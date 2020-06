Der Arzt kommt per Videochat aufs Handy

Kiel

Ziel der Video-Sprechstunde ist es, dass sich nicht jeder ins Wartezimmer der Hausarztpraxis setzen muss, nur weil er für wenige Tage eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung benötigt. Die Versicherten können sich täglich am Telefon beraten lassen. Bei Bedarf behandelt sie ein Arzt in einem zusätzlichen Angebot, der Sprechstunde per „TK-Doc-App“. Dabei kann er auch Medikamente verordnen und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Das Behandlungsspektrum ist auf acht Krankheitsbilder begrenzt, darunter grippaler Infekt, Migräne und Corona-Symptome.

Die Allgemeinmedizinerin Urte Petau, die in einer Praxis in Schönwalde am Bungsberg ( Kreis Ostholstein) arbeitet, gehört zum Ärzteteam, das die Versicherten per Videotelefonat berät. „Das kann man sich vorstellen wie einen normalen privaten Videoanruf“, so Petau. Allerdings kommt sie dafür in die Räumlichkeiten der IFE Gesundheits-GmbH in Nehmten, die Vertragspartner der TK ist. Dort gebe es die technischen Voraussetzungen für eine sichere Verbindung bei der Video-Schalte.

Bei Bedarf muss der Patient in eine Praxis gehen

„Im Gespräch achte ich auf den ersten Eindruck: Wie sieht der Patient aus? Wie ist die Stimmlage?“, erklärt Petau. Habe sie das Gefühl, der Patient müsse doch persönlich einen Arzt sehen, werde ihm das mitgeteilt. „Es gibt rote Flaggen, wie etwa Lähmungserscheinungen bei Rückenschmerzen.“ Auch wenn ein Abhorchen mit dem Stethoskop oder ein Abtasten nötig sei, müsse der Patient in eine Praxis. „Dass man die Patienten bei der Untersuchung nicht anfassen kann, ist der große Unterschied zur normalen Sprechstunde“, sagt Petau.

Henrik Herrmann, Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein begrüßt die App: „Sie ist eine gute Möglichkeit, den direkten Kontakt da zu minimieren, wo er nicht nötig ist.“ Dazu zähle die Arbeitsunfähigkeitsbeschenigung bei bestimmten Erkrankungen. „Wichtig ist, dass ein niedergelassener Facharzt die Online-Sprechstunde übernimmt.“ Auch sei ein direktes Gespräch von großer Bedeutung. „Dass Patienten einfach einen Fragebogen auszufüllen, würde nicht reichen.“

Video-Sprechstunde lässt Krankschreibung für bis zu drei Tage zu

Über die Video-Sprechstunde ist laut TK eine Krankschreibung bis zu einer Dauer von drei Tagen möglich. Der Durchschlag für die Versicherung könne elektronisch übermittelt werden, die Versionen für Versicherten und Arbeitgeber müssten derzeit aus rechtlichen Gründen noch auf dem Postweg versendet werden. Bräuchten sie verschreibungspflichtige Medikamente, könnten die Versicherten zwischen einem klassischen Papierrezept und einem elektronischen Rezept wählen. Das E-Rezept kann allerdings ausschließlich in teilnehmenden Apotheken eingelöst werden. Aktuell seien deutschlandweit mehrere Hundert bei dem Projekt dabei, sagt TK-Sprecher Volker Clasen.

Im Norden war erst Ende Mai ein Pilotprojekt zur Onlinesprechstunde mit bei der TK versicherten Mitarbeitern des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein ( UKSH) gestartet worden. Zuvor hatte die Krankenkasse die App zunächst unter den eigenen Mitarbeitern getestet. Im Unterschied zu der nun allen TK-Versicherten zugänglichen Variante können sich die UKSH-Mitarbeiter eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ausstellen lassen. Das ist möglich, da das UKSH bei der eAU seit 2018 mit der TK kooperiert. Dadurch muss der Personalservice die Daten nicht erst per Hand ins System eintragen, da sie sofort verfügbar seien.

Auch die AOK setzt auf digitale Angebote

Die TK ist nicht die einzige Krankenkasse, die ihren Versicherten digitale Gesundheitsangebote bietet. So hat etwa auch die AOK Nordwest mehrere digitale Projekte. Deren Wichtigkeit zeige sich gerade in Pandemiezeiten, sagt AOK-Sprecher Jens Kuschel. Die Krankenkasse biete etwa im Praxisnetz Herzogtum Lauenburg eine Video-Arztvisite in Pflegeheimen an.

