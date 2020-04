Noch kein Urteil in Sicht

Kiel/Segeberg

Im Oktober 2019 eröffnete die 7. Große Strafkammer die Verhandlung gegen die ehemalige Tierschutzdezernentin der Kieler Strafverfolgungsbehörde. Laut Vorwurf ordnete die Angeklagte den Verkauf vernachlässigter Rinder, Pferde, Hunde, Katzen und anderer Tiere an, ohne die betroffenen Besitzer anzuhören. Die Rede ist von zehn Fällen im Tatzeitraum 2011 bis 2014.

Angeklagte bringt Fälle zu ihrer Entlastung ins Spiel

Bei der Fortsetzung in dieser Woche brachte die Angeklagte drei Fälle aus dem Kreis Segeberg ins Spiel, die nicht Gegenstand der Anklage sind. Sie gingen ohne Notveräußerung über die Bühne und sollen zu ihrer Entlastung beitragen.

Anzeige

Dazu gehört die Geschichte eines Pferdes, dessen Koppel in Wahlstedt nicht ausreichend gegen die angrenzende Bahnstrecke gesichert war. Das Tier gelangte auf die Gleise, während ein Zug heranrollte. Das Pferd wurde „terminiert“, formuliert die Angeklagte. Auch auf der vorbeiführenden Straße soll eines der Pferde verunglückt sein. Trotzdem durfte der damals scheinbar kooperative Besitzer seine restlichen Tiere behalten. Ihr Vorgehen belege, dass sie nicht reflexartig beschlagnahmt, sondern sich Gedanken gemacht und abgewogen habe. Der Pferdebesitzer wurde später zu einer Bewährungsstrafe und einem fünfjährigen Haltungsverbot verurteilt.

Weitere KN+ Artikel

Maßnahmen von Amtstierarzt und Ordnungsamt

Mit einem weiteren Beispiel aus dem Amt Kisdorf will die Angeklagte zeigen, dass sie sich trotz der „desolaten, katastrophalen“ Rinderhaltung eines Ehepaares auch mal mit den Maßnahmen der Amtstierärztin und des Ordnungsamts zufrieden gab. „Ich habe immer gefragt, welcher Sachbearbeiter zuständig war“, sagt die Angeklagte. Auf Kreisebene habe es allzu oft ein „Vollzugsdefizit“ gegeben.

Schließlich will die Angeklagte noch mit ihrer Reaktion auf die schlechte Haltung von 50 Rindern und 70 Schafen in Bad Segeberg „zeigen, dass ich nicht in jedem Fall losgerannt bin, um Tiere zu beschlagnahmen“. Obwohl eines der Schafe nach längerem Leiden qualvoll auf der Weide verendet sei, habe sie den Vorschlag der Amtstierärztin akzeptiert: Der Tierhalter durfte unter Auflagen weitermachen. Ein Einzelfall? Insgesamt soll die Staatsanwältin in vier Jahren mehr als 1000 Tiere beschlagnahmt haben.

Gegenbeispiel aus Rendsburg

Das Gericht ergänzt das Bild um ein Gegenbeispiel aus Rendsburg: Dort stieß die Polizei bei einer Lkw-Kontrolle auf körbeweise verstaute Hunde und Katzen. Die acht Vierbeiner waren schon tagelang im Auftrag eines Vereins unterwegs, der in Not geratene Tiere aus Russland an Halter in Deutschland vermittelt.

Die Angeklagte mutmaßte, hier werde Profit mit der Gutherzigkeit von Tierfreunden gemacht. Die angeblich selbstlosen Retter kassierten schon mal 1300 Euro „Schutzgebühr“ pro Exemplar, sagte sie – bei gerade mal 24 Euro realer Kosten. Auch wegen Verdachts auf mangelnden Impfschutz ließ sie die acht Tiere beschlagnahmen und gab sie ins Rendsburger Tierheim.

Bestellerin der Tiere wurde ignoriert

Als drei Monate später dessen Rechnung über 6200 Euro für die Versorgung der Tiere bei der Staatsanwaltschaft eintrudelt, muss es für die Angeklagte plötzlich schnell gehen. „Zur Entlastung des Steuerzahlers“ erfolgte umgehend der Notverkauf: „Bei mir ging das zack-zack weg.“

Die Bestellerin der Tiere hatte sich schon Wochen vorher bei der Kieler Behörde gemeldet. Vergeblich. Ihr Name gelangte nicht einmal in die Akte, räumte die Staatsanwältin ein. Auch die Nachfragen ihres Rechtsanwalts wurden ignoriert. „Die rechtliche Erforderlichkeit einer Anhörung ist mir nicht klar gewesen“, behauptet die Angeklagte.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.