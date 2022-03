Kiel

Im vergangenen Dezember wurde sie beschlossen, seit heute ist sie in Kraft – die bundesweit geltende, viel diskutierte Impfpflicht im Gesundheitswesen. Schleswig-Holstein will sie konsequent umsetzen. Das Gesundheitsministerium hält durch die Regelungen besonders gefährdete Menschen, die in Heimen leben oder im Krankenhaus behandelt werden, künftig für noch besser geschützt.

Bis gestern mussten die betroffenen Beschäftigten ihrem Arbeitgeber einen Nachweis vorlegen: Entweder einen Beleg über eine vollständige Impfung, einen gültigen Genesenenstatus oder ein ärztliches Attest, das bestätigt, dass eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. So gibt es das Infektionsschutzgesetz vor. Ohne diesen Nachweis oder bei Zweifeln an der Echtheit müssen die Mitarbeiter nun binnen 14 Tagen gemeldet werden. Dafür hat das Land ein Service-Online-Portal eingerichtet.

Medizinische Einrichtungen und Verbände sowie Träger von Wohnheimen sehen sich gut gerüstet. Michael Selck von der Awo Schleswig-Holstein, Chef des großen Pflege-Betreibers, erklärt: „Wir sind sehr gut vorbereitet. In unseren Einrichtungen sind über 95 Prozent vollständig geimpft. Unsere Dienstpläne sind daher gut abgedeckt, und wir rechnen nicht mit größeren Arbeitsausfällen.“ Ungeimpfte Beschäftigte dürfen demnach zunächst weiter arbeiten, bis das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot ausspricht. Die Awo geht davon aus, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Das Gesundheitsamt Rendsburg etwa wird nach Angaben von Prof. Stephan Ott erstmalig am Donnerstag die Meldungen aus dem Landes-Portal abfragen. Das mehrstufige Verwaltungsverfahren werde innerhalb von Tagen in Gang gesetzt – inklusive Anschreiben und, bei Zweifeln am Attest, möglicherweise einer Einladung zur Untersuchung. Ott erklärt: „Dann muss individuell über zusätzliche Hygienemaßnahmen oder auch Tätigkeitsverbote entschieden werden.“ Er rechne weiterhin mit mehreren Hundert Fällen, „sodass wir innerhalb von zwei Wochen sehr viele Verfahren werden einleiten müssen.“

UKSH in Kiel und Lübeck verpflichtet seit Mitte Dezember neue Kräfte zur Corona-Schutzimpfung

Große Einrichtungen im Land haben bereits im Vorfeld einige der nun geltenden Regelungen umgesetzt. Bekanntlich dürfen am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster schon seit mehreren Monaten ungeimpfte Kräfte nicht mehr in Kontakt mit Patienten kommen. Mit einer Impfquote von rund 97 Prozent sieht Sprecherin Maren von Dollen das Haus „gut aufgestellt, wir gucken uns die Umsetzung der Teil-Impfpflicht dadurch relativ entspannt an“. Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres hat indes das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) nach eigenen Angaben nur noch geimpfte neue Mitarbeiter in Kiel und Lübeck eingestellt.

Und so meldet das UKSH eine aktuelle Impfquote von 97,1 Prozent. Medizinische Gründe für eine fehlende Impfung seien nur bei zehn Beschäftigten erfasst worden. UKSH-Chef Jens Scholz berichtet: „Dass durch eine Impfpflicht der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen verschärft wird, sehen wir am UKSH nicht.“ So sei die Zahl der Bewerbungen seit Januar 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, „sodass nicht von einem Einstellungshemmnis für Bewerberinnen und Bewerber auszugehen ist“.

Pflegedienst in Lübeck gibt wegen Fachkräfte-Mangels auf

Doch was im stationären Bereich gilt, ist nicht eins zu eins auf die ambulante Versorgung in Medizin und Pflege übertragbar. So berichtet Julia Bousboa vom Paritätischen Wohlfahrtsverband bereits von zwei ambulanten Pflegediensten im Land, die aufgrund von Personalmangel aufgegeben hätten. Der Verein Manus-Gesundheitshilfe aus Lübeck ist einer davon, teilt auf seiner Homepage mit: „Zum Ende des Jahres 2021 haben wir unseren Pflegedienst eingestellt. Nach 34 Jahren häuslicher Alten-, Kranken- und Behindertenpflege in Lübeck haben wir uns wegen des zunehmenden Mangels an Fachkräften entschlossen, den ambulanten Pflegedienst aufzulösen.“ Mehr will die frühere Chefin dazu nicht sagen.

Für Julia Bousboa ist der Versorgungsengpass „längst da. Wir werden unseren Mitgliedern daher empfehlen, keine ungeimpften Fachkräfte zu entlassen. Ansonsten kann die pflegerische Versorgung sowie die pädagogische Begleitung von Menschen mit Behinderungen nicht gewährleistet werden.“ Auf die Gesundheitsämter im Land dürfte also in den kommenden Wochen ein Spagat zwischen der Sicherung der Versorgung von Patienten und der Umsetzung der Impfpflicht zukommen.