Kiel/Berlin

Wer aus dem Urlaub oder von anderen Auslandsreisen zurückkehrt, muss sich ab Sonntag einem Corona-Test unterziehen. Das hat das Bundeskabinett am Freitag beschlossen. Damit fällt die Einführung der Pflicht auf den letzten Ferientag in Schleswig-Holstein. Zudem gilt sie nur für Heimkehrer, die keinen Impfschutz haben.

Wer diesen oder eine überstandene Corona-Infektion nachweisen kann, muss sich nicht um einen Test bemühen. Damit erhöht sich der Druck weiter auf diejenigen, die sich die Spritze bislang nicht setzen lassen wollten.

Jens Spahn: Reisen mit Impfung leichter

„Alle nicht geimpften Einreisenden nach Deutschland müssen sich künftig testen lassen – egal ob sie mit dem Flugzeug, Auto oder der Bahn kommen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Eine generelle Testpflicht gab es zuvor schon für Flugpassagiere. „Damit reduzieren wir das Risiko, dass zusätzliche Infektionen eingetragen werden.“ Reisen mit Impfung sei dann leichter: „Geimpfte sparen sich das Testen und müssen grundsätzlich auch nicht in Quarantäne“, sagte Spahn.

Richtig, aber zu kurzfristig für Urlauber aus Schleswig-Holstein

Die Entscheidung trifft in Schleswig-Holstein auf Zustimmung, der Zeitpunkt aber auf Kritik. Die generelle Testpflicht könne ein Mittel sein, um ein Stück mehr Sicherheit auch bei den Reisenden selbst herzustellen und Infektionsketten besser nachzufolgen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Dies dürfe aber nicht zu einer deutlichen Mehrbelastung in den Gesundheitsämtern führen.

Die SPD-Sozialpolitikerin Birte Pauls kritisierte, „jetzt die Leute damit zu überfahren, während die Menschen schon im Urlaub sind, fördert einmal mehr nicht die Akzeptanz von Maßnahmen – zumal die Schulferien in Schleswig-Holstein jedenfalls diese Woche enden“.

FDP und Grüne in Schleswig-Holstein kritisieren Missmanagement

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Marret Bohn sagte, „für Bundesländer wie Schleswig-Holstein mit einem frühen Ferienende wäre es sehr sinnvoll gewesen, wenn diese Entscheidung schon vor einigen Wochen gefallen wäre“. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sprach von Missmanagement.

„Die Sommerferien enden bereits in den ersten Bundesländern und die Bundesregierung reagiert hektisch auf ihr erneutes Versagen bei den Reiserückkehrern, die aktuell einen Großteil der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ausmachen“, sagte Vogt.

Die Regierung müsse die Kontrolle der Tests bei besonders betroffenen Reisezielen gewährleisten. CDU-Gesundheitspolitiker Hans Hinrich Neve forderte, die Testpflicht auf Geimpfte und Genesene auszuweiten, „da auch sie im Einzelfall für die Verbreitung insbesondere der Delta-Variante sorgen könnten“.

Landesregierung prüft Rückgabe von Astrazeneca-Impfstoff an den Bund

Unterdessen nimmt die Impfbereitschaft in Schleswig-Holstein offenbar weiter ab. Die Landesregierung prüft zumindest, nicht genutzte Impfdosen des Herstellers Astrazeneca an den Bund zurückzugeben. Der will die Chargen zum größten Teil an Entwicklungsländer spenden, aber auch auf den Westbalkan und nach Namibia.

Die Urlauber-Testpflicht ist im Ringen um die Erhöhung der Impfquote ein weiterer von bereits vielen Nachteilen, die Ungeimpfte hinnehmen müssen. Auch künftig soll es keine Ausnahmen für diese Gruppe geben.