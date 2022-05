Termine: Flohmarkt in Kiel und Umgebung – Trödeln, Stöbern, Feilschen

Kiel

Wann finden wieder Flohmärkte in Kiel und der Region statt? Am Wochenende, denn es ist Flohmarkt-Zeit in Schleswig-Holstein. Wo am Sonnabend und Sonntag in der Kieler Innenstadt, bei Familia, Citti-Park und Co. Händler und Privatpersonen ihre Stände aufbauen und Ware zum Feilschen anbieten, erfahren Sie hier in der Übersicht für die Flohmarkt-Termine in Kiel, dem Umland und Schleswig-Holstein.

Flohmärkte am Sonnabend, 21. Mai, in Schleswig-Holstein

Kiel: Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen gibt es auf dem Spielplatz am Bregenzer Weg ein kleines Fest, inklusive einem Flohmarkt für Kindersachen, 10 bis 15 Uhr (Bregenzer Weg 4, Kiel)

Flohmärkte am Sonntag, 22. Mai, in Schleswig-Holstein

Kiel: Flohmarkt bei Famila in Neu-Meimersdorf, 8.30 bis 16 Uhr (Grot Steenbusch 35, Kiel)

Kiel: Flohmarkt im Prinz Willy, 15 bis 20 Uhr (Lutherstraße 9, Kiel)

Preetz: Flohmarkt in der Preetzer Innenstadt, 7 bis 16 Uhr (Markt, Preetz)

Schönberg: Flohmarkt in der Fußgängerzone, 6 bis 16 Uhr (Knüll 24, Schönberg)

Flohmärkte am Sonntag, 29. Mai, in Schleswig-Holstein

Bad Segeberg: Flohmarkt bei Möbel Kraft, 6 bis 16 Uhr (Ziegelstraße 1, Bad Segeberg)

Gettorf: Flohmarkt in der Fußgängerzone, 8.30 bis 15 Uhr (Eichstraße, Gettorf)

Kiel: Trödelmarkt beim Citti-Park, 8.30 bis 16 Uhr (Mühlendamm 1, Kiel)

Neumünster: Flohmarkt am Gewerbepark, 8 bis 16 Uhr (Gewerbepark Sternheim, Gadelanderstraße 172, Neumünster)

Norderstedt: Flohmarkt auf dem Famila-Gelände, 6 bis 15 Uhr (Stormarnstraße 33, Norderstedt)

Nützen: Flohmarkt auf dem Gelände von Brockmann Recycling, 8 bis 17 Uhr (Heinrich-Brockmann-Straße 1, Nützen)

Rendsburg: Sommerflohmarkt auf dem Willy-Brandt-Platz, 9 bis 16 Uhr (Willy-Brandt-Platz 1, Rendsburg)

Flohmärkte am Sonnabend, 4. Juni, in Schleswig-Holstein

Hohwacht: Abendflohmarkt mit Livemusik, 14 bis 21 Uhr (Dünenweg, Hohwacht)

Flohmärkte um Kiel, am Sonntag, 5. Juni, in Schleswig-Holstein

Kiel: Flohmarkt in der Kieler Innenstadt, 8 bis 16 Uhr (Holstenstraße, Kiel)

Kiel: Flohmarkt bei Kaufland in Kiel-Mettenhof, 6 bis 16 Uhr (Skandinaviendamm 299, Kiel)

Kiel: Abendflohmarkt im Prinz Willy, 15 bis 20 Uhr (Lutherstraße 9, Kiel)

Rendsburg: Flohmarkt auf den Parkplätzen des Einkaufszentrums „Eiderpark“, 8 bis 16 Uhr (Friedrichstädter Straße 55, Rendsburg)

Flohmarkt melden: Fehlt eine Veranstaltung in unserer Übersicht?

Dann schreiben Sie uns eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de – wir ergänzen ihn dann in unserer Auflistung der Flohmärkte in Kiel und Umgebung. Gerne können Sie uns auf diesem Weg auch weitere Flohmarkt-Termine für Schleswig-Holstein melden.