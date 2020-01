Zehntausende Kadaver: Tote Nerze werden zu Biodiesel

Kiel/Jagel

Aus den Fetten wird unter anderem Biodiesel produziert, Tiermehl aus den Nerzen als Brennstoff für Zementwerke benutzt.

Jahrelang war in Deutschland über die Pelztierhaltung kontrovers diskutiert worden, 2006 schließlich die Gesetze angepasst und die Auflagen für Betreiber deutlich erhöht worden. 2019 schloss der letzte Betrieb. Die Zucht wurde zu teuer, die Unternehmen waren nicht mehr konkurrenzfähig. „Dass blutige Geschäft geht aber auf 1500 dänischen Nerzfarmen weiter – und davon profitieren auch deutsche Unternehmen“, sagt Johanna Fuoß.

Gehäutete Kadaver in Containern

Der Tierrechts-Aktivistin von Peta war Videomaterial zugespielt worden, auf denen Lastwagen „mit riesigen Containern von Dänemark auf das Grundstück der Rendac Jagel GmbH“ gefahren sein sollen. Die Behälter seien „randvoll“ mit den gehäuteten Kadavern von zehntausenden Nerzen gefüllt gewesen. „Das ergibt tausende Tonnen pro Jahr“, so Peta.

In der Verwertungsanlage im Kreis Schleswig-Flensburg werden die Tiere aufbereitet. „Ihr Fett wird in den Niederlanden in Fabriken zu Biodiesel verarbeitet, aus ihren Knochen wird Mehr hergestellt, das als Brennstoff an Zementfabriken geliefert wird“, führt Fuoß aus. Die Peta-Referentin spricht von einer „Win-win-Situation für Rendac und die Pelzfarmer“. Die Organisation fordert die Jageler Firma und die Landesregierung auf, den Import von Tierkörpern aus ausländischen Pelzfarmen zu beenden.

Peta: Autofahrer sind ahnungslos

„Die schrecklichen Haltungsbedingungen der Nerze auf dänischen Pelzfarmen wären in Deutschland illegal, die Beimischung ihrer gequälten Körper in Biodiesel trägt dazu bei, dieses erbarmungslose Geschäft am Leben zu erhalten“, kritisiert die Tierrechtlerin. Überdies wüssten viele Autofahrer nicht, woraus der Kraftstoff gewonnen werde.

Firma bestätigt Verwertung von Nerzen

Erwin Werner, Geschäftsführer der Darling Ingredients Germany, zu der die Tierverwertungsanlage Rendac in Jagel gehört, bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass neben verendeten Tieren aus landwirtschaftlichen Betrieben und Schlachtabfällen auch Nerzkadaver aus Dänemark verarbeitet würden. Gründe seien die „geographische Nähe zum Nachbarland und freie Kapazitäten in unserer Anlage“. „Unser Unternehmen ist jedoch nicht aktiv in der Nerzindustrie tätig, vielmehr tragen wir die Verantwortung, dass ein Teil dieser tierischen Rohstoffe sicher und entsprechend der EU-Gesetzgebung verarbeitet wird“, betont Werner.

Der Rendac sei die Entsorgungspflicht von Tierkadavern im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung vom Land übertragen worden. „Die Produktion, als auch die Vermarktung der Fertigprodukte unterliegen strengen gesetzlichen Regeln und diese werden auch entsprechend von den Behörden überwacht“, betont der Unternehmer.

Land kann Verwertung nicht verbieten

Politisch kann Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) nichts gegen die Verarbeitung der Nerzkadaver tun: „Es ist ein großer Fortschritt für den Tierschutz, dass in Deutschland keine Pelzfarmen mehr in Betrieb sind. Umso bitterer ist es, dass wir den Import aus dänischen Nerzfarmen nicht einseitig unterbinden können, weil die Regelungen des europäischen Binnenmarktes dagegenstehen.“ Albrecht fordert die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene stärker für die Einrichtung gemeinsamer Standards beim Tierschutz stark zu machen. „Es kann nicht sein, dass wir indirekt über den EU-Binnenmarkt Geschäftspraktiken zu Lasten des Tierschutzes erdulden müssen, die in Deutschland nicht erlaubt wären“, so Albrecht.

