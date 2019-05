Thies Thiessen gilt als Bürgermeistermacher der SPD in Schleswig-Holstein. In den vergangenen 15 Jahren hat der 71-Jährige 35 Kandidaten in deren Wahlkampagne gecoacht. Nur neun seiner Schützlinge verloren die Bürgermeisterwahl anschließend. 26 von ihnen wurden Bürgermeister oder für die zweite Amtszeit bestätigt.