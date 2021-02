Neumünster

Über ein Dutzend Zoos, Wildparks, Aquarien und Tierparks gibt es in Schleswig-Holstein. Sie mussten im harten Lockdown schließen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Mitte Februar dann die erfreuliche Nachricht für Mitarbeiter, Tiere und Besucher: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und sein Jamaika-Kabinett erlauben die Wiedereröffnung ab dem 1. März.

"Wir sind in den letzten Vorbereitungen und freuen uns auf die Besucher", sagt Stefanie Klingel vom Tierpark Arche Warder. Doch nicht alle Einrichtungen sind so gut aufgestellt. Viele sind noch unsicher, ob sie ihre Türen wirklich schon am 1. März öffnen können. Genaue Vorgaben erwarten sie mit der offiziellen Verordnung vom Land Schleswig-Holstein.

Vor der Öffnung müssen viele Fragen beantwortet werden

Sie wird für Freitag erwartet und regelt, was die Tierparks, Zoos, Aquarien, Wildparks und Tierparks beim Neustart beachten müssen. Zum Beispiel: Wie viele Menschen dürfen zeitgleich auf die Anlage? Müssen Adressen aufgenommen werden? Auch das müssen die Mitarbeiter vorbereiten - und dafür brauchen sie nach eigenen Angaben Zeit.

Der Großteil der Einrichtungen bleibt daher noch wahrscheinlich einige Tage länger geschlossen. Genaue Informationen zu den einzelnen Standorten sollten Sie vor einem Besuch auf der jeweiligen Internetseite einsehen oder telefonisch erfragen. Unsere Recherche hat den Stand vom 25. Februar 2021.

Zoo "Arche Noah" Grömitz: Wahrscheinlich ab 2. oder 3. März geöffnet, Infos hier.

