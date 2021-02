Kiel

Auf das Abstandsgebot weisen Schilder auf dem Gelände hin. Wer sich nicht sicher ist, dass eine Elchlänge zwei Meter sind, findet kurz hinter dem Eingang das passende Gehege und kann sich die Tiere direkt anschauen.

In der Nähe leben die Baumstachler, Nagetiere mit einem stachelbewehrten Fell. Erst ist Matze in seiner dunklen Höhle kaum zu erkennen, Zootierpfleger Stefan Fraundorfer schafft es dann aber doch noch, ihn herauszulocken.

Auf Fraundorfers Aufgabenliste stehen am Sonntag nicht nur die Baumstachler, er will sich zudem um die Schneeziegen, Eisbären und Elche kümmern. Auch sollen die Wege noch geharkt werden, bevor die Besucherinnen und Besucher wiederkommen.

Zur Galerie Die Tierparks in Schleswig-Holstein dürfen nach dem zweiten Lockdown wieder öffnen. Auch der Tierpark in Neumünster ist bereit für Besucherinnen und Besucher.

Tierpark Neumünster: Die Seehunde vermissen die Gäste

Einigen der Tiere hätten die Tierpark-Gäste regelrecht gefehlt, sagt Zoodirektorin Verena Kaspari. „Die Seehunde zählen dazu.“ Und tatsächlich, auf dem Weg um das Seehund-Becken herum blicken die Tiere durch die Glasscheiben und verfolgen jeden Schritt.

Ihre Aufmerksamkeit wird jedoch schnell auf den Eimer mit Fischen gelenkt, den Zootierpfleger Mario Lichtenberg hervorholt. Er übt mit den Seehunden, lässt sie sich auf die Seite drehen und durchs Becken schwimmen. Als der Eimer leer ist, versucht eines der Tiere, mit einem apportierten Gummiring doch noch einen Fisch zu erhaschen, allerdings vergebens.

Die Seehunde bräuchten die Beschäftigung, sagt Kaspari. „Sie sind hochintelligent.“ Eigentlich würden die Gäste für einen Teil der Unterhaltung sorgen, nun hätten sich die Tierpfleger verstärkt darum gekümmert.

Die Corona-Pandemie bremst auch die Tiertransporte zwischen Zoos

Doch am Seehund-Gehege macht die Direktorin noch eine weitere Herausforderung der Corona-Pandemie deutlich: „Zwei männliche Jungtiere sollen eigentlich schon seit einem Jahr nach Taiwan reisen“, so Kaspari. Durch die Pandemie habe es einen Stau an Tiertransporten gegeben, der sei inzwischen jedoch abgebaut. „Nur die Seehunde müssen fliegen, da müssen wir warten, bis die Tiertransporte im Fluggewerbe wieder losgehen.“

Andere Corona-bedingte Einschränkungen dürften den Besucherinnen und Besuchern allerdings eher auffallen. So gibt es keine Schaufütterungen und unter anderem das Affenhaus und die begehbare Damwild-Anlage sind noch geschlossen.

Auch das Gehege des Streichelzoos darf nicht betreten werden. Damit man die Ziegen und Schafe dennoch möglichst nah erleben kann, haben die Mitarbeitenden zwei Futterschuten gebaut – lange Röhren, die in Trögen enden. So lassen sich die Tiere aus der Distanz füttern.

So haben die Tierparks in der Region geöffnet Die Arche Warder ist ab dem heutigen Montag wieder täglich ab 10 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 17 Tierpark, geschlossen wird das Gelände um 20 Uhr. Insgesamt 800 Besucherinnen und Besucher dürfen zeitgleich in den Tierpark.

Auch im Tierpark Gettorf sind die Besucherzahlen beschränkt, maximal 1000 Personen können auf das Gelände. Der Tierpark ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Wildpark Eekholt ist ebenfalls jeden Tag geöffnet, Einlass ist von 9 bis 18 Uhr. Bis maximal 20 Uhr können sich Gäste noch im Park aufhalten. Eine Voranmeldung ist in keinem der Tierparks erforderlich.

Im Tierpark Neumünster gibt es eine Besucherbegrenzung

Zu den weiteren Maßnahmen gehören eine Maskenpflicht im Eingangsbereich und in den Toilettenhäusern, eine Kontaktdatenerfassung und eine Besucherbegrenzung auf 1000 Personen. Deswegen hofft Kaspari auch, dass die Menschen in den kommenden Tagen etwas Geduld mitbringen, sollte sich vor der Kasse eine Schlange bilden.

Neben Corona sorgen auch Vogelgrippeund Schweinepest für Herausforderungen im Tierpark. Um die Schweine zu schützen, stehen sie etwas weiter hinten als sonst. Und um zu verhindern, dass die Vogelgrippe in den Zoo eingeschleppt wird, müssen Besucherinnen und Besucher am Eingang in Desinfektionswannen ihre Schuhe desinfizieren. Die Räder von Kinderwägen müssen ebenfalls vor Eintritt desinfiziert werden.

Außerdem müssen alle Vögel aufgestallt sein, sodass manche Arten, wie die Turteltauben, aktuell hinter den Kulissen leben. Andere, etwa die Kraniche, sind hingegen weiter zu sehen.

Trotz der vielen Maßnahmen freut sich Kaspari aber, wieder öffnen zu können. Zum einen, weil der Tierpark sich zwar dank Spenden gut über Wasser halten konnte, nun aber auch die Einnahmen braucht. Zum anderen, um vielleicht etwas für die Allgemeinheit tun zu können. „Wir hoffen, dass die Menschen hier auch ein wenig die Seele baumeln lassen können.“

Besuchen kann man den Tierpark Neumünster täglich, die Kassenöffnungszeiten sind von 9 bis 17 Uhr, der Tierpark schließt eine Stunde nach Kassenschluss. Für Kinder von vier bis 15 Jahren gibt es im März montags bis freitags kostenlosen Eintritt, dank des Vereins „Patienten und Zahnärzte helfen Kindern in Not e.V.“.