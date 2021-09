Kiel

Wenn das Ungeheuerliche plötzlich wahr wird, schlägt das eine Kerbe in die Erinnerung. Eine, die nie wieder verschwindet. Fast alle wissen noch, wo sie waren, was sie taten, als am 11. September 2001 erst ein und dann das zweite Flugzeug in die Türme des World Trade Center in New York flogen. Fast sanft sah dieser Anflug auf die Hochhäuser aus, der von da an wochenlang quasi nonstop in zahllosen Medien auf der ganzen Welt zu sehen war. Dann die Explosion, und danach all das Grauen, das wohl niemand wirklich fassen konnte.

Im Team der Redaktionen von KN und SZ haben wir nach den persönlichen Erinnerungen an diese Ereignisse gefragt, die jetzt genau 20 Jahre her sind. Es zeigt sich, dass in all der Zeit nur wenig von dem verblasst ist, was uns damals so unvorbereitet traf und lange nicht mehr losließ. Ich selbst war damals Vize-Chefin der Lokalredaktion der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und musste meine Chefs aus einer Konferenz holen – sie hatten noch gar nichts von den weltverändernden Ereignissen mitbekommen. In der Lokalredaktion hatten wir zuvor schon in stummem Entsetzen vor dem Fernseher gestanden. Ich weiß noch, dass mir die Tränen übers Gesicht liefen und ich gedacht oder sogar gesagt habe, jetzt gebe es Krieg.

Abends setzten sich mein Freund und ich vor den Fernseher, auf den Knien das Fotoalbum von unserer Reise nach New York – mit den Bilden von uns im World Trade Center, ganz oben auf der Aussichtsplattform. Ganz nah an der Scheibe hatten wir gestanden, nur durch eine Schicht Glas vor dem gähnenden Abgrund geschützt. Die Vorstellung, dass Menschen in diesen Abgrund gesprungen sind, weil sie der tödlichen Hitze der brennenden Türme entfliehen wollten, verfolgt mich bis heute.

Stefanie Gollasch, Chefredakteurin

Faszination und Abscheu

Ich saß in der Kajüte meines Segelbootes irgendwo in der dänischen Südsee und hörte am Radio den Seewetterbericht. Als im Anschluss die Nachrichten den Anschlag auf das World Trade Center meldeten, wollte ich es zunächst nicht glauben. Zu groß war der Kontrast zwischen dem idyllischen Inselmeer und dem schrecklichen Geschehen jenseits des Atlantiks. Zurück in der Heimat sog ich alle Fernsehberichte darüber auf. Das Flugzeug immer und immer wieder in der Hochhaus fliegen zu sehen war eine seltsame Mischung aus Faszination und Abscheu. War das wirklich real? Konnten Menschen so etwas tun? Es hat eine Zeitlang gedauert, das Unfassbare zu akzeptieren.

Christoph Rohde, Reporter in Eckernförde

„Ab jetzt wird alles anders“

Den 11. September 2001 erlebte ich als Oberleutnant auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Torgelow im äußersten Vorpommern. Mit meinem Jägerzug wurde ich gerade in Vorbereitung eines Einsatzes im Kosovo im Dauerregen darin ausgebildet, mit Schild und Stock Demonstrationen aufzulösen, als ein Melder mit dem Fahrrad kam und alle Zugführer zum Kompaniechef befahl. Der saß im Trockenen vor einem kleinen Fernseher. Die dort laufenden Bilder vom World Trade Center hielten wir Hinzugeeilten zuerst für eine Simulation. Hektisch zeigte der Chef auf den Bildrand: „Das ist CNN, das ist live!“. Nach langen, sprachlosen Minuten drückte der Hauptmann aus, was alle dachten: „Ab jetzt wird alles anders.“ Und uns war klar, dass in zukünftigen Einsätzen wohl wieder die Schusswaffe und nicht der Gummiknüppel unser „Arbeitsgerät“ sein würde, was der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan wenig später dann auch bestätigt hat.

Christian Detlof, Reporter in Bad Segeberg

Extrablatt aus dem Laserdrucker

„In New York ist etwas passiert…“: eine Traube von Kollegen stand am 11. September 2001 vor einem kleinen portablen Fernseher in unserem großen Redaktionsraum. Auf dem Mini-Bildschirm sahen wir die rauchenden Türme des World Trade Centers, die Kollegen der Nachrichtensendungen im Fernsehen hatten selbst noch mehr Fragen als Antworten. Die emsige Atmosphäre der Zeitungsproduktion wich an diesem Dienstag schlagartig großer Betroffenheit und auch Besorgnis, was das wohl auslösen würde. Sich in der Folge dann noch um die Themen aus den Kreisen, Städten und Gemeinden in unserer Redaktion zu kümmern und sich darauf zu konzentrieren, fiel allen schwer. Schnell kam die Frage auf: Wie können wir als Lokalredaktion reagieren? Meinungen einholen und Personen ausfindig machen, die Kontakte in die schwer getroffenen Ziele in den USA hatten, lautete die Antwort.

Der Anschlag fiel in eine Zeit, in der die KN einen technischen Umbruch erlebten. Neuerdings hatte wir Zugriff auf die Seiten der KN-Nachrichtenredaktion in Kiel. Die Kollegen hatten am Nachmittag eine Titelseite mit „EXTRA“ im Kopf aufgesetzt. Diese Seite druckten wir dann am späten Nachmittag in Neumünster aus und platzierten sie mehrfach im Schaufenster der Geschäftsstelle, die damals noch am Kuhberg direkt gegenüber vom Bahnhof lag. Ganz schnell standen Trauben von Passanten vor den Schaufenstern. Der Bedarf an aktuellen Informationen war riesengroß. Wir haben dann noch ordentlich Druckerpapier verbraucht, Kollegen gingen auf die Straße und verteilten die Exemplare. Die waren zwar nur in DIN-A-3 und der Druckqualität von 2001, fanden aber dennoch reißenden Absatz – kostenlos natürlich.

Sven Detlefsen, KN-Regionalchef, damals Redaktionsleiter der Holsteiner Zeitung in Neumünster

Zu schockiert, um zu handeln

Als das erste Flugzeug in einen der Türme des World Trade Center fliegt, sitze ich auf Santiago. Einem schwarzen Holsteiner-Pferd, auf dem ich meine ersten Reitstunden nehme. Weil ich erst zwölf Jahre alt bin, holt mein Vater mich anschließend ab. Das Autoradio dröhnt über den halben Reiterhof. „Mann, mach doch mal leise – voll peinlich“, raunzt mein pubertierendes Ich ihn beim Einsteigen an. Mit einer ernsten Handbewegung, die ich so bisher nicht von ich ihm kenne, bringt er mich zum Schweigen. Erst dann höre ich, worum es in dem Radiobeitrag geht. So richtig verstehe ich das alles trotzdem nicht. Das World Trade Center habe ich bis zu diesem Zeitpunkt nur im Kinderfilm „Kevin allein in New York“ gesehen.

Erst als wir zu Hause ankommen und ich die Bilder von Menschen sehe, die aus dem Fenster eines brennenden Hochhauses springen, wird mir das Ausmaß bewusst. Immer und immer wieder sehe ich Menschen in ihren sicheren Tod springen, die Gebäude zusammenbrechen, die Staubwolke über Manhattan. Meine Augen sind fixiert auf den Fernseher. Warum meine Eltern das nicht ausstellen oder mich vom Bildschirm wegholen, kann ich auch heute nicht sagen. Wahrscheinlich sind alle zu schockiert, um zu handeln.

Kerstin Tietgen, Videoreporterin

Die von ABC herausgegebene Luftaufnahme des New York City Police Department zeigt Rauch und Staub in Manhattan nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York.

Kein Unglück, sondern Krieg gegen Amerika

Die Redaktionskonferenz beim „Hamburger Abendblatt“ war gerade beendet, die Redakteure waren in ihre Büros zurückgekehrt, da sprang eine aufgeregte Ressortsekretärin von Tür zu Tür: „Alle zurück in den Newsroom, das World Trade Center brennt!“ „Na und?“, dachte ich noch, „was geht das meine Regionalseite an?“ Ein Blick auf die Live-Bilder auf CNN vom qualmenden Turm belehrte mich eines Besseren: Das war breaking news. „Was für ein furchtbares Unglück!“ mutmaßten wir im Newsroom, ehe wir live mit ansahen, wie ein zweites Flugzeug gezielt ins World Trade Center krachte. Da war der Welt und uns klar: Das war kein Unglück. „Krieg gegen Amerika“ lautete anderntags die Schlagzeile, und der Politikchef schrieb in seinem Kommentar: „Der 11. September 2001 wird als schwarzer Tag in die Weltgeschichte eingehen.“ Meine Regionalseite fiel aus.

Michael Kluth, Reporter in Kiel

Fernsehen im Hotel statt Badeurlaub am Strand

Als die Flugzeuge am 9. September vor 20 Jahren in die Türme des World Trade Centers rauschten, saß ich gerade – in einem Flugzeug. Irgendwo über dem Atlantischen Ozean, auf dem Weg in mein erstes sonniges Urlaubsziel als junge Studentin: Madeira. Unterwegs erfuhren wir nichts von dem Unglück, bei der Ankunft im Flughafen: nichts Ungewöhnliches. Auch als wir im Hotelzimmer ankamen und unsere Sachen auspackten, war noch nichts zu uns durchgedrungen.

Während ich mit meinen neuen Trekking-Sandalen kämpfte (der Verkäufer in Deutschland hatte mir tatsächlich zwei linke Schuhe in unterschiedlichen Größen in den Karton gepackt), klingelte bei meinem damaligen Freund das Handy. Die Mutter. Ob wir gut angekommen seien? Da reagierte ich noch genervt. Aber dann: Ob wir von dem Unglück in New York gehört hätten? Hatten wir nicht. Aber jetzt wussten wir es. Ich glaube, das war der erste und letzte Urlaub in meinem Leben, in dem ich im Hotelzimmer vor dem Fernseher saß, obwohl draußen vor dem Balkon das Meer in der Sonne glitzerte. Und an dem ich kurz vor dem Rückflug bei der strengen Passkontrolle doch etwas weiche Knie bekam.

Nadine Schättler, Reporterin in Ostholstein

Bilder, zu schrecklich, um sie zu zeigen

Ich war damals mit meinen Kollegen der Freien Presse in Chemnitz in der Redaktionskonferenz, auf den Monitoren liefen die ersten unfassbaren Bilder. Sofort wurde ich in den Hauptbahnhof beordert, um die Reaktionen der Reisenden, die diese Bilder auf den Monitoren sahen, zu dokumentieren. Insgesamt herrschte große Fassungslosigkeit und tiefe Betroffenheit. Die Szenerie war absurd, die Schönheit dieses Septembertages, die grauenvolle Aktion der Terroristen, die Feuerbälle in den Gebäuden, und am gegenüberliegenden Ufer des Hudson River saßen Menschen, die das wie eine Theatervorstellung betrachteten und selber das Ausmaß des Geschehens nicht begriffen - perfekt eingefangen vom deutschen Magnum-Fotografen Thomas Hoepker.

Dieses Bild wurde erst Monate später veröffentlicht, es ging in den harten Nachrichtenbildern des Tages unter. Die nächsten Stunden erreichte mich in der Bildredaktion ein Schwall von offenbar ungefilterten Bildern, die das ganze Drama und das Grauen zeigten. Viele Bilder konnte man aus Respekt vor den Opfern und zum Schutz der Leserinnen und Leser gar nicht verwenden. Ich bin die Eindrücke bis heute nicht losgeworden.

Ulf Dahl, KN-Fotochef

Stille am Ballermann

Zunächst war da nur dieser brennende Wolkenkratzer. Der kleine Fernseher in einer Straßenkneipe auf Mallorca, wo ich eine alte Freundin besuchte, war stummgeschaltet. Komisch, dachte ich, ist zwar irgendwie spektakulär, aber warum zeigen die das Gebäude eigentlich die ganze Zeit statisch in ein und derselben Einstellung? Wir schlenderten Richtung Ballermann, den ich endlich auch mal sehen wollte, aber von Remmidemmi keine Spur. Stattdessen ein großer Pulk Menschen draußen vor einer Kneipe.

Die Freundin, des Spanischen mächtig, ging hin und fragte nach. Sie kam mit blassem Gesicht zurück. „Da ist ein Flugzeug ins World Trade Center gekracht, wohl ein Terroranschlag.“ Das gibt Krieg, schoss es mir durch den Kopf. Wir redeten noch lange drüber. Am nächsten Tag kaufte ich mir die „Bild“-Zeitung und sah, natürlich reißerisch aufgemacht, üppig bebildert die ganze Tragödie.

Thomas Bunjes, Kulturreporter

Allein mit den schrecklichen Bildern

Noch immer sehe ich diese verstörenden Bilder vor meinem inneren Auge, wenn ich an diesen Tag im September 2001 denke. Sie haben sich für immer auf die Netzhaut gebrannt und werden auch immer da bleiben. Unzählige Menschen, die sich aus den Stockwerken dieses riesigen, brennenden, einstürzenden Gebäudes stürzen; wie die Körper an der Fassade abprallen, sich wirbelnd in der Luft drehen und dann durch den Dunst der Trümmer weiter fallen... Diese Stürzenden, die Verzweiflung und Panik der Leute in dieser ausweglosen Situation, die sie dazu brachte, aus immenser Höhe ins Chaos und den Tod zu springen, triggerten meine ganz persönliche Angst vor dem Sturz ins Nichts.

Ich ging noch zur Schule, hatte an dem Tag eine Doppelstunde Sport. Wir versammelten uns nach und nach schon umgezogen in der Halle, als eine Mitschülerin verspätet dazu kam und so etwas sagte wie: Boah, habt ihr das aus Amerika mitgekriegt? Die Tragweite der Ereignisse war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht richtig bewusst. Also hatte ich erst einmal eine Doppelstunde Sport und spielte Volleyball. Später, zu Hause, dann all die Bilder. Meine Familie war noch unterwegs, meine jüngere Schwester in der Ganztagsbetreuung, also saß ich allein in meinem Zimmer vor dem kleinen Fernseher und starrte entsetzt auf diese Bilder, die mich nie wieder loslassen würden.

Nora Saric, KN-Projektmanagerin

Irreal – und doch schrecklicher als jeder Actionfilm

Ganz genau erinnere ich den Raum: 4. Stock, Blick in den Himmel und auf das Dach des Kieler Gesundheitsamts. Das irgendwie schon aus der Zeit gefallene, seltsam bräunliche Büro-Mobiliar. Die Ruhe wie vor dem Sturm. Für die Kulturredaktion ein ganz normaler Dienstag, das Wochenende mit seinen Premieren, Konzerten und Gastspielen abgearbeitet, für mich die Buchseite auf dem Tisch. Schön. Bis diese kryptischen Meldungen eintickerten. Als Redakteur saß man ja in den Kinderjahren des Internet noch relativ allein an der Quelle von Agenturen wie DPA, AFP oder AP, die damals die Welt näher zusammenrücken ließen.

So bruchstückhaft, schrecklich und dringlich kamen die Nachrichten, dass wir den kleinen Uralt- Fernseher hervorholten. Schwarzweiß? Farbe? Keine Ahnung. Die Twin Towers waren sofort da, das Flugzeug im Anflug und wie es in den Turm krachte. Absolut irreal und gleichzeitig in seinem Schrecken so viel realer, als sämtliche „Die Hard“-Filme es uns je ausmalen konnten. Dazu eine stammelnd hocherhitzte Reporterstimme. Wir blieben still. Fassen konnte man das alles ja nicht, nur dieses Gefühl dumpfer Bedrohung war da, das ab da den Tag einspann. Und die Kollegin, die sofort dachte: Jetzt gibt es Krieg.

Ruth Bender, Kulturreporterin

Die längste Zugfahrt meines Lebens

Ich habe damals in Hamburg gearbeitet und bekam nachmittags eine SMS von einem Freund: ,Da ist ein Flugzeug ins WTC geflogen!‘ Das habe ich nicht beachtet, ich dachte an eine kleine Cessna. Eine Stunde später schrieb der Freund: ,Mach! Die! Glotze! An!‘ In der Redaktion saßen wir dann alle fassungslos beim Chef zusammen vor dem Fernseher. Um abends nach Hause nach Neumünster zu kommen, brauchte ich anderthalb Stunden mit dem Zug – ohne Smartphone und ohne Updates. Es war die gefühlt längste Zugfahrt meines Lebens.

Thorsten Geil, Reporter in Neumünster

Terrorismus nie dagewesenen Ausmaßes

Von irgendwo her kam die Information, in den USA seien mehrere Flugzeuge entführt worden. In der Sportredaktion stand ein kleiner und uralter Röhrenfernseher, der schnell eingeschaltet wurde. Kaum hatte sich das wackelige Bild stabilisiert, rief um 14.46 Uhr der am nächsten sitzende Kollege: „Ein Flugzeug ist ins World Trade Center eingeschlagen!“ Die komplette SZ-Redaktion eilte herbei und versammelte sich dicht gedrängt vor dem TV-Gerät – zunächst ungläubig und sprachlos. Dann wurde spekuliert – Unfall oder Terroranschlag?

Als um 15.02 Uhr die zweite Maschine in den Südturm des WTC raste, war klar: Es ist Terrorismus nie dagewesenen Ausmaßes. In ein Gefühl von Entsetzen und Ekel mischte sich die Faszination der nicht zu begreifenden Bilder aus New York und ab 15.37 Uhr auch vom Pentagon in Washington. Die brennenden Türme, dazu die riesige Rauchwolke. Die hilflosen Menschen auf der Straße. Das Geheul vieler, vieler Sirenen. Feuerwehren, die versuchten, Hilfe zu leisten. Dazu eine Armada von Krankenwagen. Und minütlich neue Informationen auf allen Kanälen.

Um 15.59 Uhr der Zusammenbruch des Süd-, 29 Minuten später der Fall des Nordturms. Irgendwie mussten wir trotzdem für den nächsten Tag eine Zeitung produzieren – aber vom Horror in den USA einfach so auf business as usual umzuswitchen schien unmöglich. Mühsam bewegten sich die Kollegen zu ihren Arbeitsplätzen. Versuchten sich zu konzentrieren, um an diesem fürchterlichen Tag unendlich banal erscheinende lokale Nachrichten und Sportgeschichten aufzuschreiben. Es funktionierte – irgendwie.

Jürgen Brumshagen, Sportreporter in Bad Segeberg

Wir konnten das Schlimme noch nicht richtig begreifen

Den Fernseher schaltete ich am 11. September am frühen Nachmittag ein. Ich war gerade von der Schule gekommen, meine Mutter stand unten in der Küche und bereitete das Mittagessen vor. Über die Mattscheibe flimmerte das Gesicht von Moderator Peter Kloeppel – und die Bilder der beiden Flugzeuge, die in die Twin Towers geflogen waren. Ich sagte meiner Mutter Bescheid, und danach saßen wir wie gebannt gemeinsam vor den Fernsehbildern. Es wirkte alles surreal. Ich weiß noch, dass ich am späten Nachmittag zum Fußballtraining aufbrach.

In einer Truppe 14- bis 16-jähriger Jungs, die sonst ausgelassen frotzelten und jede Menge Quatsch erzählten, machte sich an diesem Tag eine nachdenkliche Stimmung breit. Ich glaube, wir wussten, dass etwas ganz Schlimmes passiert war, konnten es aber noch nicht richtig begreifen. Unser Trainer sprach die Ereignisse gleich zu Beginn des Trainings an. Er zeigte Verständnis für jeden aus der Gruppe, der an diesem Tag nicht trainieren wollte, und bot auch jedem ein Gespräch an. Ob es dazu kam, weiß ich nicht mehr. Aber natürlich redeten wir untereinander über die Anschläge und den Tag, den wohl keiner von uns vergessen wird.

Florian Sötje, Polizeireporter

Die Reise nach New York war schon geplant

Im Jahr 1999 kurz vor dem Millennium hatte ich noch auf der Besucherplattform ganz oben auf dem Nordturm vom World Trade Center gestanden. Im November 2001 war der nächste Big-Apple-Besuch geplant (großer Fan der Stadt, schon oft dort gewesen). Am 11. September war ich morgens auf dem Weg in die Redaktion und habe auf dem Weg unsere Flugtickets im Reisebüro am Dreiecksplatz (gibt’s nicht mehr) abgeholt. Ich traf gegen 12 Uhr in der Redaktion ein, war damals noch freier Mitarbeiter, stand kurz vorm Beginn meines Volontariats.

Ich saß in der Sportredaktion, etwa da, wo sich heute der Newsroom befindet, gegenüber vom Kollegen Ingolf Haake, bei dem meistens sowieso ntv im Fernsehen lief. Als wenig später die ersten Bilder von den Anschlägen zu sehen waren, fühlte sich das mit den NYC-Flugtickets vor mir auf dem Schreibtisch irgendwie surreal an. Wir waren geschockt. Die Reise im November haben wir storniert und sind dann ziemlich genau ein Jahr später geflogen. Am Ground Zero klaffte noch immer eine schlimme Wunde. Mich hat das damals sehr bewegt.

Tamo Schwarz, Sportreporter

Rettungskräfte setzten ihre Suche nach Opfern fort, während Rauch aus den Trümmern des World Trade Center aufstieg.

Ein Geburtstag mit sehr trauriger Note

An dem Tag hatte ich – wie gewohnt – frei. Grund: Am 11. September (allerdings 1994) wurde unsere zweite Tochter Vivi geboren. Insofern war (und ist) der 11. September für uns immer ein Glückstag gewesen. Dennoch stand ihr 7. Geburtstag natürlich unter einem ganz besonderen, traurigen Stern.

Die üblichen Vorbereitungen für den unausweichlich stattfindenden Kindergeburtstag gingen zwar weiter, doch immer wieder ging der Blick zum Fernseher mit all seinen Sondersendungen (das Gerät stand allerdings in einem verschlossenen, separaten Zimmer, um die Kinder nicht zu schockieren). Seither ist es schon eine eigenartige, schizophrene Situation. 9/11 ist weltweit zum Synonym des Grauens geworden, auch für uns, keine Frage – aber unser 9/11-Kind war vorher da.

Thomas Dittner, Redakteur

„Unfassbar, hört auf zu schreiben!“

Es muss am späten Vormittag dieses sonnigen 11. September gewesen sein, als meine Kollegin Martina Wengierek (damals in der Politik-Redaktion) mit weit aufgerissenen Augen in der Bürotür stand. Ich saß damals in der Kiel-Redaktion an einem (möglichst lustig-originellen) Text einer Kiel-Kolumne. Verstanden hab ich nicht, was die Kollegin stammelte. Nur „unfassbar“, „müsst ihr selber sehen“, „hört auf zu schreiben“.

Dann die stummen Kollegen-Grüppchen vor den ganzen Fernsehern in der Redaktion mit den CNN-Endlosschleifen explodierender Flugzeuge in den Twin-Towers. Als ich schließlich selbst davor stand, stürzte gerade der zweite Turm ein. Wie in einem Videospiel. War aber keins. Und ich musste meine Kolumne noch fertig schreiben …

Jürgen Küppers, Reporter in Ostholstein

Ein Ventil für die Fassungslosigkeit

Es kommt zum Glück selten vor, aber an diesem 11. September kurierte ich noch zu Hause eine Erkältung aus. Kurz vor 16 Uhr steckte ein Nachbar den Kopf zur Tür herein, rief nur kurz: „Mach den Fernseher an, in New York passiert gerade Entsetzliches.“ Und dann kamen sie auch schon, die ersten Bilder von den Twin Towers, die an diesem Tag auf allen Sendern in Endlosschleife gezeigt werden sollten. Krank geschrieben? War ja schon der letzte Tag, und als Nachrichtenredakteurin jetzt nicht in der Redaktion zu sein, das ging gar nicht.

Die Kollegen guckten kurz skeptisch (Du bist doch krank?), aber dann war ein Kopf mehr doch nicht so schlecht: Denn natürlich waren alle bis dahin produzierten Politikseiten plötzlich völlig irrelevant. In der Redaktion zu sein, half natürlich auch mir persönlich: Der Fassungslosigkeit ein Ventil geben zu können, hat am 11. September und vielen anderen Tagen mit großen politischen Wetterlagen gut getan.

Anne Voigt, Redakteurin