Kiel

Schleswig-Holstein kämpft gegen das Coronavirus: Impfzentren haben wieder geöffnet, Ärzte bieten Impftermine an und die Möglichkeiten zum Boostern gibt es auch. Seit dem 14. Dezember 2021 können sich zudem Fünf- bis Zwölfjährige bei offenen Familien-Impfaktionen gegen Corona impfen lassen.

KN-online zeigt in diesem Artikel tagesaktuell, wo sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Schleswig-Holstein auch ohne Termine gegen das Coronavirus impfen lassen können und was dabei zu beachten ist.

Hier können Sie sich ohne Termin in Schleswig-Holstein impfen lassen:

Impftermine in Schleswig-Holstein am Sonnabend, 5.2.2022

Altenholz: 10 bis 12 Uhr Praxis für Brustdiagnostik im Herrenhaus Altenholz-Stift, Ostpreußenplatz 10, Impfungen ohne und mit Termin www.mammadiagnostik-kiel.de/impftermine-covid-19 (Moderna)

Kiel: 10 bis 15 Uhr Praxis Dr. Christian Drerup, Europaplatz 2 (Impfung ab 12 Jahren)

Kiel: 9.30 bis 16.30 Uhr SC Fortuna Wellsee, Lieselotte-Herrmann-Straße 12, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Heikendorf: 9 bis 17 Uhr Aulagebäude / Speeldeel Heikendorf, Schulredder 1-3, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Hetlingen: 9 bis 17 Uhr Mehrzweckhalle Hetlingen, Hauptstraße 67, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Wallsbüll: 9 bis 17 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Wallsbüll, Hooge Ackern 2

Zarpen: 9.30 bis 16 Uhr Gaststätte Zarpen, Hauptstraße 50

Tönning: 9.30 bis 16.30 Uhr Historisches Packhaus Tönning, Am Eiderdeich 18, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Eckernförde: 10 bis 14 Uhr Praxis Prinzenstraße, Prinzenstraße 5, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Elmshorn: 10 bis 16 Uhr AWO Stadtteil-Treffpunkt Klostersand Elmshorn, Mittelweg 49

Schenefeld: 10 bis 16 Uhr Paulskirche Schenefeld, Kirchenstraße 2

Itzehoe: 10.30 bis 16.30 Uhr Klinikum Itzehoe, Pflegeschule, Robert-Koch-Straße 2

Ammersbek: 10 bis 16 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Ammersbek, Am Gutshof 3, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Impftermine in Schleswig-Holstein am Sonntag, 6.2.2022

Büdelsdorf: 10 bis 16 Uhr Open House Impfstelle Büdelsdorf, Am Friedrichsbrunnen 2, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Kiel: 11 bis 14 Uhr Baltic-Impfmobil, Hörgeräte Akustik Pavel, Elisabethstr. 54, Impfticket: www.baltic-impfmobil.de

Tornesch: 11 bis 14 Uhr DRK Impfstation, Pommernstraße 91

Impftermine in Schleswig-Holstein am Montag, 7.2.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Flensburg: 8.30 bis 17.30 Uhr Stadion Flensburg, Arndtstraße 5

Rendsburg: 9 bis 17 Uhr Mehrzweckhalle Mastbrook, Ostlandstraße 44, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Glückstadt: 9.30 bis 17 Uhr Stadt Glückstadt, Königsberger Straße 1

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark, Kisdorfer Weg 13, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Bad Bramstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Schloss Bad Bramstedt, Bleeck 15-16

Ahrensburg: 10 bis 16 Uhr Stadt Ahrensburg Jugendtreff, Hagener Allee 117

Höhndorf: 16.30 bis 18.30 Uhr Gemeindehaus Höhndorf, Schulkoppelweg 4, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden, bei Interesse auch 2. Boosterimpfung möglich

Wo erhalte ich den Corona-Booster in Schleswig-Holstein noch?

Patientinnen und Patienten können beim Hausarzt anrufen und einen Termin vereinbaren. Auf dieser Karte finden Sie Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein, die gegen Corona impfen: https://arztsuche.kvsh.de/

Oder Sie melden sich in einem der entstehenden stationären Impfzentren online an. Die Buchung startet am 25. November, die Plattform ist über die Landesseiten www.impfen-sh.de erreichbar. Die Zentren sollen montags bis sonnabends jeweils von 10.30 bis 19.30 Uhr geöffnet sein.

Impftermine in Schleswig-Holstein am Dienstag, 8.2.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Flensburg: 9 bis 17 Uhr Citti Park, Langberger Weg 4

Hanerau-Hademarschen: 9.30 bis 16.30 Uhr Gemeindehaus der Kirchengemeinde, Propst-Treplin-Weg 6

Glückstadt: 9.30 bis 17 Uhr Stadt Glückstadt, Königsberger Straße 1

Heiligenhafen: 10 bis 16 Uhr Gemeindehaus Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heiligenhafen, Thulboden 13

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark, Kisdorfer Weg 13, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Schenefeld: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Schenefeld, Kiebitzweg 2

Garding: 10 bis 17 Uhr Sporthalle Garding, Graureiherweg 11

Schwarzenbek: 10 bis 16.30 Uhr Realschule Schwarzenbek. Berliner Str. 12

Impftermine in Schleswig-Holstein am Mittwoch, 9.2.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Flensburg: 9 bis 17 Uhr Citti Park, Langberger Weg 4

Hanerau-Hademarschen: 9.30 bis 16.30 Uhr Gemeindehaus der Kirchengemeinde, Propst-Treplin-Weg 6, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Glückstadt: 9.30 bis 17 Uhr, Königsberger Straße 1

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark, Kisdorfer Weg 13, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Bad Bramstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Schloss Bad Bramstedt, Bleeck 15-16

Ahrensburg: 9 bis 17 Uhr Vereinshaus - Ahrensburger Bürgerverein, Bagatelle 1

Henstedt-Ulzburg: 10 bis 16 Uhr Real Markt, Gutenbergstr. 7

Impftermine in Schleswig-Holstein am Donnerstag, 10.2.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Flensburg: 9 bis 17 Uhr Citti Park, Langberger Weg 4

Glückstadt: 9.30 bis 17 Uhr Stadt Glückstadt, Königsberger Str. 1, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Kaltenkirchen: 10 bis 16 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark, Kisdorfer Weg 13, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Ahrensburg: 9 bis 17 Uhr Vereinshaus - Ahrensburger Bürgerverein, Bagatelle 1

Henstedt-Ulzburg: 10 bis 16 Uhr Real Markt Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstr. 7

Niebüll: 10 bis 16 Uhr Haus Hinte – Diakonisches Werk Südtondern, Claudiusstr. 2, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Impftermine in Schleswig-Holstein am Freitag, 11.2.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Kiel: 9 bis 12 Uhr Kieler Anker gGmbH, Kaiserstr. 57, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Flensburg: 9 bis 17 Uhr Citti Park, Langberger Weg 4, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Glückstadt: 9.30 bis 17 Uhr Stadt Glückstadt, Königsberger Str. 1, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Bad Bramstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Schloss Bad Bramstedt, Bleeck 15-16

Wentorf: 9.30 bis 16.30 Uhr Martin-Luther-Kirche, Reinbeker Weg 27, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Henstedt-Ulzburg: 10 bis 16 Uhr Real Markt Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstr. 7

Krummesse: 9.30 bis 16.30 Uhr Dörpshuus Krummesse, Lübecker Str. 6

Impftermine in Schleswig-Holstein am Sonnabend, 12.2.2022

Neumünster: 14.30 bis 19.30 Impfzentrum Lahnstraße, Lahnstraße 5, ohne Termin

Flensburg: 8.30 bis 17.30 Stadion Flensburg, Arndtstraße 5

Tellingstedt: 9.30 bis 16.30 Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule, Schulweg 1-4, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Reinfeld: 9.30 bis 16.30 Uhr Matthias-Claudius-Schule Reinfeld, Marktplatz, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Glückstadt: 9.30 bis 17 Uhr Stadt Glückstadt, Königsberger Straße 1

Schenefeld: 10 bis 16 Uhr Paulskirche, Kirchenstraße 2

Moorrege: 10 bis 16 Uhr Grundschule Moorrege, Klinkerstraße 6, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Tornesch: 11 bis 14 Uhr DRK Impfstation, Pommernstraße 91