiel

Derzeit suchen zwei Polizeitaucher unterhalb der Levensauer Hochbrücke nach Teilen einer möglichen Tatwaffe. Ein Bekannter des 47-jährigen Tatverdächtigen aus Westensee soll diese von der Brücke in den Nord-Ostsee-Kanal geworfen haben. Bereits in Eckernförde und in der Kieler Förde vor Möltenort waren Taucher fündig geworden und hatten versenkte Waffenteile aus dem Wasser geholt.

Auf die Spur seines Helfers hatte die Polizei der Tatverdächtige selbst gebracht. Bevor die Taucher um 9.40 Uhr ins Wasser gegangen sind, hatte die Polizei eine Leine mit zwei Bojen von der möglichen Wurfstelle auf der Brücke hinunter geworfen. Sie markieren auf der Wasseroberfläche einen Korridor, unter dem die Taucher derzeit nach den Waffenteilen suchen. Der Kanal ist für die Suchaktion derzeit gesperrt. Die Celebration G fuhr als letztes großes Schiff um 9 Uhr unter der Levensauer Hochbrücke hindurch. Das erste Zeitfenster der Polizei geht bis voraussichtlich 11 Uhr. Wenn die Taucher bis dahin nicht erfolgreich sind, besteht am Nachmittag die Möglichkeit für einen zweiten Versuch.