Lübeck

Katze in Not: Am späten Sonntagabend bemerkte eine Spaziergängerin in der Elsässer Straße in Lübeck jaulende Geräusche, die aus einem Altkleider-Container kamen. Sie verständigte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass sich eine Katze in dem Container befand. Das Tier konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Die Polizisten vor Ort stellten fest, dass das junge Tier offenbar absichtlich in den Altkleiderbehälter gesteckt wurde. Um das Tier zu befreien, forderten die Einsatzkräfte die Feuerwehr an. Nur gemeinsam konnten sie den Altkleider-Container öffnen und die Katze schließlich befreien.

Ermittlung wegen Tierquälerei

Nach der geglückten Rettungsaktion wurde die verstörte Katze ins Tierheim Lübeck gebracht. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen wegen Tierquälerei aufgenommen. Immer wieder kommt es dazu, dass überforderte Tierhalter Katzen und Hunde loswerden wollen. Erst vor zwei Wochen wurden vier junge Katzen in Ostholstein auf brutale Weise totgeschlagen. Das sei gängige Praxis, kritisieren Tierschützer.

Von Saskia Bücker