Nato-Flaggschiff wird abgeschleppt

Kiel

Die „ Donau“ hatte zusammen mit dem Nato-Verband Übungen in der Seine-Bucht vor Le Havre abgehalten, als am Mittwoch eine Störung die Hauptmaschine lahmlegte. Die Besatzung musste etwa 30 Meilen vor Le Havre den Anker werfen.

Eine Reparatur mit Bordmitteln scheiterte. „Der Tender wird jetzt von einem Schlepper zurück nach Wilhelmshaven gebracht“, so ein Sprecher des Marinekommandos in Rostock. In Wilhelmshaven sei dann eine Reparatur des Schadens geplant.

Marineschlepper " Wangerooge " schleppt " Donau "

Die Rückführung übernahm zunächst ein französischer Schlepper, der die „ Donau“ von der Ankerposition durch die Straße von Dover bis zur belgischen Küste brachte. Dort übernahm am Sonnabend der deutsche Marineschlepper „ Wangerooge“ dem Havaristen.

Der Schleppzug soll am Montag in Wilhelmshaven eintreffen. Die „ Donau“ bleibt trotz der eingeschränkten Manövriereigenschaft aber weiter das Führungsschiff des Nato-Minenabwehrbandes 1. "Die Führungsfähigkeit ist durch den Maschinenschaden nicht beeinträchtigt", so der Marinesprecher.

Verband folgt nach Wilhelmshaven

Der norwegische Kommandeur Henning Knudsen-Hauge führt seit Januar mit seinem Stab von Bord der " Donau" aus den Verband. Der Auftrag lautet Suche nach alten Minen und die Übung von neuen Minenabwehrverfahren.

In Wilhelmshaven soll der Verband am Osterwochenende wieder vereint werden. Die Minenjäger stoßen dann an der Jade zu ihrem Flaggschiff. Mitte März hatte der Verband bereits Kiel besucht. Zuvor hatte der Verband 38 Minen im Oslofjord gefunden.