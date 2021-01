Startschuss für die Corona-Impfzentren in Schleswig-Holstein: Ab Montag, 4. Januar 2021, soll in 15 von 29 Impfzentren im Land der Schutz vor dem Coronavirus verabreicht werden. Die mobilen Impfteams sind bereits seit 27. Dezember unterwegs. Was Sie zum Start der Impfzentren wissen müssen, erfahren Sie hier.