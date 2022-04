Kiel

Ein Tempolimit ist mit der FDP nicht zu machen. Das war im vergangenen Herbst bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin schon so, und daran werde sich auch weiterhin nichts ändern, betonen FDP-Vertreterinnen und -Vertreter jetzt. Am Mittwoch griff Christopher Vogt, Fraktionschef im Kieler Landtag, die im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine neu entflammte Debatte auf und attackierte die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen. Am 8. Mai ist Landtagswahl, beide Parteien sind potenzielle künftige Koalitionspartnerinnen.

„Beim Tempolimit geht es Grünen und SPD eher um ein politisches Symbol als um einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung“, sagte Vogt. Wenn beide Parteien jetzt wegen des Ukraine-Kriegs den Berliner Koalitionsvertrag nachverhandeln wollten, müssten auch weitere Absprachen erneut auf den Tisch. Und das könne für SPD und Grüne unangenehm werden.

Vogt warf beiden Parteien vor, die aktuelle Kriegssituation auszunutzen, um ihre Forderung doch noch durchzusetzen. „Bisher hatte ich immer den Eindruck, dass Monika Heinold Verlässlichkeit bei politischen Absprachen sehr wichtig ist“, sagte der FDP-Mann über die Finanzministerin und Grünen-Spitzenkandidatin. „Ich finde es auch abenteuerlich, dem Koalitionspartner ideologische Scheuklappen anzudichten, während man als Grüne trotz des Kriegs die letzten Kernkraftwerke und weitere Agrarflächen stilllegen will.“

Heinold: Scholz soll Tempolimit zur Chefsache machen

Den SPD-Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller forderte Vogt auf, sich bei seiner Bundespartei dafür einzusetzen, „dass sie notwendige Waffenlieferungen an die Ukraine nicht weiter blockiert“. Heinold und Losse-Müller hatten sich entsprechend im Berliner „Tagesspiegel“ geäußert. Heinold hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zudem aufgefordert, das Thema zur Chefsache zu machen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kostet nichts, hilft sofort: Statt der Spitzenkandidatin reagierte auf Anfrage Schleswig-Holsteins Grünen-Parteichef Steffen Regis. „So langsam wird die FDP-Blockade albern“, sagte er. „Vor ein paar Tagen die Begründung, es gäbe nicht ausreichend Schilder, nun das. Ich wundere mich, dass ein Einsparpotenzial von rund 600 Millionen Litern Sprit und damit letztlich eine Drosselung der russischen Importe von der FDP so kategorisch ignoriert werden – zumal sogar die eigenen Anhänger mittlerweile ein befristetes Tempolimit von 130 Stundenkilometern unterstützen.“

Außer um die Einsparung von Energie gehe es auch um eine höhere Verkehrssicherheit, um weniger Verkehrslärm, um einen besseren Verkehrsfluss, so Steffen Regis – „und natürlich um weniger CO2-Emissionen. Es ist völlig unverständlich, warum die FDP an dieser Stelle weiterhin blockiert“.

Auch bei der SPD schüttelt man den Kopf. „Ich finde auch, dass Koalitionsverträge gelten müssen. Man sollte sie aber auch im Lichte politischer Veränderungen neu bewerten“, sagte Spitzenkandidat Losse-Müller. „Bei Waffenlieferungen, der Entlastung der Bevölkerung von steigenden Preisen und der besseren Ausrüstung für die Bundeswehr hat die Ampel pragmatische Lösungen gefunden. Das muss doch auch beim Tempo-Limit gehen.“