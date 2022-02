Kiel

Schleswig-Holstein kämpft gegen das Coronavirus: Impfzentren haben wieder geöffnet, Ärzte bieten Impftermine an und die Möglichkeiten zum Boostern gibt es auch. Seit dem 14. Dezember 2021 können sich zudem Fünf- bis Zwölfjährige bei offenen Familien-Impfaktionen gegen Corona impfen lassen.

KN-online zeigt in diesem Artikel tagesaktuell, wo sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Schleswig-Holstein auch ohne Termine gegen das Coronavirus impfen lassen können und was dabei zu beachten ist.

Bei Angeboten, die mit Sternchen* gekennzeichnet sind, finden Familienimpfungen statt. Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Hier können Sie sich ohne Termin in Schleswig-Holstein impfen lassen:

Impftermine in Schleswig-Holstein am Freitag, 25.2.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Uhr Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

10 bis 16 Uhr Bahnhofsmission im Hauptbahnhof Neumünster : 10 bis 16 Uhr, Holsten-Galerie, 24534 Neumünster, Gänsemarkt 1

: 10 bis 16 Uhr, Holsten-Galerie, 24534 Neumünster, Gänsemarkt 1 Flensburg : 9 bis 17 Uhr, Citti Park, 24941 Flensburg, Langberger Weg 4

: 9 bis 17 Uhr, Citti Park, 24941 Flensburg, Langberger Weg 4 Lübke-Koog: 10 bis 16 Uhr, Gemeindehaus Lübke-Koog* 25924 Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Wellumweg 32

10 bis 16 Uhr, Gemeindehaus Lübke-Koog* 25924 Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Wellumweg 32 Kiel : 9 bis 12 Uhr, Kieler Anker gGmbH*, bei Interesse auch 2. Boosterimpfung möglich , 24143 Kiel, Kaiserstr. 57

: 9 bis 12 Uhr, Kieler Anker gGmbH*, , 24143 Kiel, Kaiserstr. 57 Kiel: 10 bis 17 Uhr, Bürgerhaus Mettenhof, 24109 Kiel, Vaasastr. 43a

Seit 8. Februar 2022: Ausgewählte Apotheken in Schleswig-Holstein bieten Corona-Impfung an

Wer sich in Schleswig-Holstein in einer Apotheke in der Nähe impfen lassen möchte, sollte auf dem Portal Mein-Apothekenmanager.de vom Deutschen Apothekerverband (DAV) nachsehen, ober sich die Wunsch-Apotheke an der Impfaktion beteiligt. Die Suchfunktion über Postleitzahl steht seit Dienstag zur Verfügung – die Daten werden permanent aktualisiert.

Wo erhalte ich den Corona-Booster in Schleswig-Holstein noch?

Patientinnen und Patienten können beim Hausarzt anrufen und einen Termin vereinbaren. Auf dieser Karte finden Sie Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein, die gegen Corona impfen: https://arztsuche.kvsh.de/

Oder Sie melden sich in einem der entstehenden stationären Impfzentren online an. Die Buchung startet am 25. November, die Plattform ist über die Landesseiten www.impfen-sh.de erreichbar. Die Zentren sollen montags bis sonnabends jeweils von 10.30 bis 19.30 Uhr geöffnet sein.

Impftermine in Schleswig-Holstein am Sonnabend, 26.2.2022

Kiel: 10 bis 13 Uhr Lutherkirche, Schillerstraße 27

Kiel: 10 bis 14 Uhr Praxis Dr Sabine Drerup, Pavillion am Europaplatz 2

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Uhr Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Neumünster: 10 bis 16 Uhr Holsten-Galerie, Gänsemarkt 1

Tönning: 9 bis 14 Uhr 26.02.2022 Orthopädische Praxis Dr. Georgi *, Selckstraße 2, Anmeldung möglich (aber nicht notwendig) unter 04861/888 oder https://app.cituro.com/booking/1247174#step=1

Flensburg: 9 bis 17 Uhr Citti Park*, Langberger Weg 4

Büchen: 9 bis 17 Uhr Rettungswache Büchen*, Möllner Landstraße 61

Itzehoe: 9.30 bis 16.30 Uhr Klinikum Itzehoe, Pflegeschule, Robert-Koch-Straße 2

Altenholz: 11 bis 13 Uhr Praxis für Brustdiagnostik im Herrenhaus Altenholz Stift, Ostpreußenplatz 10, Anmeldung empfehlenswert: www.mammadiagnostik-kiel.de/impftermine-covid-19 (BioNTech & Moderna) Kinder 5-11 Jahre von 12-13 Uhr*

Henstedt-Ulzburg: 10 bis 15 Uhr Praxis Gülnur Dizman, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin*, Beckerbergstraße 2

Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog: 10 bis 16 Uhr Gemeindehaus, Wellumweg 32

Barsbüttel: 10 bis 16.30 Uhr Erich-Kästner Gemeinschaftsschule*, Soltausredder 28

Wedel: 9 bis 17 Uhr FH Wedel, Feldstraße 143

Wedel: 10 bis 16 Uhr AWO Bürgertreff Wedel*, Rudolf-Breitscheid-Straße 40a

Tornesch: 11 bis 14 Uhr DRK Impfstation Tornesch, Pommernstraße 91

Alt Mölln: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Alt Mölln, Zu den Ziegelwiesen 8

Bad Oldesloe: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Bad Oldesloe, Konrad-Adenauer-Ring 2

Bad Segeberg: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Bad Segeberg, Gieschenhagen 2b

Brunsbüttel: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Brunsbüttel, Bojestraße 30

Büdelsdorf: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Büdelsdorf, Am Friedrichsbrunnen 2

Eckernförde: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Eckernförde, Kieler Straße 59

Eutin: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Eutin, Alter Bauhof 11

Flensburg: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Flensburg, Holm 57-61

Geesthacht: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Geesthacht, Dialogweg 4

Glinde: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Glinde, Biedenkamp 1a

Großhansdorf: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Großhansdorf, Kortenkamp 6a

Heide: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Heide, Meldorfer Straße 196

Heiligenhafen: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Heiligenhafen, Friedrich-Ebert-Straße 100

Husum: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Husum, Am Messeplatz 18

Itzehoe: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Itzehoe, Emmy-Noether-Str. 17

Kiel: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Kiel, Schwedenkai 1

Kropp: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Kropp, Am Markt 11

Lübeck: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Lübeck, Willy-Brandt-Allee 10

Neumünster: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Neumünster, Gänsemarkt 1

Niebüll: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Niebüll, Mühlenweg 65

Norderbrarup: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Norderbrarup, Knüttelallee 1

Norderstedt: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Norderstedt, Berliner Allee 34-44

Preetz: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Preetz, Bahnhofstr. 9

Prisdorf: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Prisdorf, Peiner Hag 11

Quickborn: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Quickborn, Justus-von-Liebig-Ring 18

Schönberg: 10.30 bis 19.30 Uhr Impfstelle Schönberg, Stakendorfer Weg 1

Impftermine in Schleswig-Holstein am Montag, 28.2.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Uhr Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Höhndorf: 16.30 bis 18.30 Uhr Gemeindehaus Höhndorf *, Schulkoppelweg 4, bei Interesse auch 2. Boosterimpfung möglich

Impftermine in Schleswig-Holstein am Dienstag, 1.3.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Uhr Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Schenefeld: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Schenefeld, Kiebitzweg 2

Pinneberg: 10.30 bis 16 Uhr Stadt Pinneberg*, Bismarckstraße 8

Impftermine in Schleswig-Holstein am Mittwoch, 2.3.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Uhr Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Neustadt in Holstein: 9 bis 17 Uhr Gogenkroghalle*, Am Gogenkrog 20

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark*, Kisdorfer Weg 13

Impftermine in Schleswig-Holstein am Donnerstag, 3.3.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Uhr Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Husum: 9.30 bis 14 Uhr Altenbegegnungsstätte, Norderstraße 2

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark*, Kisdorfer Weg 13

Pinneberg: 10.30 bis 16 Uhr Stadt Pinneberg, Bismarckstraße 8

Impftermine in Schleswig-Holstein am Freitag, 4.3.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Uhr Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Kiel: 9 bis 12 Uhr Kieler Anker gGmbH*, Kaiserstr. 57, bei Interesse auch 2. Boosterimpfung möglich

Mölln: 9 bis 17 Uhr Wartungshalle in Mölln, Rudolf-Diesel-Weg 10

Ahrensburg: 9.30 bis 16.30 Uhr Tennis- und Hockey-Club, Fannyhöh 9f

Bad Malente-Gremsmühlen: 9.30 bis 17 Uhr Haus des Kurgastes, Bahnhofstr. 4a

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark*, Kisdorfer Weg 13

Impftermine in Schleswig-Holstein am Sonnabend, 5.3.2022

Kiel: 9.30 bis 16.30 Uhr SC Fortuna Wellsee*, Lieselotte-Hermann-Straße 12

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Uhr Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Neumünster: 10 bis 16 Uhr Holsten-Galerie, Gänsemarkt 1

Ahrensburg: 9.30 bis 16.30 Tennis- und Hockey-Club Ahrensburg*, Fannyhöh 9f

Elmshorn: 9.30 bis 16.30 Uhr AWO Ortsverein Elmshorn Stadtteil-Treffpunkt, Mittelweg 49

Langenhorn: 9.30 bis 16.30 Uhr Grundschule Langenhorn*, An de School 1

Hennstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Eider-Nordsee-Schule*, Schulstraße 33

Kaltenkirchen: 10 bis 16.30 Uhr Möbelhaus Dodenhof XXXLutz, Auf dem Berge 1

Impftermine in Schleswig-Holstein am Sonntag, 6.3.2022

Büdelsdorf: 10 bis 16 Uhr Open House Impfstelle Büdelsdorf *, Am Friedrichsbrunnen 2

Impftermine in Schleswig-Holstein am Montag, 7.3.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Uhr Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Höhndorf: 16.30 bis 18.30 Uhr Gemeindehaus Höhndorf*, Schulkoppelweg 4, bei Interesse auch 2. Boosterimpfung möglich