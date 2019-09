Bärin Mascha auf dem Weg nach Kappeln

Ein letzter Blick, dann ging es für Mascha los. Die Braunbärin soll zusammen mit vier Artgenossen in ein neues Gehege verlegt werden. Am Montagmorgen startete der Transport vom Anholter Bärenwald in Isselburg (Nordrhein-Westfalen) ins Weidefelder Tierschutzzentrum nach Kappeln.