Thomas Losse-Müller zum Spitzenkandidaten der SPD für die Landtagswahl gewählt

Neumünster

Die Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein gehen mit Thomas Losse-Müller als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2022 im Mai.

Der 48-Jährige erhielt am Samstag auf der Landeswahlkonferenz der Sozialdemokraten in Neumünster 188 Ja-Stimmen, 8 Delegierte votierten gegen ihn, 4 enthielten sich. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Losse-Müller war bis 2017 Staatskanzleichef in der damaligen Landesregierung aus SPD, Grünen und SSW.

Noch bis Herbst 2020 gehörte er den Grünen an. Sein Ziel ist es, nach der Wahl Daniel Günther (CDU) als Ministerpräsidenten abzulösen. Wegen der Corona-Infektion einer Tochter war Losse-Müller digital zur Wahlkonferenz zugeschaltet.

Von RND/dpa