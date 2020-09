Die Mitarbeiterin eines Altenheims in Itzstedt hatte am Wochenende an der umstrittenen Demo in Berlin teilgenommen, sich danach krank gemeldet und einen Corona-Test verweigert. Die Heimleitung kündigte ihr fristlos. In den sozialen Medien entbrannte eine Debatte. Das sagen Arbeitsrechtler zu der Kündigung.