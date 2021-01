Kiel

Günther wies darauf hin, dass Dänemark angesichts des Infektionsgeschehens bereits am vergangenen Wochenende die Einreisebestimmungen verschärft habe. Danach sind Einreisen nur noch aus triftigem Grund möglich. Zwingende Voraussetzung für eine Einreise sei die Vorlage eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein dürfe.

An der Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark bildeten sich daraufhin lange Schlangen. Hunderte Menschen wurden am Montag von dänischen Grenzbeamten abgewiesen. Ministerpräsident Daniel Günther kündigte am Dienstag an, kurzfristig zusätzliche Testkapazitäten zur Verfügung stellen zu wollen.

Corona-Test bei der Einreise : Daniel Günther will sich an Dänemark orientieren

Für Personen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein hat die dänische Regierung Ausnahmen eingeräumt. Diese können weiterhin ohne triftige Gründe nach Dänemark einreisen, müssen aber nun einen maximal 24 Stunden alten, negativen Corona-Test vorlegen. Sofern Schleswig-Holsteiner über einen triftigen Grund wie z. B. Arbeit oder die Pflege von Verwandten für die Einreise verfügen, reiche es aus, wenn sie einen maximal sieben Tage alten negativen Corona-Test vorlegten. "Ich wäre sehr dafür, wenn wir das bei uns ähnlich wie in Dänemark regeln", sagte Günther. Details einer entsprechenden Regelung sollen zeitnah umgesetzt werden. Der landesweite Inzidenzwert in Dänemark lag am Dienstag bei 206,6.

Der Blick nach Großbritannien zeige, dass die Virus-Mutationen zu schnelleren Ansteckungen führten. "Wir setzen hier in Deutschland alles in Bewegung, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Da wäre es geradezu paradox, wenn das durch Virus-Einträge aus dem Ausland konterkariert würde. Wir müssen alles tun, damit die Intensivstationen in Deutschland mit der steigenden Zahl von schwer erkrankten Corona-Patienten klarkommen", so Günther. Deshalb sei eine Testpflicht für alle aus dem Ausland Einreisenden notwendig.