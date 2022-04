Kiel

Schleswig-Holstein kämpft gegen das Coronavirus: Impfzentren haben wieder geöffnet, Ärzte bieten Impftermine an und die Möglichkeiten zum Boostern gibt es auch. Seit dem 14. Dezember 2021 können sich zudem Fünf- bis Zwölfjährige bei offenen Familien-Impfaktionen gegen Corona impfen lassen.

KN-online zeigt in diesem Artikel tagesaktuell, wo sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Schleswig-Holstein auch ohne Termine gegen das Coronavirus impfen lassen können und was dabei zu beachten ist.

Bei Angeboten, die mit Sternchen* gekennzeichnet sind, finden Familienimpfungen statt. Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Hier können Sie sich ohne Termin in Schleswig-Holstein impfen lassen:

Impftermine in Schleswig-Holstein am Montag, 11.4.2022

Flensburg: 9 bis 17 Uhr Citti Park *, Langberger Weg 4

Lübeck: 10 bis 17 Uhr Citti Park, Herrenholz 14

Mehr Impftermine in den kommenden Tagen finden Sie weiter unten im Artikel.

Ausgewählte Apotheken in Schleswig-Holstein bieten Corona-Impfung an

Wer sich in Schleswig-Holstein in einer Apotheke in der Nähe impfen lassen möchte, sollte auf dem Portal Mein-Apothekenmanager.de vom Deutschen Apothekerverband (DAV) nachsehen, ober sich die Wunsch-Apotheke an der Impfaktion beteiligt. Die Suchfunktion über Postleitzahl steht seit Dienstag zur Verfügung – die Daten werden permanent aktualisiert.

Corona-Impftermine mit Novavax für alle möglich

In Schleswig-Holstein ist das Impfangebot mit dem neu zugelassenen Stoff der Firma Novavax bisher auf eher geringe Resonanz gestoßen. Deshalb können sich nun alle Menschen in SH mit dem Impfstoff schützen lassen. Informationen dazu finden Sie hier.

Wo erhalte ich den Corona-Booster in Schleswig-Holstein noch?

Patientinnen und Patienten können beim Hausarzt anrufen und einen Termin vereinbaren. Auf dieser Karte finden Sie Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein, die gegen Corona impfen: https://arztsuche.kvsh.de/

Oder Sie melden sich in einem der entstehenden stationären Impfzentren online an. Die Buchung startet am 25. November, die Plattform ist über die Landesseiten www.impfen-sh.de erreichbar. Die Zentren sollen montags bis sonnabends jeweils von 10.30 bis 19.30 Uhr geöffnet sein.

Impftermine in Schleswig-Holstein am Dienstag, 12.4.2022

Fahrenkrug: 9.30 bis 17 Uhr Dorfgemeinschaftshaus, Zum Karpfenteich 1a

Schenefeld: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Schenefeld *, Kiebitzweg 2

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark, Kisdorfer Weg 13

Hohenlockstedt: 10 bis 16 Uhr Rathaus, Kieler Straße 49

Lübeck: 10 bis 17 Uhr Citti Park HL 23556 Lübeck Herrenholz 14

Impftermine in Schleswig-Holstein am Mittwoch, 13.4.2022

Flensburg: 9.30 bis 16.30 Uhr Citti Park * 24921, Langberger Weg 4

Brunsbüttel: 10 bis 16 Uhr Deutsche Seemannsmission, Kanalstraße 8a-10

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark, Kisdorfer Weg 13

Lübeck: 10 bis 17 Uhr Citti Park, Herrenholz 14

Impftermine in Schleswig-Holstein am Donnerstag, 14.4.2022

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark *, Kisdorfer Weg 13

Lübeck: 10 bis 17 Uhr Citti Park, Herrenholz 14

Impftermine in Schleswig-Holstein am Dienstag, 19.4.2022

Flensburg: 9 bis 17 Uhr Citti Park *, Langberger Weg 4

Schenefeld: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Schenefeld, Kiebitzweg 2

Lübeck: 10 bis 17 Uhr Citti Park, Herrenholz 14

Impftermine in Schleswig-Holstein am Mittwoch, 20.4.2022

Brunsbüttel: 10 bis 16 Uhr Deutsche Seemannsmission, Kanalstraße 8a-10

Impftermine in Schleswig-Holstein am Donnerstag, 21.4.2022

Flensburg: 9 bis 17 Uhr Citti Park *, Langberger Weg 4

Altenholz: 10 bis 16 Uhr Eivind-Berggrav-Zentrum *, Ostpreußenplatz 1

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark *, Kisdorfer Weg 13

Geesthacht: 10 bis 16 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht, Dialogweg 1

Lübeck: 10 bis 17 Uhr Citti Park, Herrenholz 14

Impftermine in Schleswig-Holstein am Freitag, 22.4.2022

Kiel: 9 bis 17 Uhr, Mehrgenerationenhaus Kiel-Gaarden, Elisabethstr. 64

Geesthacht: 10 bis 16 Uhr, Oberstadt Treff, Geesthacht, Dialogweg 1

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr, Einkaufszentrum Ohlandpark *, Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 13

Niebüll: 10 bis 16 Uhr, Jugendherberge Niebüll, Mühlenstraße 65

Lübeck: 10 bis 16 Uhr, Citti Park Lübeck, Herrenholz 14

Impftermine in Schleswig-Holstein am Sonnabend, 23.4.2022

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr, Einkaufszentrum Ohlandpark *, Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 13

Wedel: 10 bis 16 Uhr, AWO Bürgertreff *, Wedel, Rudolf - Breitscheid - Straße 40a

Niebüll: 10 bis 16 Uhr, Jugendherberge Niebüll, Mühlenstraße 65

Altenholz: 10.30 bis 13 Uhr: Praxis für Brustdiagnostik im Herrenhaus Altenholz-Stift Anmeldung empfehlenswert: https://www.mammadiagnostik-kiel.de/impftermine-covid-19 Impfungen auch mit Novavax möglich, Ostpreußenplatz 10

Altenholz: 12 bis 13 Uhr, Kinder 5 bis 11 Jahre, Altenholz-Stift, Ostpreußenplatz 10, Anmeldung empfehlenswert: https://www.mammadiagnostik-kiel.de/impftermine-covid-19

Impftermine in Schleswig-Holstein am 24./25.4.2022

Aktuell sind noch keine offenen Impftermine für den Zeitraum bekannt.

Impftermine in Schleswig-Holstein am Dienstag, 26.4.2022

Flensburg: 9 bis 17 Uhr, Citti Park Flensburg *, Langberger Weg 4

Schenefeld: 10 bis 16 Uhr, Einkaufszentrum Schenefeld, Kiebitzweg 2

Impftermine in Schleswig-Holstein am Mittwoch, 27.4.2022

Altenholz-Stift: 9 bis 16 Uhr, Praxis für Brustdiagnostik im Herrenhaus, Anmeldung empfehlenswert: https://www.mammadiagnostik-kiel.de/impftermine-covid-1924161, Altenholz-Stift Ostpreußenplatz 10

Brunsbüttel: 10 bis 16 Uhr, Deutsche Seemannsmission Brunsbüttel, Kanalstraße 8a-10

Impftermine in Schleswig-Holstein am Donnerstag, 28.4.2022

Flensburg: 9 bis 17 Uhr, Citti Park Flensburg *, Langberger Weg 4

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr, Einkaufszentrum Ohlandpark *, Kisdorfer Weg 13

Lübeck: 10 bis 17 Uhr, Citti Park Lübeck, Herrenholz 14

Impftermine in Schleswig-Holstein am Freitag, 29.4.2022

Kiel: 9 bis 17 Uhr, Mehrgenerationenhaus Kiel-Gaarden, Elisabethstr. 64

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr, Einkaufszentrum Ohlandpark *, Kisdorfer Weg 13

Niebüll: 10 bis 16 Uhr, Jugendherberge Niebüll, Mühlenstraße 65

Wentorf: 11 bis 17 Uhr, Martin-Luther-Kirche Wentorf, Reinbeker Weg 27

Impftermine in Schleswig-Holstein am Sonnabend, 30.4.2022

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr, Einkaufszentrum Ohlandpark *, Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 13

Niebüll: 10 bis 16 Uhr, Jugendherberge Niebüll, Mühlenstraße 65

Tönning: 10 bis 16 Uhr, Historisches Packhaus Tönning *, Am Eiderdeich 18

Altenholz: 10.30 bis 13 Uhr: Praxis für Brustdiagnostik im Herrenhaus Altenholz-Stift Anmeldung empfehlenswert: https://www.mammadiagnostik-kiel.de/impftermine-covid-19 Impfungen auch mit Novavax möglich, Ostpreußenplatz 10

Altenholz: 12 bis 13 Uhr, Kinder 5 bis 11 Jahre, Altenholz-Stift, Ostpreußenplatz 10, Anmeldung empfehlenswert: https://www.mammadiagnostik-kiel.de/impftermine-covid-19

Impftermine in Schleswig-Holstein am Dienstag, 3.5.2022

Schenefeld: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Schenefeld, Kiebitzweg 2

Impftermine in Schleswig-Holstein am Donnerstag, 5.5.2022

Geesthacht: 10 bis 16 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht, Dialogweg 1