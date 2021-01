Kiel

Die neuen Termine für die 15 Impfzentren im Land stehen nach wie vor allen Menschen offen, die zur Priorität 1 gehören. Also unter anderem Menschen über 80 Jahre und gewisses medizinisches Personal.

Die Anmeldung ist wieder ab 8 Uhr telefonisch über die 116117 und nun zusätzlich über die Nummer 0800/4556550 möglich - außerdem über die Internetseite www.impfen-sh.de.

Telefon-Anmeldung zur Corona-Impfung nur noch für Menschen über 80 Jahre

Bei der Zahl der Termine ist bereits berücksichtigt worden, dass seit dieser Woche ein zusätzlicher Impfstoff zur Verfügung steht. 2400 Dosen des Corona-Präparats vom US-Unternehmen Moderna sollen ab Donnerstag in den Krankenhäusern verabreicht werden.

„Durch die Nutzung des Moderna-Impfstoffes in den Kliniken kann mehr Biontech-Impfstoff in den Impfzentren eingesetzt werden“, teilte das Gesundheitsministerium auf Nachfrage mit.

Außerdem hieß es am Montag aus Kiel: "Ebenfalls wird es Anfang Februar voraussichtlich noch mehr Möglichkeiten gerade für über 80-jährige Menschen geben, einen Impftermin zu vereinbaren."

Ab 25. Januar auch die Zweitimpfung in Schleswig-Holsteins Impfzentren

Konkret: "So ist geplant, mittelfristig Impftermine zunächst über die Hotline nur an die Gruppe der über 80-Jährigen zu vergeben. Die übrigen Termine sollen dann für weitere priorisierte Gruppen zeitversetzt online buchbar bleiben."

Außerdem plant das Land eine Ausweitung der Impfkampagne. „Ab dem 18. Januar sollen in einigen Impfzentren mehr Impflinien eröffnet werden. Voraussichtlich ab dem 25. Januar werden die Öffnungszeiten ausgeweitet, da dann sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen in den Impfzentren vorgenommen werden“, teilte das Ministerium am Montag mit.