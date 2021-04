Kiel

Die Stimmung unter Eltern ist aufgeheizt. Das verdeutlichen die über 200 Kommentare auf unserer Facebookseite zur Testpflicht für Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien. Sie müssen dann zweimal pro Woche einen Selbsttest vornehmen, andernfalls dürfen die Kinder und Jugendlichen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Einige Eltern empfinden das als "übergriffig" und nennen das Vorgehen des Bildungsministeriums "Erpressung". Andere finden die Verbindlichkeit gut.

"Wenn ich meine Kinder in die Schule schicke und sie regelmäßig teste, muss ich mich darauf verlassen, dass es andere auch tun", kommentiert beispielsweise Jan Peter Korthals. Er finde die Kritik an der Pflicht befremdlich. Auch Birte Landsberger befürwortet die neue Regelung. "Schule ist für alle Beteiligten angenehmer, wenn nur negativ Getestete aufeinander treffen", schreibt sie auf Facebook.

So argumentiert auch der Vorsitzende des Elternbeirats der Gemeinschaftsschulen, Thorsten Muschinski und reagierte auf Kritik aus den eigenen Reihen. "Es ist nicht im Sinne einer Gemeinschaft, wenn einige wenige Menschen zu leicht die Bemühungen aller anderen zunichtemachen." Die Zustimmung, dass nur noch Menschen mit negativen Tests das Schulgelände betreten dürfen, diene dem Schutz aller.

"Freiwillige Tests reichen nicht aus, um einen wirkungsvollen Beitrag zu leisten. Es ist gut, dass das Land zwei wöchentliche Tests zur Pflicht macht", argumentiert der Landesvorsitzende der Schüler Union Lasse Carstensen.

Eltern ärgern sich über Schummelverdacht beim Testen

Viele Familien haben auch keine Vorbehalte gegen regelmäßige Testungen an sich, halten es aber für den falschen Weg, diese in der Schule durchzuführen. "Als Elternteil, welches klar FÜR das Testen ist, möchte ich mein Kind zu Hause VOR dem Schulweg testen", schreibt Marga Rith.

Bei Testungen in der Klassengemeinschaft werde die Privatsphäre des Kindes völlig übergangen. "Sollte der Test positiv ausfallen, wird das Kind sofort isoliert und muss in einem getrennten Raum auf die Abholung durch ein Elternteil warten. Wie kann man kleine Kinder so stigmatisieren!", findet Ilona Reed. Woanders dürften die Eltern ihre Kinder zu Hause testen. "Was spricht dagegen? Empörend empfinde ich es, Eltern das Schummeln zu unterstellen."

Andere Länder erlauben Tests zu Hause

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte Selbsttests zu Hause eine Absage erteilt - mit Verweis auf die mangelnde Kontrollierbarkeit. Wer keine Testung in der Schule will, soll sein Kind zum Arzt, Apotheker oder ins Testzentrum schicken und so einen Nachweis über ein negatives Ergebnis erbringen.

Andere Bundesländer handhaben das anders. In Sachsen und in Sachsen-Anhalt dürfen Eltern ihre Kinder auch zu Hause testen. Sie müssen dann eine "qualifizierte Selbstauskunft" in der Schule abgeben. Im Formular notieren sie, wann mit welchem Test ein Abstrich mit negativem Ergebnis genommen wurde und versichern, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. So ist es auch in Brandenburg vorgesehen.

Niedersachsen testet nur in Ausnahmen in der Schule

Niedersachsen setzt komplett auf Selbsttests zu Hause - nur ausnahmsweise sollen Schülerinnen und Schüler sich dort in der Schule testen können, falls sie das zu Hause versäumt haben.

„Ich denke, wir haben mit dieser Lösung eine Regelung gefunden, die sich an der großen Mehrheit orientiert, die Ängste und Sorgen aller Beteiligten sehr ernst nimmt und die Belastungen für alle möglichst gering hält“, so Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Zwar biete der Abstrich unter Aufsicht in der Schule bessere Kontrollmöglichkeiten, Schülerinnen und Schüler hätten sich aber sehr unwohl bei Tests vor und in der Klasse gefühlt. Zudem sei die Organisation sehr aufwändig gewesen.

Eltern können in Niedersachsen ihre Kinder ohne Angabe von Gründen vom Schulunterricht in Präsenz abmelden. Damit sei die eingeschränkte Kontrollmöglichkeit bei Tests zu Hause auch juristisch haltbar.

Auch Bayern führt nach den Osterferien eine generelle Corona-Testpflicht in Schulen ein. Bislang war das dort nur bei einer Inzidenz über 100 vorgesehen. Auch in Hamburg dürfen seit dieser Woche nur noch Kinder, die sich getestet haben, in den Präsenzunterricht.

Kein aufwändiger Distanzunterricht für Verweigerer

Karin Prien (CDU) plädierte vor einer Schaltkonferenz der Kultusminister am Donnerstag für eine gemeinsame Corona-Teststrategie an Schulen.

Wenn in Schleswig-Holstein nach den Ferien Testpflicht herrscht, bleibt Verweigerern der Zutritt auf das Schulgelände verwehrt. Sie müssen ihre Lernzeit zu Hause verbringen und sollen hierfür Aufgaben bekommen - aber keinen aufwändigen Distanzunterricht, hatte Prien angekündigt.

"Mit einer vollumfänglichen Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte wie zu Zeiten der Schulschließungen oder im Präsenzunterricht, kann nicht gerechnet werden", lautet die Regelung auch in Sachsen.

Muschinski fordert entsprechend den Ressourcen an den Schulen für solche Fälle aber Homeschooling-Angebote, um die abwesenden Schüler nicht zu verlieren.