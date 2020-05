"Böklunder": 13 Mitarbeiter infiziert

Flensburg

Landrat Dr. Wolfgang Buschmann zeigte sich in einer am Freitagmittag verschickten Pressemitteilung angesichts der geringen Anzahl an positiven Testergebnissen erleichtert: "Ein Großteil der Ergebnisse liegt heute bereits vor. Lediglich die Ergebnisse von knapp 100 Personen stehen noch aus. Eins ist aber jetzt schon klar: Das Gesundheitsamt hat gemeinsam mit ,Böklunder' diese logistische Mammutaufgabe gemeistert, die im Übrigen die größte Abstreichaktion in Schleswig-Holstein gewesen ist."

Weiterhin sei das Ergebnis ein guter Gradmesser für den Kreis und zeige, dass die Infektionsrate bei unter einem Prozent liege.

In den vergangenen zwei Wochen hatte das Gesundheitsamt die vorsorgliche Testung auf das Coronavirus von Mitarbeitern an den Standorten der zur Mühlen Gruppe zählenden Betriebe in Böklund und Satrup ("Böklunder") durchgeführt. "Der reibungslose Ablauf der Testung war nur möglich durch die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und der hohen Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes." lobt der Landrat.

Die Tönnies-Gruppe, zu der das Unternehmen "Böklunder" gehört, hat mittlerweile angekündigt, weitere Tests in einem eigenen Testcenter für alle Standorte, die sie bundesweit haben, fortzusetzen.

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.