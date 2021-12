Zuletzt sind die Corona-Fallzahlen in Dänemark auch wegen der Omikron-Variante rapide angestiegen. Am Freitag sollen die Corona-Neuinfektionen bei über 11.000 gelegen haben, teilte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit – ein neuer Höchstwert. Nun will die Regierung in Kopenhagen reagieren und schließt kulturelle Einrichtungen wie etwa Theater und Museen.