Teure Heimplätze = Risiko für Ehepartner

Kiel

Im Interview mit KN-online hatte Sozialminister Heiner Garg ( FDP) in Kiel klar gestellt: Weil es mehr und besser bezahltes Personal in der Pflege braucht, werden die Kosten für die Heimbewohner weiter steigen - und immer mehr Menschen von der Sozialhilfe abhängig werden.

Mehrere Leser betonten, dass ein Heimplatz schon jetzt kaum noch finanzierbar ist. "Wir zahlen für den Heimplatz unserer Mutter jetzt 2650 Euro im Monat. Als sie von sechs Jahren dort einzog, waren es 1280 Euro. Noch legen wir drei Kinder zusammen, aber noch mehr können wir wirklich nicht mehr zahlen", erklärte ein 41jähriger Kieler.

Ehepartner bekommen keine Entlastung

Immerhin: Ab 2020 müssen die drei Geschwister auch nicht mehr zahlen. Dann werden Kinder nur noch herangezogen, wenn ihr Einkommen über 100000 Euro beträgt. So steht es im neuen Angehörigen-Entlastungsgesetz. Doch das ist für etliche Betroffene eine Mogelpackung.

"Denn entlastet werden nur die Kinder. Der Ehepartner muss weiter zahlen - und lebt dadurch selbst mit einer überdurchschnittlichen Rente plötzlich an der Armutsgrenze", kritisierte ein Mann aus Bordesholm.

Maximal 1000 Euro für einen Heimplatz

Sozialminister Garg fordert deshalb, den Eigenanteil für Heimbewohner auf 1000 Euro zu begrenzen. Die Lücke soll durch einen Bundeszuschuss finanziert werden. Viele Leser unterstützen diese Forderung ausdrücklich.

Auch Patricia Drube, Präsidentin der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein, findet, dass die Pflegeversicherung reformiert werden muss. „Wir begrüßen es, dass die Einrichtungen immer öfter von ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch machen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tarifgerecht zu bezahlen. Die Kosten aber direkt an die Bewohner durchzureichen, ist nicht akzeptabel. Hier muss der Bund endlich reagieren."

Brief an Finanzminister Scholz

Auch der Sozialverband hat reagiert: Er hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) aufgefordert, noch einmal zu prüfen, ob der Solidaritätszuschlag nicht beibehalten und zur Finanzierung der Pflege genutzt werden könne. Die SPD will aber, dass nur die Bürger mit den höchsten Einkommen Solidaritätszuschlag zahlen müssen. Doch es gibt rechtliche Bedenken, ob dies rechtlich zulässig ist.

Für Norbert Schmelter, Pflegeberater bei der AWO, darf bei der Diskussion um die Heimentgelte eins nicht vergessen werden: "Die meisten Menschen wollen nicht ins Heim und ziehen dort nur ein, weil sie auf die Schnelle keine andere Möglichkeit sehen. Viele von ihnen könnten aber weiter zu Hause leben, wenn es in der Nähe genügend Angebote wie Tagespflegeplätze und Kurzzeitpflegeplätze gäbe. So wären sie versorgt und könnten trotzdem weiter selbstbestimmt leben."

Kaum jemand blickt im Pflege-Dschungel durch

Und: Man dürfe nicht vergessen, dass von den fast 110000 Pflegebedürftigen in Schleswig-Holstein mit fast 74000 Personen die große Mehrheit zu Hause versorgt werden - oft von Angehörigen am Rande des Zusammenbruchs. "Auch diese Menschen müssen und könnten besser versorgt werden. Doch die meisten Betroffenen wissen nicht, was die Pflegeversicherung alles bezahlt. Da werden aus Unwissenheit im Jahr bis zu 16000 Euro, die ihnen zustehen, nicht in Anspruch genommen."

Schmelter fordert deshalb in allen Gemeinden und Stadtteilen Kümmerer, die zu Pflegebedürftigen gehen und mit ihnen in dem Dschungel der Pflegeleistungen die passende Hilfe heraussucht und durchsetzt. Alleine wären Pflegebedürftige und ihre Angehörigen einfach überfordert. "Und da hilft auch, wenn sie ein paar Seiten von ihrer Pflegekassen zugeschickt bekommen."

