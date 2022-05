Telekom-Streik in SH: Womit Kunden am Dienstag rechnen müssen

Lübeck/Kiel

Hintergrund: Am Dienstag startet die dritte Tarifrunde, Verdi will den Druck auf die Arbeitgeberseite deutlich erhöhen. Laut Gewerkschaft sind folgende Standorte von dem „vollschichtigen Warnstreik“ betroffen: Lübeck, Kiel, Heide, Elmshorn und Flensburg. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird gestreikt, dort sind Neubrandenburg, Schwerin, Rostock und Stralsund betroffen.

Zum Streik aufgerufen sind alle Beschäftigten der Telekom AG. Das heißt unter anderem alle Techniker, Außendienstmitarbeiter und Call-Center-Mitarbeiter im Norden. „Der Kunde wird den Streik merken, egal, wen er versucht anzurufen“, ist Verdi-Landesfachbereichssekretärin Annett Enter aus Rostock sicher.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Störungen, sowohl bei Privat- als auch Geschäftskunden, werde kein Techniker kommen. Sollte es während des Streiks zu Problemen bei der Polizei oder in Krankenhäusern kommen, werde aufgrund einer Notdienstvereinbarung dort aber natürlich geholfen, so Enter. Nicht betroffen von dem Streik sind außerdem die T-Shops. Dort stehen laut Verdi erst im Sommer Tarifverhandlungen an.

So soll die Tariferhöhung aussehen

Verdi fordert unter anderem eine Entgelterhöhung um sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem sollen die Vergütungen für Auszubildende und für Studierende um 80 Euro pro Monat steigen. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich laut Verdi bundesweit mehr als 10.000 Beschäftigte Warnstreiks mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten beteiligt. Unter anderem in Elmshorn, Hamburg und Rostock.

Von Jan Wulf