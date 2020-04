Viel Storno-Ärger, wenig Reise-Freude

Kiel

Kaum war ein Gespräch beendet, klingelten die Apparate erneut. Von Leserfragen regelrecht bestürmt wurden Julia Buchweitz, Volljuristin und Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, Stefan Scholtis, Volljurist und Hauptgeschäftsführer Hotel- und Gaststättenverband Schleswig-Holstein, und Jörg Weißgräber, Prokurist und Geschäftsleitung Reisebüro Fahrenkrog. Alle von den drei Experten gegebenen Auskünfte sind nicht rechtsverbindlich. Denn die Verordnungen werden zurzeit auch kurzfristig ständig geändert.

Veranstalter muss Restzahlung anmahnen

Anruferin: Ich habe im letzten Jahr eine achttägige Schiffsreise gebucht, ab dem 24. Mai von Kiel nach Dänemark, Norwegen und Schweden. Die Reederei hat mir geschrieben, ich könnte umbuchen, müsse mich aber bis 30. April entscheiden, die Reise sei aber noch nicht abgesagt. Eine Anzahlung habe ich geleistet, aber nicht den Rest, den ich bis 26. April hätte zahlen müssen.

Julia Buchweitz: Wenn die Reederei die Reise stornierte, wären Sie auf der sicheren Seite. Doch dafür, dass Sie diese Pauschalreise kostenfrei stornieren können, ist ein ganz starkes Indiz, dass gerade heute die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes verlängert wurde und Ihren Reisezeitraum beinhaltet. Der Veranstalter darf Ihnen die ausgebliebene Zahlung nicht als Stornierung auslegen, sondern ist verpflichtet, den Betrag noch einmal innerhalb einer angemessenen Frist anzumahnen. Das ist in Ihrem Fall wichtig, weil zum Zahlungsdatum am 26. April die weltweite Reisewarnung noch nicht Ihren Reisezeitraum betraf und eine Stornierung in dem Fall kostenpflichtig wäre. Wenn Sie die Reise nun aufgrund der Reisewarnung stornieren, muss die letzte Zahlung nicht mehr geleistet werden, und Sie erhalten die bisherige Anzahlung zurück.

Anruferin: Und wenn der Veranstalter insolvent wird?

Julia Buchweitz: Sie haben vom Veranstalter der Pauschalreise einen Sicherungsschein bekommen, sodass Sie für den Fall einer Insolvenz abgesichert sind.

Zu früh storniert?

Anrufer: Meine Frau, 75, und ich, 81, haben am 13. Januar eine Flugreise nach Fuerteventura für drei Wochen gebucht, am 22. die Anzahlung fristgerecht überwiesen. Bis 17. März sollten wir die Restzahlung überweisen. Weil schon erste Einschränkungen kamen, haben wir am 13. März unser Reisebüro gefragt, das uns sagte, wir müssten die Restzahlung wohl leisten oder aber stornieren. Nun sitzen wir auf insgesamt 711 Euro Stornierungskosten. Ich habe an Alltours geschrieben und um Erstattung gebeten, aber das wurde kurz und knapp abgelehnt. Dagegen habe ich förmlich Widerspruch eingelegt, die Begründung würde ich nachreichen. Der Flug hat wohl gar nicht stattgefunden. Doch die globale Reisewarnung gab es noch nicht, als wir stornierten. Ist es nun formaljuristisch so, dass für uns der Zug abgefahren ist?

Julia Buchweitz: Tatsächlich kommt es juristisch auf den Zeitpunkt an, an dem Sie stornieren. Doch als Verbraucherzentrale fordern wir, dass es in der aktuellen Situation auch für Fälle wie Ihren eine komplette Rückerstattung geben müsse. Noch gibt es dazu keine Gerichtsentscheidungen. Wenn Sie selbst keine gerichtliche Entscheidung herbeiführen möchten, müssen Sie diesbezüglich abwarten, wie sich die Rechtsprechung in dieser Hinsicht entwickelt. Bei Pauschalreisen wie Ihrer geplanten Reise beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre.

Anrufer: Wir würden ja gern die Reise nachholen, wollen aber nicht auf den Stornierungskosten sitzen bleiben.

Julia Buchweitz: Es ist immer gut, mit dem Veranstalter in einen Dialog zu treten und ihm zu signalisieren: Wir wollen die Reise später antreten und würden einen Gutschein annehmen. Wenn ein Gutschein akzeptiert wird, raten wir zu diesem Zeitpunkt dazu, direkt eine neue Pauschalreise zu buchen, da Gutscheine derzeit nicht von der Insolvenzversicherung des Veranstalters abgedeckt sind. Die neue Pauschalreise wäre aber abgesichert.

Angst vor einer Infektion reicht nicht aus

Anruferin: Mein Mann und ich haben für den August eine Flusskreuzfahrt in Frankreich gebucht. Können wir die jetzt kostenfrei stornieren? Mein Mann und ich sind über 80 und haben Angst vor einer Corona-Infektion.

Julia Buchweitz: Nein, allein die Angst davor, an CoVid-19 zu erkranken, reicht für eine kostenfreie Stornierung nicht aus. Anders wäre es, wenn die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes über den Zeitraum Ihrer Reise hinaus verlängert würde oder wenn Frankreich die Einreise aus Deutschland verbieten würde. Aber das kann man jetzt leider noch nicht sagen.

Die Schlichtungsstelle wird für den Verbraucher kostenlos tätig

Anruferin: Wir haben über den Vermittler Schauinsland für den 15. März Flüge nach und von Lanzarote mit Eurowings und Condor gebucht und separat ein Ferienhaus. Als der Vermieter uns am 13. März anrief und sagte, ab morgen gebe es eine Ausgangssperre und Feriengäste müssten das Land verlassen, haben wir das Ferienhaus umgebucht aufs nächste Jahr und die Flüge storniert. Nun sollen wir 80 Prozent Stornogebühren zahlen. Was raten Sie uns?

Julia Buchweitz: Sie haben vor der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes storniert, und Spanien hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht seine Grenzen für deutsche Urlauber geschlossen. Die Fluglinie könnte argumentieren, dass sie Sie an Ihr Reiseziel gebracht hätte. Ich empfehle Ihnen, noch nicht aufzugeben. Wenden Sie sich an die SÖP, die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Diese wird für den Verbraucher kostenlos tätig, das hemmt die Verjährung. Die SÖP nimmt direkt Kontakt zur Airline auf, und beide Airlines, die Sie nannten, lassen sich auch schlichten. Das ist ein sehr guter Zwischenschritt, bevor Sie eventuell einen Anwalt beauftragen oder das Gericht anrufen. Normalerweise soll das Schlichtungsverfahren innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein. Das wird aktuell vermutlich länger dauern.

Der Klageweg bleibt offen

Anrufer: Ich überwintere in Kapstadt, und mein Rückflug wurde annulliert. Daraufhin habe ich in Kapstadt bei KLM gebucht. Auch dieser Flug wurde annulliert. KLM hat mir einen Voucher angeboten, den ich ablehne. Ich habe nach Amsterdam geschrieben, bekomme aber keine Antwort. Bei welchem Gericht muss ich nun klagen?

Julia Buchweitz: Nach EU-Fluggastrechte-Verordnung haben Sie einen Anspruch auf Rückerstattung. Da ist Ihr Fall relativ klar. Wenden Sie sich an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP). Dadurch wird die Verjährung gehemmt. Sie brauchen den Schlichtungsspruch der SÖP nicht zu akzeptieren und können dann immer noch zum Gericht gehen.

Anruferin: Wir haben für den 2. Juni eine Reise nach Kroatien gebucht und wollen stornieren. Was raten Sie uns?

Julia Buchweitz: Ist es eine Pauschalreise?

Anruferin: Ja.

Julia Buchweitz: Da heute (am 29. April) die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bis mindestens zum 14. Juni verlängert worden ist, können Sie meines Erachtens kostenfrei stornieren.

Höhere Gewalt: Reise kann nicht angetreten werden

Anrufer: Wir haben Ende Januar eine große Reise nach Moskau mit anschließender Flusskreuzfahrt gebucht, über das ADAC-Reisebüro. Zwölf Tage soll die Reise dauern und am 11. Juni beginnen. Nun wird Anfang Mai die Restzahlung von 4800 Euro fällig. Was sollen wir tun?

Julia Buchweitz: Ein Großteil Ihrer Reise ist zwar noch nicht betroffen von der heute bis mindestens 14. Juni verlängerten weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, aber Sie können diese ja gar nicht antreten. Da es auf das Vorliegen der höheren Gewalt zum Zeitpunkt des Reiseantritts ankommt, könnten Sie kostenfrei stornieren und haben Anspruch auf Rückerstattung der Anzahlung. Sie finden auf der Internet-Seite der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) Musterschreiben dafür, wenn Sie selbst stornieren, oder für Antworten, wenn der Anbieter storniert.

Wer ist eigentlich der Vertragspartner?

Anrufer: Wir haben im Mai 2019 bei Seereisen eine Kreuzfahrt gebucht, die am 28. Mai 2020 beginnen sollte. Jetzt hat MSC die Kreuzfahrt abgesagt. Ich wollte mein Geld zurück, das ich an Seereisen gezahlt habe, aber die verweisen an MSC.

Julia Buchweitz: Das kann so richtig sein, und Seereisen war nur der Vermittler. Aus dem Sicherungsschein, den Sie mit den Reiseunterlagen bekommen haben, geht Ihr Vertragspartner hervor. Dort stehen sowohl Versicherer als auch der Versicherungsnehmer – der versicherte Reiseveranstalter. Ihre Reise ist eine Pauschalreise, die in einen Zeitraum fällt, für die die aktuelle weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt. Deshalb haben Sie nach der gültigen gesetzlichen Regelung Anspruch auf die volle Rückzahlung. Schreiben Sie dem Vertragspartner. Auf unserer Internet-Seite finden Sie Musterschreiben.

Anrufer: Reicht auch eine E-Mail?

Julia Buchweitz: Es schadet nicht, alle Kanäle zu nutzen, aber schicken Sie auf jeden Fall ein Schreiben per Einschreiben, und setzen Sie eine letztmalige Rückzahlungsfrist. Wenn das nicht hilft, könnten Sie einen Mahnbescheid schicken. Darauf muss die Gegenseite innerhalb von 14 Tagen reagieren. Täte sie das nicht, hätten Sie relativ schnell einen vollstreckbaren Titel in der Hand.

Reisebuchung für 30 Leute: "Das sind ja Summen!"

Anrufer: Ich vertrete den Sozialverband Bordesholmer Land mit 800 Mitgliedern, und ich habe für 30 von ihnen eine Reise mit Schauland nach Kreta gebucht, vom 9. bis 17. September. Soll ich die stornieren?

Stefan Scholtis: Ich denke, Sie werden zum jetzigen Zeitpunkt niemanden finden, der Ihnen sagen kann: „Ja, die Reise findet statt“ – oder: „Nein, die Reise findet nicht statt.“ Noch sind ja nicht einmal Reisen im eigenen Land freigegeben. Sie haben das Glück, dass Sie noch ein bisschen Zeit für eine Entscheidung haben. Sehen Sie sich die Entwicklung in den nächsten drei Wochen aufmerksam an, und treten Sie doch einfach schon mal jetzt mit Schauland in Verbindung und sagen denen ganz offen und einfach: „Sagen Sie mir doch mal, wie ich mich jetzt verhalten soll.“

Anrufer: Danke, das hilft mir sehr. Man bekommt ja Angst, weil es um so hohe Summen geht.

Am besten per Einschreiben und mit dem Wort "unverzüglich"

Anruferin: Ich habe eine Pauschalreise gebucht nach Namibia, die am 28. Mai losgehen soll. Mein Reisebüro sagt, ich solle abwarten. Doch ich möchte stornieren und meine Anzahlung zurückhaben.

Stefan Scholtis: Man versucht, Sie so lange wie möglich zu halten. Doch vor dem Hintergrund der heute bis mindestens zum 14. Juni verlängerten weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes können Sie meiner Ansicht nach kostenfrei stornieren und Ihre Anzahlung zurückverlangen. Schreiben Sie, und das per Einschreiben: Dann haben Sie immer etwas, das Sie der Gegenseite vorhalten können. Und verwenden Sie statt eines Frist-Datums das Wort „unverzüglich“, dann setzen Sie sich nicht selbst unter Druck.

Auch wenn der Flug stattfindet: "Sie dürften ja gar nicht einreisen"

Anruferin: Wir sind ein Chor in Kiel und haben nach dreijähriger Planung für 40 Reisende eine Reise von zweieinhalb Wochen zu unserem Partner-Chor nach Südafrika gebucht. Nun können wir da ja nicht mehr hin. Den Flug von Hamburg nach Frankfurt hatte die Lufthansa schon selbst gecancelt, aber nicht den Nachtflug von Frankfurt nach Kapstadt. Kann die Airline sich damit herausreden?

Stefan Scholtis: Nein. Sie dürfen ja zurzeit gar nicht nach Südafrika einreisen, weil das Land ein Einreiseverbot auch für Deutsche verhängt hat. Schreiben Sie an die Lufthansa: „Da die Reise wegen der gerade verlängerten, weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes und des Einreiseverbotes in Südafrika nicht stattfinden kann, bitte ich um unverzügliche Rückerstattung aller bereits getätigten Anzahlungen auf das Ihnen bekannte Konto.“

Eine Übernachtung in Mecklenburg-Vorpommmern - erlaubt?

Anrufer: Ich will im Mai einen Gedenkstein nach Mecklenburg-Vorpommern in den Kreis Neubrandenburg bringen. Darf ich da allein mit Pkw und Anhänger hinfahren – es sind 340 Kilometer – und eine Nacht im Hotel verbringen?

Stefan Scholtis: Das dürften Sie zurzeit nur als Geschäftsreisender in Sachen Gedenkstein-Aufstellung, doch Sie sind als Privatmann unterwegs, und Mecklenburg-Vorpommern hat Touristen verboten einzureisen. Ich würde bei der Kreisverwaltung Neubrandenburg anrufen und fragen, wie der Kreis damit umgeht. Sonst schickt Sie womöglich jemand zurück. Dafür ist der Weg zu weit, der Aufwand zu hoch, und ganz ohne Emotionen ist die Aktion ja sicherlich auch nicht.

"Stornieren Sie jetzt gar nichts, sondern warten Sie ab"

Anruferin: Ich habe bei DERtour eine dynamische Reise nach Kroatien gebucht, die am 2. Juni beginnt. Soll ich die jetzt, wo die verlängerte weltweite Reisewarnung raus ist, stornieren?

Jörg Weißgräber: Nein. Stornieren Sie jetzt gar nichts, sondern warten Sie ab, bis DERtour sich bei Ihnen meldet. Eine dynamische oder Flexi-Reise, bei der der Veranstalter für Sie aus den Datenbanken tagesaktuell die günstigsten Preise heraussucht, können Sie nicht kostenfrei umbuchen. DER-Touristik hat derzeit bis zum 15. Mai alle Reisen abgesagt und wird auf die verlängerte Reisewarnung sicherlich noch reagieren. Kroatien wird vielleicht für Touristen wieder öffnen, aber wenn Sie nicht hinfliegen können, muss der Veranstalter Ihre Anzahlung erstatten.

Anruferin: Und was mache ich mit der Restzahlung? Die soll ich bis zum 15. Mai leisten.

Jörg Weißgräber: Dann schreiben Sie noch heute eine Mail an DER-Touristik, und fragen Sie danach, wie die mit der neuen Lage umgehen. Im Moment dauert es länger, bis man Antworten bekommt. Falls es bis zum 15. Mai dauert, könnten Sie die Restzahlung ruhig leisten. Bei dem Veranstalter brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass er pleitegeht.

Ziemlich sicher wird die Rhein-Kreuzfahrt im September stattfinden

Anruferin: Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe bei einem Busunternehmen, mit dem wir schon öfter gereist sind, eine Reise nach Köln mit Kreuzfahrt auf dem Rhein gebucht, die am 11. September starten soll. Würden Sie dazu raten, die jetzt zu stornieren?

Jörg Weißgräber: Nein. Sie können ziemlich sicher sein, dass diese Reise stattfinden wird – es sei denn, es gäbe eine zweite, große Infektionswelle. Die Branche geht davon aus, dass Flusskreuzfahrten zu den ersten gehören, die wieder starten.

Anruferin: Wir haben auch noch einen kurzen Städtetrip mit dem Bus an den Rhein gebucht, im Juli.

Jörg Weißgräber: Auch da denke ich, dass Sie davon ausgehen können, dass die Reise stattfindet. Fragen Sie doch einfach direkt Ihren Busunternehmer – Sie kennen ihn doch schon länger und haben anscheinend gute Erfahrungen mit ihm gemacht.

Rückerstattung soll angewiesen sein, Geld ist aber nicht da

Anrufer: Wir hatten für Ende März/Anfang April eine Woche Barcelona beim DER-Reisebüro gebucht, die Reise dann storniert und eine Bestätigung bekommen, aber bis heute kein Geld. Dabei hatte ich am 15. April angerufen, und mir war gesagt worden, das Geld sei angewiesen.

Jörg Weißgräber: 14 Tage beträgt die Frist – die sind gerade mal um. Warten Sie noch bis Anfang Mai, oder Sie können im Guten an den Veranstalter schreiben und nachfragen. Es geht, gerade bei den Airlines, zurzeit unglaublich zäh zu. Wenn es Sie tröstet: Das erleben wir als Reisebüro auch gerade.

Anruferin: Wir haben für Mitte Juni eine zehntägige Kreuzfahrt mit Aida gebucht, von Kiel nach Oslo. Soll ich den Restbetrag jetzt noch bezahlen?

Jörg Weißgräber: Nein. Ich gehe davon aus, dass Ihre Reise abgesagt wird. Schon bevor heute die bis mindestens zum 14. Juni verlängerte weltweite Reisewarnung beschlossen wurde, hat Aida alle Reisen bis zum 31. Mai abgesagt.

Ferienhaus-Vermieter beruft sich auf dänisches Recht

Anruferin: Wir haben einen Ferienhaus-Urlaub in Dänemark gebucht, der am 20. Mai beginnen soll, und eine Anzahlung von 300 Euro geleistet. Als das Ein- und das Ausreiseverbot kamen, haben wir Kontakt aufgenommen zum Ferienhaus-Vermieter nahe Blavand und gesagt, wir hätten gerne einen Gutschein. Da haben die uns aufgefordert, entweder die Restzahlung von 800 Euro zu leisten oder zu stornieren, und als wir gesagt haben, wir wollten ja nicht stornieren, sondern die Reise nur verschieben, haben die storniert und uns Stornogebühren in Höhe von 600 Euro erlassen. Aber unsere Anzahlung sollen wir nicht bekommen.

Jörg Weißgräber: Dann haben Sie ja letztlich doch eine Stornogebühr bezahlt. Das ist ein schwieriger Fall, weil der Ferienhaus-Vermieter sich auf dänisches Recht beruft.

Anruferin: Ist das nicht schon EU-Recht?

Jörg Weißgräber: Nein. Die EU-Kommission lehnt eine Gutschein-Regelung ab, auch wenn die Bundesregierung sie gerne hätte und Belgien, Frankreich und die Niederlande zum Beispiel eine nationale Gutschein-Regelung haben. Haben Sie eine Rechtsschutz-Versicherung?

Anruferin: Ja.

Jörg Weißgräber: Dann würde ich an Ihrer Stelle diesen Weg versuchen. Fragen Sie bitte Ihre Versicherung, ob diese einen Anwalt zahlt, der in Dänemark zugelassen ist. Wenn der Ihnen sagt, dass Sie keine Chance haben, müssten Sie sich damit abfinden. Wahrscheinlich geht der Ferienhaus-Vermieter davon aus, dass Sie nichts unternehmen.

Restbetrag zahlen, um Stornogebühren zu vermeiden

Anruferin: Ich habe über Lidl für den 15. Juni eine Reise in ein Hotel in Südtirol gebucht und angezahlt. Den Rest müsste ich bis zum 15. Mai überweisen. Doch eine mitgebuchte Seilbahnfahrt darf bis zum 1. Juli gar nicht stattfinden. Was soll ich jetzt machen?

Jörg Weißgräber: Ich gehe davon aus, dass Lidl die Reise wegen der gerade verlängerten weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes absagen wird. Aber ich gebe Ihnen den Rat, den Restbetrag zu zahlen. Sonst geben Sie dem Veranstalter das Recht, den Vertrag zu kündigen und eine Stornogebühr zu erheben. Nehmen Sie Kontakt mit dem Veranstalter auf, zunächst telefonisch, dann per E-Mail, und fragen Sie vor Fristablauf: „Wie gehen wir weiter vor?“ Sprechen Sie dabei aber nicht von „Stornierung“.

Anrufer: Wir wollten am 15. Mai nach Dänemark auf die Insel Röm reisen, haben übers Internet bei Dan Center gebucht.

Jörg Weißgräber: Dan Center hat eine Vertretung in Deutschland, das ist schon mal gut.

Anrufer: Dan Center sagt, wir könnten stornieren, aber mit Kosten.

Jörg Weißgräber: Bis zum 10. Mai ist Dänemark erst einmal zu, und bis dahin hat Dan Center alles abgesagt. Im Zuge dessen wurden im Falle einer Umbuchung fünf Prozent Ermäßigung angeboten. Fragen Sie bei Dan Center direkt nach, ob Sie Ihre Reise umbuchen und auch fünf Prozent Ermäßigung in Anspruch nehmen können.

