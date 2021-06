Kiel

Die nächsten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein finden am Sonntag, 8. Mai 2022, statt. Das Kabinett stimmte am 8. Juni 2021 nach erfolgter Anhörung der Landesverbände der im Landtag vertretenen Parteien einem entsprechenden Vorschlag von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zu. Das Landeswahlgesetz sieht vor, dass die Landesregierung den Wahltag bestimmt.

Die Regierung, die den Wahltermin festgelegt hat, kam bereits in einer ersten Beratung im März zu dem Ergebnis, dass aus organisatorischen Gründen der 8. oder der 15. Mai in Frage kommen. „Die Landesregierung favorisiert dabei den 8. Mai 2022“, heißt es damals in einem Schreiben an die Parteien.

Warum die Entscheidung auf den Mai 2022 fällt

Nach der Landesverfassung muss die Neuwahl zwischen dem 58. und 60. Monat nach Beginn der Wahlperiode abgehalten werden. Da die konstituierende Sitzung der 19. Wahlperiode am 6. Juni 2017 stattfand, muss die Neuwahl zwischen dem 7. April und dem 6. Juni 2022 stattfinden.