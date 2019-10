Kellinghusen

Knapp 20 Aktivisten haben den Schlachthof Thomsen in Kellinghusen ( Kreis Steinburg) in der Nacht zum Montag blockiert. Die Vermummten waren gegen 4.00 Uhr auf das Gelände vorgedrungen; einige ketteten sich dort an Zäunen an, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte. Andere seien auf das Dach gestiegen.

Die Aktivisten erklärten, sie blockieren damit zwei Eingänge, durch die sonst bis zu 6000 Schweine am Tag in den Schlachthof gebracht würden. Die Aktion richte sich gegen den Betrieb und die Fleischindustrie als Ganzes. Das Unternehmen Tönnies, zu dem auch der Schlachthof in Kellinghusen gehört, sei marktführend in Deutschland.

"Tear Down Tönnies"

Auseinandersetzungen habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt sei die Lage „überschaubar und ruhig“. Die Aktionsgruppe "Tear Down Tönnies" bekannte sich in einem Schreiben zu der Aktion.

Von RND/dpa