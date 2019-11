Knapp zwei Wochen nach ihrer letzten Sternfahrt wollen die Bauern in Schleswig-Holstein erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Sie haben eine Treckerdemo am 25. und 26.11.2019 angekündigt. In Schleswig-Holstein müssen Autofahrer am Montag, 25.11., mit Verkehrsbehinderungen rechnen.