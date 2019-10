Katzen: Gemeinden verweigern Kastration

Kiel

Ab dem 19. Oktober bis zum 17. November startet in Schleswig-Holstein wieder eine Aktion für Straßenkatzen: Dann können herrenlose Katzen, die sich nicht in menschlicher Obhut befinden, in vielen Städten und Gemeinden zum Tierarzt gebracht werden, um sie dort kastrieren zu lassen.

"Leider beteiligen sich noch immer nicht alle Städte und Gemeinden an der Aktion", kritisiert Dr. Evelin Stampa, Präsidentin der Tierärztekammer Schleswig-Holstein. Das schmälere den Erfolg, führe aber auch zu unschönen Situationen: So müssten Tierärzte immer noch Menschen wegschicken, die mit Mühe eine Katze eingefangen haben, aber in einer Gemeinde leben, die nicht bei der Aktion mitmacht.

30 Prozent weniger Fundkatzen in Tierheimen durch Kastration

Zwar ist die Liste mit den Teilnehmern inzwischen deutlich länger als vor fünf Jahren. Doch zum Beispiel Plön, Preetz und das Amt Preetz-Land findet man dort nicht. Dabei, so erklärt Stampa, hätten auch Gemeinden etwas von der Kastration. "Wo es keine Kastrationsaktion gibt, landen messbar mehr verwilderte Katzen in den Tierheimen. Und für diese Kosten müssen die Gemeinden aufkommen."

Holger Sauerzweig-Strey, Landesvorsitzender des Deutschen Tierschutzbundes, bestätigt das. Durch die Teilnahme an der Kastrationsaktion werde das Leid der Straßenkatzen eingedämmt und die Population gesenkt. "Das entlastet auch unsere Tierheime, die jetzt schon bis zu 30 Prozent weniger Fundkatzen melden."

Wie läuft die Aktion ab? Sowohl Tierschutzvereine als auch Privatpersonen können die Aktion unterstützen, indem sie Straßenkatzen zur Kastration zu einem Tierarzt bringen. Allerdings müssen dafür zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Erstens müssen die Katzen in einer Gemeinde gefangen worden sein, die an der Aktion teilnimmt. Wichtig: Die Katzen müssen nach der Kastration wieder an der Stelle ausgesetzt werden, wo sie gefangen wurden. Welche Städte, Gemeinden und Ämter das in Schleswig-Holstein sind, kann man auf einer Liste sehen, die das Umweltministerium herausgegeben hat. Zweitens muss auf einem Vordruck unterschrieben werden, dass es sich um eine frei lebende Katze handelt. Sowohl den Vordruck wie die Gemeinde-Liste finden Sie hier.

Straßenkatzen sind oft abgemagert und entkräftet

Für Dr. Evelin Stampa ist die Kastration von herrenlosen, frei lebenden Katzen vor allem aus Tierschutzgründen unerlässlich. " Straßenkatzen sind oft unterernährt, leiden unter Verletzungen, Parasiten und Infektionen. Dennoch vermehren sie sich weiter." Bis zu 35 Junge kann eine Katze im Jahr zur Welt bringen. Die Folgen tragen nicht nur die Katzen.

Denn je größer die Population der Straßenkatzen, desto schwieriger ihre Nahrungslage. "Die Katzen sind deshalb oft abgemagert und entkräftet. Diese Tiere leiden", sagt Tierärztin Stampa. Um zu überleben, jagen die Katzen verstärkt Vögel – eine Gefahr besonders für bodenbrütende Feld- und Wiesenvögel, deren Bestände ohnehin bedroht sind. Um die Wiesenvögel zu schützen, beteiligt sich der Kreis Nordfriesland komplett an der Kastrationsaktion.

Kranke Straßenkatzen sind eine Gefahr für Hauskatzen

Aber kranke Straßenkatzen können auch eine Gefahr für Hauskatzen mit Auslauf werden und sie mit Krankheiten wie Katzenschnupfen infizieren. Um das Wachstum der Straßenkatzen-Population zu stoppen, gibt es für Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) nur eine Chance: so viele Straßenkatzen wie möglich zu kastrieren.

Seit 2014 läuft in Schleswig-Holstein deshalb zweimal jährlich eine Kastrationsaktion. Mehr als 14.200 Katzen und Kater konnten durch das Gemeinschaftsprojekt von Tierschutzverbänden, Tierärzten, Gemeinden, Landesjagdverband und Umweltministerium bereits kastriert werden.

Tierärzte verzichten auf Honorar für Kastration

Die Kosten werden in voller Höhe übernommen: 25 Euro durch den Honorarverzicht der Tierärzte, die Restkosten – je nach Geschlecht des Tieres 59 Euro oder 115 Euro – werden über einen Fonds bei der Tierärztekammer finanziert. Insgesamt wurden dafür – auch von privaten Spendern - 1,5 Millionen Euro bereitgestellt. Nun steht ab dem 19. Oktober die nächste Kastrations-Aktion in Schleswig-Holstein vor der Tür.

