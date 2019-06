Tierrechtsorganisationen wie Animals Angels, aber auch die EU dokumentieren seit Jahren Tierschutzverstöße auf den Transportrouten von Rindern in Drittstaaten. Meist werden trächtige Kühe dorthin gebracht. Ein Lkw wird mit etwa 32 Rindern beladen. Belegt sind Transporte bei extremer Hitze oder Kälte, tagelange Fahrten ohne die Einhaltung der vorgeschriebenen Abladezeiten, lange Wartezeiten an Grenzen oder fehlende Wasserversorgung. Zu den 14 Ländern, in die derzeit keine Tiertransporte mehr in Schleswig-Holstein abgefertigt werden, gehören die Türkei, Jemen, Libanon, Marokko, Algerien, Ägypten, Aserbaidschan, Syrien, Jordanien, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Die Länder wurden ausgewählt, weil dort erhebliche Tierschutzverstöße auf dem Transport oder bei der Schlachtung festgestellt wurden.