Kiel

Die Hälfte der 6d darf zu Beginn der ersten Stunde direkt wieder die Klasse verlassen. Sie wechselt in den Nebenraum. Denn für die Corona-Tests brauchen die Kinder genug Platz, da sie kurz die Maske absetzen müssen. Der Abstand lässt sich nur mit der halbierten Schülerzahl einhalten. Deswegen werden hier wie in den anderen fünften und sechsten Klassen des Gymnasiums die Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt, je eine Lehrkraft leitet sie bei der Durchführung an.

Einverständniserklärungen werden kontrolliert

Bevor es losgehen kann, kontrolliert Klassenlehrerin Silke Böhm zunächst die Einverständniserklärungen der Eltern. Weil die Testpflicht erst unmittelbar vor den Osterferien angekündigt wurde, konnten die Schreiben nur per E-Mail verschickt werden. "Nicht alle haben Drucker zu Hause, deswegen haben wir gesagt, für heute reicht auch ein handschriftliches Einverständnis", erklärt Schulleiter Ulrich Tobinski.

Bei denen, die auch das nicht dabei haben, werde bei den Eltern angerufen. "Wenn das nicht klappt, müssten die Kinder wieder nach Hause gehen." Zwar werden ein paar Telefonate nötig, doch die Schule verlassen muss niemand. Auch in der 6d können alle Kinder mitmachen.

Klassenlehrerin leitet die Sechstklässler bei den Selbsttests an

Silke Böhm verteilt an sie die Einzelteile für die Selbsttests: Mit Handschuhen reicht sie den Kindern nacheinander Wattestäbchen, ein Röhrchen mit Flüssigkeit, einen Deckel für dieses Röhrchen und die eigentlichen Tests. "Jetzt könnt ihr die Wattestäbchen herausholen. Legt das Papier vor euch auf den Tisch, da könnt ihr den Müll rauf legen", erklärt sie den Sechstklässlerinnen und -klässlern.

"Das Stäbchen muss etwa zwei Zentimeter in die Nase", sagt sie und macht es vor. Aus der einen oder anderen Ecke ist Räuspern, Niesen und ein wenig Gelächter zu hören. "Wir wollen nicht am Hinterkopf wieder herauskommen", so Böhm augenzwinkernd.

Schule in Kiel: Selbsttests am Montag und Mittwoch

Nachdem das Wattestäbchen in das Röhrchen mit der Flüssigkeit getunkt wird und von der Flüssigkeit einige Tropfen auf dem Teststreifen gelandet sind, heißt es 15 Minuten warten. Während die Augen der Kinder immer wieder auf das Feld mit dem Ergebnis wandern, erläutert Böhm, wie es in den kommenden Wochen weitergeht: Immer montags und mittwochs werde getestet. Damit dafür nicht wie am heutigen Montag eine ganze Unterrichtsstunde benötigt wird, werden die Tests künftig durch die Lehrkräfte eingesammelt und nach einer Viertelstunde kontrolliert.

"Das war gar nicht schlimm", sagt Charlotte (12), während sie auf ihr Ergebnis wartet. "Ich habe aber auch vor den Osterferien schon Tests gemacht." Auch Justus (12) erzählt, das Wattestäbchen habe bloß ein bisschen gekribbelt. "Ich finde es gut, dass wir in der Schule getestet werden."

Lehrkräfte werden am Morgen noch selbst im Umgang mit den Corona-Tests geschult

Während Böhm ihrer sechsten Klasse erklärt, wie die Wattestäbchen anzuwenden sind, lernen die Lehrkräfte, die nicht gerade unterrichten, noch schnell, wie die Selbsttests angewendet werden.

Denn um den fünften und sechsten Klassen, die komplett in Präsenz unterrichtet werden, genug Platz zu geben, kommen die höheren Jahrgänge erst zur zweiten Stunde. Zumindest bis auf einzelne Ausnahmen, die auf den Fluren etwas entsetzt feststellen, dass sie zu früh aufgestanden sind. Da die Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse im Wechselunterricht sind, lässt sich dort der Abstand beim Durchführen der Tests ohne Gruppenteilung einhalten.

"Ich finde gut, dass getestet wird", sagt Schulleiter Tobinski, der auch unterstützt, dass die Kinder sich zu Hause oder anderswo testen lassen können."Es gab ja deutliche Elternkritik an den Tests an den Schulen."

Die freiwilligen Corona-Tests hat nur ein Teil der Schüler mitgemacht

Er schätzt, dass bei dem freiwilligen Angebot vor den Ferien rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler mitgemacht hat. Währenddessen sei noch kein positives Ergebnis gefunden worden. "Doch auch ein negatives Testergebnis entbindet einen nicht von den Hygieneregeln", betont der Schulleiter.

Auch an der Klaus-Groth-Schule in Kiel mit Grund- und Gemeinschaftsschule werden durch die Pflichttests wesentlich mehr Kinder auf Corona geprüft als vor den Ferien. Bei dem freiwilligen Angebot habe etwa ein Siebtel der Schülerinnen und Schüler mitgemacht, so Schulleiter Christian Bornhalm. Anders an der Grundschule Schilksee, hier haben laut Schulleiterin Susanne Raimund schon vor den Ferien rund 80 Prozent der Kinder die freiwilligen Tests mitgemacht.

Wie an der Klaus-Groth-Schule und der Grundschule Schilksee bleiben die Tests an diesem Montag auch am Gymnasium Elmschenhagen alle negativ. Der erste Durchgang ist geschafft. "Ich erhebe nicht den Anspruch, dass das perfekt laufen kann", sagt Schulleiter Tobinski. "Aber wir wollen da Routine reinbringen."