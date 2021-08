Kiel

In den vergangenen Jahren hat Thomas Losse-Müller die Arbeit der Jamaika-Regierung kritisch verfolgt. Welche Versäumnisse der neue Spitzenkandidat der SPD bei Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erkennt und warum er von den Grünen zur SPD wechselte, sagte er unmittelbar im Anschluss an seine Vorstellung im Interview mit den Kieler Nachrichten.

Herr Losse-Müller, was würden Sie als Ministerpräsident besser machen als der amtierende?

Thomas Losse-Müller: Wir werden die Veränderung organisieren, Klimaziele erreichen und Digitalisierung gestalten. Es gibt jede Menge zu tun. Dafür braucht es einen Staat und eine Regierung, die den Mut haben, das zu machen. Eine Landesregierung muss die Veränderung wollen und die Managementfähigkeiten haben, sie umzusetzen. Wir erleben im Moment eine Regierung des Stillstands. Das passt nicht zu einer Gesellschaft, die sich viel vorgenommen hat. Wir wollen die Klimaziele erreichen und die Digitalisierung erfolgreich gestalten. Wir müssen den demografischen Wandel managen. Und dazu braucht es etwas ganz anderes, als es die Jamaika-Regierung macht.

Sie meinen mit anderen Worten, Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU kommt nicht zu Potte?

Ja, das ist so. Das, was wir als Erfolge sehen, sind im Wesentlichen noch Dinge, die in der alten SPD-geführten Küstenkoalition mit den Grünen und dem SSW angelegt worden sind. Ansonsten sehen wir wenig Fortschritt. Ich finde auch, dass Corona eine wichtige Herausforderung ist. Das kann aber keine Entschuldigung dafür sein, dass man nicht in Zukunft investiert. In der Küstenkoalition hatten wir solche Herausforderungen ja auch zu bewältigen: Wir hatten die große Bewegung der Geflüchteten, die wir organisieren mussten. Trotzdem haben wir den Haushalt konsolidiert, das UKSH modernisiert, die Landesentwicklungsstrategie gemacht und die digitale Agenda vorangebracht.

Warum sind Sie der bessere Spitzenkandidat als Serpil Midyatli?

Wir sind vor allem ein sehr gutes Team. Serpil hat mich dazu geholt, weil ich Experte für die Themen bin, um die es jetzt geht. Die Herausforderungen, die jetzt kommen, sind so komplex, dass es mehrere Schultern braucht, um das zu tragen.

Warum sind Sie von den Grünen zur SPD gewechselt?

Mir ist wichtig zu sagen: Es war keine Entscheidung gegen die Grünen, sondern für die SPD. Die SPD ist für mich die Partei, die als Scharnier in Gesellschaft diesen Wandel organisieren kann. Wir sind noch in allen Milieus, in allen Teilen der Gesellschaft verankert. Und das wird es brauchen, weil natürlich die Veränderungen, die jetzt schon vorhanden sind und noch kommen werden, nur dann zu meistern sind, wenn wir Zusammenhalt organisieren. Und das kann aus meiner Sicht nur die SPD.

Die SPD hat es zurzeit schwer, wie die Umfrageergebnisse zeigen. Wie wollen Sie die Stammwählerinnen und -wähler zurückholen?

Wir sehen gerade im Bund, dass wir wieder an Zustimmung gewinnen: Die Menschen merken, dass es die Kompetenzen der SPD braucht – auch die Menschen, die wie Olaf Scholz für die SPD stehen.

Lesen Sie auch Wer ist Thomas Losse-Müller?

Das liegt doch eher am SPD-Kanzlerkandidaten und an der Schwäche des Unions-Kandidaten.

Das glaube ich nicht. Ja, wir haben einen starken Spitzenkandidaten. Aber die Themen, auf die wir setzen – Respekt, Zusammenhalt und die Fähigkeit, eine Industriegesellschaft neu zu organisieren –, sind genau das, was die Leute wichtig finden und auch wollen. Wir machen jetzt auch in Schleswig-Holstein mit meiner Kandidatur ein Angebot über die SPD hinaus. Ich glaube, dass das ein erfolgreicher Weg sein wird, um die Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen.