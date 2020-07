Teil 2: Zu Hause am Nord-Ostsee-Kanal

Preetz

Der Fährmann, der verbindet

Wer über den Kanal will, kann das auch mitten in der Nacht. Rund um die Uhr sind die 14 Fährstationen mit einem Dreischichtbetrieb besetzt. An Bord der „ Stettin“ in Kudensee hat Fährschipper Jörg Merkau (59) gerade Dienst. Fünf Meter hoch über dem Wasserspiegel hat er alles im Blick. Einst fuhr er auf Frachtern und Containerschiffen, nun hat er den Joystick der Kanalfähre in den Händen und freut sich jeden Tag aufs Neue, wie „wunderbar wendig“ seine Fähre ist. „Der Kanal gibt mir Arbeit“, sagt er und ist froh, nicht mehr auf den Weltmeeren unterwegs sein zu müssen. „In sieben Minuten schaffe ich zwei Touren, wenn viel los ist“, sagt er und schwärmt von den beiden horizontalen Voigt-Schneider-Propellern, mit denen seine Fähre ausgestattet ist. „Sie verleihen dem Schiff höchste Manövrierfähigkeit“, sagt er. Demnächst schaut er sich in Estland mit Kollegen eine Hybrid-Fähre an. Auch der altehrwürdige Kanal muss mit der Zeit gehen.

Die Camper mit Logenplatz

Für Wohnmobil-Fans ist der Nord-Ostsee-Kanal ein Paradies. Direkt am Ufer kann man sich geruhsam im Campingstuhl zurücklehnen und Schiffe gucken. 16 offizielle Stellplätze gibt es entlang des Kanals. Zum Wochenendausflug hat sich Juri Stell (39) mit seinen beiden Kindern Anna (10) und Ilja (12) aufgemacht. Ihre Heimat ist eigentlich St. Peter-Ording. Aber heute ist Burg ihr Mittelpunkt der Welt. Die drei lieben es, im ausgebauten Bulli direkt am Kanal zu übernachten und schon beim Frühstück die Traumschiffe und Riesentanker zu bewundern. „Nach dem Essen geht es meist mit dem Rad am Kanal entlang“, erzählt Ilja. „Papa findet es aber auch toll, einfach hier zu sitzen, allen Moin zu sagen und die Schiffe zu bewundern“, fügt Anna hinzu. Stimmt das Wetter, zieht es sie fast jedes zweite Wochenende hierher. Ein Logenplatz der Extraklasse. Da kann nicht einmal der breite Sandstrand von St. Peter mithalten. Finden zumindest die drei.

Anzeige

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1z53XvBPB-j6J1P7-fb9rvgm7HFbiUsym

Weitere KN+ Artikel

Höhe 480

In Schülp geht der Lotse an Bord

„Ich hab‘ schon einen traumhaften Arbeitsplatz“, sagt Martin Finnberg (51) und blickt zufrieden auf den Kanal im Sonnenschein. Der Plöner ist einer von rund 300 Kanallotsen, die unter anderem dafür sorgen, dass die großen Schiffe im Kanal sicher zum Ziel kommen. Etwa in der Mitte des Jahrhundertbauwerks bei Schülp liegt die Lotsenstation Rüsterbergen. Hier wechseln sich die Kollegen aus Brunsbüttel mit den Kieler Kollegen ab. Hier wartet Martin Finnberg auf seinen bestellten Einsatz. „Für Schiffe ab 55 Meter Länge oder 3,10 Meter Tiefe besteht Lotsenpflicht“, sagt er. Nähert sich der Schiffsriese wird der Lotse per orangefarbenem Beiboot zum fahrenden Schiff gebracht und klettert über eine Strickleiter an Bord. Der Kollege aus Brunsbüttel hat nun Feierabend. Martin Finnberg bleibt bis Kiel dabei und berät den Kapitän. „Die Hydrodynamik ist bei wenig Manövrierraum unser täglicher Begleiter“, sagt er. „Fehler werden sofort bestraft und stehen den nächsten Tag in den KN.“

Lesen Sie auch: Nord-Ostsee-Kanal wird 125 Jahre alt

Die Liebe am Kanal gefunden

„Der Kanal ist ein ganz, ganz besonderer Ort für mich“, sagt Mareike Korom (42). Als junge Frau arbeitete sie im „Kanal-Café“ in Osterrönfeld. Sie genoss die vielen Schiffe und die vielen glücklichen Gäste. Einer davon war Marc Korom (heute 46), der sich bei einem Familienbrunch unsterblich in die Restaurantfachfrau verliebte. „Ich war damals alleinerziehend mit zwei Kindern und wollte lieber noch fünf Hunde, aber doch keinen Mann“, erzählt sie lachend. Doch zum Glück beruhte die Anziehung auf Gegenseitigkeit. Als ihre damalige Chefin 2013 in den Ruhestand ging, übernahmen sie den Betrieb und nannten ihn fortan „Kanal-Meisterei“. Bereut haben beide den Schritt nie. Kein Wunder. Gibt es doch kaum ein schöneren Platz am Kanal. Im Strandkorb mit dem Füßen im Sand kann man den großen Pötten hinterherschauen und hausgemachte Spezialitäten genießen. Wer gar nicht genug von den Schiffen bekommen kann, bucht einfach eines der 15 Zimmer. Da ist der Kanalblick inklusive.

Der Fischer und sein Fang

Fischmeister Hans Brauer (66) ist kein Mann der großen Worte. Lieber zeigt er den frischen Fang vor seiner Gaststätte „Brauers Aalkate“ in Rade. Schon als es den Kanal noch gar nicht gab, fischten seine Vorfahren an diesem Ort. Damals noch in den umliegenden Seen. Das heutige Revier ist 16 Kilometer lang und reicht von Nobiskrug bis Königsförde. „Der Kanal bedeutet mein ganzes Leben“, sagt Hans Brauer. 88 verschiedene Fischarten tummeln sich im Wasser. „Damit ist der Kanal eines der artenreichsten Gewässer Deutschlands“, sagt er. Vom Netz gelangen die Fische direkt auf die Teller des Gasthofs. Frischer geht es nicht. Ein Nachfolger ist seit drei Jahren auch schon da. Thomas Philipson (28) machte erst bei Hans Brauer eine Fischerlehre und schnappte ihm dann die jüngste Tochter Sina (31) weg. Hans Brauer nimmt‘s mit einem Grinsen. „Das passt schon“, sagt er.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1hFbZYy706ZSGJ8gTrify9Py-kYFD-zog

Höhe 480

Die Frau von der Obstplantage

Einen süßeren Job gibt es kaum. Wenn Maureen Büll (45) morgens zur Arbeit kommt, isst sie erst einmal eine Handvoll frische Erdbeeren. Gerade ist die Sorte „Malvina“ reif. „Köstlich“, sagt sie. Wer mehr Vielfalt möchte, kann derzeit auch zu Kirschen, Himbeeren und Johannisbeeren greifen. Maureen Büll leitet das Café auf dem Himbeerhof Steinwehr in Bovenau, das seit Juli wieder geöffnet hat. Wenn sie morgens auf dem Weg zu ihrem Job ist, geht es am Kanal entlang, dann mit der Fähre Sehestedt ans andere Ufer bis zum prachtvollen Gutshof von 1806 mit den vielen Obstplantagen. „Die Strecke ist wunderschön“, sagt sie. Auf 30 Hektar wachsen die süßen Früchtchen. Für Selbstpflücker längst kein Geheimtipp mehr. Für die Adler Schiffe und Börteboote auch nicht. Denn die können direkt am Bootssteg des Himbeerhofes anlegen.

Die Experten für Schalensteine

Schalenstein? Nie gehört? Dann sollten Sie sich mal mit Barbara und Jens Meyer (beide 83) aus Preetz unterhalten. Das Ehepaar hat acht Jahre lang jeden bisher bekannten Schalenstein in Schleswig-Holstein dokumentiert und fotografiert. Mehr als 500 Stück gibt es im Land. Einer davon steht in Beldorf rund 800 Meter vom Kanal entfernt. „ Schalensteine stammen aus der Stein- und Bronzezeit“, sagen sie. Ursprünglich vermutete man, dass in den Kuhlen (Schälchen) der Steine Opfergaben dargeboten wurden. Jens Meyer denkt aber eher an Grabsteine. Barbara Meyer glaubt dagegen, dass so feinstes Schleifpulver zur Feinbearbeitung der Steinbeile produziert wurde. „20 Minuten dauert es, so eine Schale in die Steine zu schlagen“, sagt sie. Ihr Mann fügt schmunzelnd hinzu: „Am liebsten würde ich das Wasser im Kanal ablassen und dann 50 Jahre forschen.“ Denn große Findlinge von den umliegenden Feldern wurden damals beim Bau des Kanal-Fundaments genutzt. „Wetten, da sind noch ganz viele Schalensteine zu finden?“

Lesen Sie auch:Teil eins von zu Hause am Kanal

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein