Kiel

Die erste Runde der dreimal wöchentlichen Pflichttests für Eltern, die ihre Kinder in die Kita oder zur Tagesmutter schicken, haben Familien in Schleswig-Holstein hinter sich. Laut Sozialministerium ist eine „gute und reibungslose Umsetzung“ gelungen. Bei den Betroffenen klingt das anders.

Carsten Höhn, Sprecher des Verbands Evangelischer Kindertageseinrichtungen, spricht von einem holprigen Start. Laut Trägern war vor allem die Kurzfristigkeit der Bekanntgabe eine Herausforderung. Am 1. Februar hatte die Landesregierung nachmittags über die neue Testpflicht informiert, zwei Tage später sollte sie schon gelten. „Statt einer überstürzten Neuregelung, hätte es eine nachvollziehbare Strategie gebraucht, die mehr Entspannung in ein hochbelastetes System bringt“, so Höhn.

Ohne Gratistests für Kinder befürchten Kitas weniger Sicherheit

„Wir hätten es begrüßt, wenn das Land die ursprünglich für Kinder vorgesehen Testkapazitäten um die Eltern-Tests ergänzt und nicht ersetzt hätte.“ Die Einrichtungen hätten sich die Infos vom Land zudem in mehreren Sprachen gewünscht. Bisher konnten Familien sich vom Land finanzierte Tests in der Kita mitnehmen, um ihre Kinder freiwillig zu testen. Seit der Verpflichtung für Eltern gibt es nur noch drei Sets für deren Nasenabstrich kostenlos.

Das beklagen auch die Landeselternvertretung und die Vereinigung der Kitaleitungen in Schleswig-Holstein. „Es ist ein großer Unterschied für Eltern, ob sie kostenlose Tests zur Verfügung gestellt bekommen oder nun auch finanziell dafür selbst sorgen müssen“, sagt Christina Künne, Vorsitzende der Vereinigung. Die Sorge sei groß, dass nur noch ein Bruchteil der Familien ihre Kinder teste.

Kita-Leiterin: „Frustration, Resignation und Wut“ an der Basis

Die Kita-Leiterin aus dem Kreis Pinneberg initiierte eine Petition gegen die Umfeldtests, die inzwischen 2000 Menschen unterzeichnet haben. „Nicht durchdacht“, „sinnlos“, „ein Trauerspiel“ – so kommentieren sie das Regelwerk. „Das Unverständnis für die politischen Entscheidungen an der Basis wächst rasant, ebenso wie Frustration, Resignation und Wut“, so Künne. Das Landesjugendamt habe schon reagiert und Gesprächsbereitschaft signalisiert. Künne hofft nun, dass die Teststrategie noch mal überdacht wird.

„Zum Teil haben wir bisher noch die Herausforderung, dass nicht ausreichend Tests in den Kitas zur Verteilung an die Eltern zur Verfügung stehen“, sagt Gesa Kitschke, die bei der Awo für den Bereich Kitas verantwortlich ist. „Hier sind wir aber zurzeit dabei, eine Lösung mit dem Land zu finden.“ Auf das Sammeln der Test-Nachweise hätten sich die Kitaleitungen mittlerweile gut eingestellt. Kitschke würde sich wünschen, dass die Mehrarbeit und andauernde Belastung der Kollegen und Kolleginnen in den Kitas nicht nur symbolisch, sondern durch eine Einmalzahlung vom Staat finanziell anerkannt würde.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie viele Selbstauskünfte in ihrer Kita schon von Eltern abgegeben wurden oder ausgeblieben sind, kann Künne noch nicht beziffern. Die Kitas müssen die Zettel nur sammeln und für eventuelle Prüfungen durch Behörden aufheben, kontrollieren müssen sie sie nicht. Fälle von Eltern, die ihre Kinder nicht abliefern durften, weil sie die Selbstauskunft nicht abgegeben hatten, sind Kerstin Hinsch von der Landeselternvertretung nicht bekannt.

Eltern finden Quarantäneregeln nicht logisch

Die aktuellen Quarantäneregeln für Kita-Kinder sorgten ebenfalls für Unverständnis. Hat sich eine Person im Haushalt eines Kleinkindes mit Corona infiziert, so muss es automatisch mit in Quarantäne. Nach fünf Tagen kann das Kind jedoch freigetestet werden. „Erwachsene können sich aber erst nach sieben Tagen freitesten. Warum dürfen die Kinder schon wieder früher los? Das ergibt doch keinen Sinn“, sagt Hinsch.

Laut Künne entbehrt es „jeglicher Logik“, dass ungeimpfte Kleinkinder, die den ganzen Tag ohne Maske zusammen sind, bei einem Infektionsfall in der Gruppe nicht mehr alle in Quarantäne müssen. Es dränge sich der Verdacht auf, dass Durchseuchung in Kauf genommen werde. Laut Ministerium rechtfertigt in der Abwägung zwischen Infektionsschutz und Teilhabe an frühkindlicher Bildung ein Fall in der Gruppe nicht mehr den Ausschluss aller.