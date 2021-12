Kiel

Schleswig-Holstein kämpft gegen das Coronavirus: Impfzentren haben wieder geöffnet, Ärzte bieten Impftermine an und die Möglichkeiten zum Boostern werden täglich mehr. Seit dem 14. Dezember 2021 können sich zudem Fünf- bis Zwölfjährige bei offenen Familien-Impfaktionen gegen Corona impfen lassen.

KN-online zeigt in diesem Artikel tagesaktuell, wo sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Schleswig-Holstein auch ohne Termine gegen das Coronavirus impfen lassen können, wie lange Sie unter Umständen warten müssen und was dabei zu beachten ist.

Hier können Sie sich ohne Termin in Schleswig-Holstein impfen lassen:

Impftermine in Schleswig-Holstein am Montag, 27.12.2021

Kiel: 10 bis 15 Uhr Praxis Dr. Sabine Drerup, Impfaktion im Pavillion am Europaplatz 2

Quarnbek: 9 bis 17 Uhr Sportheim SV Fortuna Stampe, Mönkbergseck 25 a, 24107 Quarnbek, Ortsteil Strohbrück

Appen: 9 bis 17 Uhr Ev. Gemeindehaus, Opn Bouhlen 47

Kaltenkirchen: Einkaufszentrum Ohlandpark (Terminvergabesystem vor Ort), Kisdorfer Weg 13

Tornesch: 9.30 bis 16.30 Uhr Tornesch, Pommernstraße 91

Höhndorf: 16.30 bis 18.30 Uhr Gemeindehaus Höhndorf, Schulkoppelweg 4

Wedel: 10 bis 16 Uhr AWO Bürgertreff Wedel, Rudolf-Breitscheid-Straße 40a

Neustadt in Holstein: 9 bis 17 Uhr Gogenkroghalle, Am Gogenkrog 20

Reinbek: 9.30 bis 16.30 Uhr DRK Ortsverein Reinbek, Birkenweg 3, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.

Diese Impftermine werden für Kinder angeboten

Welche Unterlagen muss ich zu einer offenen Impfaktion in Schleswig-Holstein mitbringen?

Das Land Schleswig-Holstein bittet alle Impflinge darum, sich das Aufklärungsmerkblatt und Anamnesebogen für die mRNA-Impfung in Ruhe zu Hause durchzulesen und sich mögliche Fragen zu notieren. Um die Impfungen zu beschleunigen, sollten Sie die Unterlagen unterschrieben zur Impfaktion mitbringen. Laden Sie sich Merkblatt und Bogen direkt hier herunter:

Aufklärungsmerkblatt

Anamnesebogen

Weitere Empfehlung: Krankenkassenkarte oder Personalausweis, Impfpass und Maske mitbringen.

Das kann die Corona-Impfung Eine große Impfaktion wie die derzeitige gegen Corona hat mehrere Wirkweisen. Der Körper der geimpften Person selbst kennt durch den Impfstoff den Erreger und kann sich gegen ihn besser wehren. Geimpfte erkranken also weniger wahrscheinlich, und im Falle der Erkrankung besteht seltener die Gefahr eines schweren Verlaufs. Außerdem haben Untersuchungen ergeben, dass geimpfte Personen eine geringere Viruslast aufweisen und dadurch schon nach wenigen Tagen im Falle einer Infektion deutlich weniger ansteckend für andere Menschen sind. Auf dieser Grundlage beruhen die aktuellen Quarantäneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts, die für geimpfte Kontaktpersonen keine zwangsweise Quarantäne mehr vorschreiben. Mit einer möglichst hohen Impfquote soll nicht nur die Verbreitung des Virus verlangsamt werden, sondern auch die Zahl der schwer erkrankten Fälle geringer bleiben. So kann das Gesundheitssystem vor einer Überlastung geschützt werden. Was die Impfung nicht kann: eine Infektion zu 100 Prozent verhindern – ebenso wenig wie die Weitergabe des Virus. Sie reduziert aber massiv die Wahrscheinlichkeiten für beides und schwächt dadurch die gefährliche Wirkung der Erreger ab.

Wer kann einen Corona-Booster bekommen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allen Menschen ab 18 Jahren die Booster-Impfung. Die Experten empfehlen auch, bestimmte Personen – alte und kranke Menschen etwa – vorrangig zu boostern. Die Auffrischungsimpfung soll in der Regel im Abstand von etwa sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate kann im Einzelfall oder wenn genügend Impfdosen vorhanden sind, erwogen werden. Menschen, die eine Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, wird eine weitere Impfung empfohlen. Sie soll mit einem mRNA-Impfstoff – sprich Biontech oder Moderna – ab vier Wochen nach der ersten Impfung erfolgen.

Wo können sich Kinder und Jugendliche gegen Corona impfen lassen?

Fünf- bis Elfjährige können sich in den Kinderarztpraxen, bei offen Familien-Impfaktionen und in den Impfstellen impfen lassen - genauso wie die 12- bis 18-Jährigen.

Manche Kinderärzte impfen streng nur - oder vor allem zuerst - nach der Stiko-Empfehlung Kinder (zwischen 5 und 11 Jahren) mit besonderem Risiko oder mit Kontakt zu Risikopersonen.

Bei zwei offenen Impfaktionen pro Tag im Land sind sogenannte Familienimpfungen vorgesehen. Das heißt: Hier können sich Eltern und Kinder impfen lassen.

Wo erhalte ich den Corona-Booster in Schleswig-Holstein noch?

Patientinnen und Patienten können beim Hausarzt anrufen und einen Termin vereinbaren. Auf dieser Karte finden Sie Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein, die gegen Corona impfen: https://arztsuche.kvsh.de/

Oder Sie melden sich in einem der entstehenden stationären Impfzentren online an. Die Buchung startet am 25. November, die Plattform ist über die Landesseiten www.impfen-sh.de erreichbar. Die Zentren sollen montags bis sonnabends jeweils von 10.30 bis 19.30 Uhr geöffnet sein.

Wer beantwortet Fragen zum Boostern und zum Coronavirus?

Zum Beispiel die Krankenkassen. Die AOK zum Beispiel hat für ihre Versicherten eine kostenlose Corona-Impfhotline gestartet. Unter 0800/1265265 informieren Ärzte und medizinisches Fachpersonal rund um die Uhr zur Corona-Impfung.

Ein ähnliches Angebot macht die Barmer Ersatzkasse: Die kostenlose Hotline steht allen Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zum Boostern rund um die Uhr zur Verfügung unter 0800/8484111.

Impftermine in Schleswig-Holstein am Dienstag, 28.12.2021

Kiel: 12 bis 16 Uhr Innenhof Holtenauer Straße 96, Baltic Impfmobil, ohne Termin aber mit Impfticket über die Homepage: Baltic-Impfmobil.de

Neumünster: 9 bis 17 Uhr BiVi Neumünster, Kieler Straße 90

Uetersen: 9 bis 17 Uhr Rathaus, Wassermühlenstraße 7

Kaltenkirchen: 9 bis 17 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark (Terminvergabesystem vor Ort), Kisdorfer Weg 13

Oststeinbek: 9 bis 17 Uhr Bürgersaal (mit anliegendem Bürgerhaus), Möllner Landstraße 22

Moorrege: 10 bis 16 Uhr 10:00 16:00 Grundschule, Klinkerstraße 6

Hohenweststedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Veranstaltungszentrum Hohenweststedt, Rektor-Wurr-Str. 1-3, hier können nur Kinder zwischen 5 und 12 Jahren geimpft werden

Impftermine in Schleswig-Holstein am Mittwoch, 29.12.2021

Kiel: 12 bis 16 Uhr Innenhof Holtenauer Straße 96, Baltic Impfmobil, ohne Termin aber mit Impfticket über die Homepage: Baltic-Impfmobil.de

Elmshorn: 9 bis 16 Uhr Haus der Begegnung, Hainholzer Damm 11

Tornesch: 9.30 bis 16.30 Uhr Tornesch Pommernstraße 91

Moorrege: 10 bis 16 Uhr Grundschule Moorrege, Klinkerstraße 6

Elmshorn: 10 bis 16.30 Uhr Gemeindezentrum/Christus-Zentrum Arche, Lornsenstraße 53

Wedel: 10 bis 16 Uhr AWO Bürgertreff Wedel, Rudolf-Breitscheid-Straße 40a

Hennstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Schule und Mensa der Eider-Nordsee-Schule sowie Grundschule der Gemeinde Hennstedt, Schulstraße 33

Zarpen: 9 bis 16 Uhr Gaststätte Zarpen, Hauptstr. 50

Impftermine in Schleswig-Holstein am Donnerstag, 30.12.2021

Gettorf: 9 bis 17 Uhr Gemeindehaus Gettorf, Pastorengang 11

Kaltenkirchen: 9 bis 17 Uhr Einkaufszentrum Ohlandpark (Terminvergabesystem vor Ort), Kisdorfer Weg 13

Tornesch: 9 bis 17 Uhr Tornesch, Pommernstraße 91

Moorrege: 10 bis 16 Uhr Grundschule Moorrege, Klinkerstraße 6

Elmshorn: 10 bis 16.30 Uhr Gemeindezentrum/Christus-Zentrum Arche, Lornsenstr. 53

Impftermine in Schleswig-Holstein am Freitag, 31.12.2021

Kiel: 12 bis 16 Uhr Innenhof Holtenauer Straße 96, Baltic Impfmobil, ohne Termin aber mit Impfticket über die Homepage: Baltic-Impfmobil.de

Impftermine in Schleswig-Holstein am Montag, 3.1.2022

Höhndorf: 16.30 bis 18.30 Gemeindehaus Höhndorf, Schulkoppelweg 4

Halstenbek: 9 bis 17 Uhr Gemeindezentrum Arche Noah, Haselweg 37

Bredstedt: 9 bis 17 Uhr Jugendzentrum Bredstedt, Gartenstr. 13

Dörpstedt: 9 bis 17 Uhr Grundschule Dörpstedt, Hauptstr. 32

Lentföhrden: 9 bis 17 Uhr Grundschule Lentföhrden, Schulstr. 63

Barmstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG), Moltkestraße 2

Impftermine in Schleswig-Holstein am Dienstag, 4.1.2022

Hohenlockstedt: 10 bis 16 Uhr Rathaus Hohenlockstedt, Kieler Straße 49

Lentföhrden: 9 bis 17 Uhr Grundschule Lentföhrden, Schulstrasse 63

Bredstedt: 9 bis 17 Uhr Jugendzentrum, Gartenstr. 13

Oststeinbek: 9 bis 17 Uhr Bürgersaal (mit anliegendem Bürgerhaus) Oststeinbek, Möllner Landstraße 22

Halstenbek: 10 bis 16 Uhr Gemeindezentrum Arche Noah, Haselweg 37

Barmstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG), Moltkestraße 2

Impftermine in Schleswig-Holstein am Mittwoch, 5.1.2022

Bredstedt: 9 bis 17 Uhr Jugendzentrum Bredstedt, Gartenstr. 13

Henstedt-Ulzburg: 9 bis 17 Uhr Real Markt Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstraße 7

Barmstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG), Moltkestraße 2

Tellingstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule, Schulweg 1-4

Impftermine in Schleswig-Holstein am Donnerstag, 6.1.2022

Bredstedt: 9 bis 17 Uhr Jugendzentrum Bredstedt, Gartenstr. 13

Henstedt-Ulzburg: 9 bis 17 Uhr Real Markt, Gutenbergstraße 7

Tellingstedt: 9.30 bis 16.30 Uhr Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt, Schulweg 1-4, Familienimpfungen: Hier können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden