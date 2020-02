Tierschutzbeirat beklagt: Pferde leiden in Ställen und auf Turnieren

Die artgerechte Haltung und wie man erkennen kann, wie gut es einem Pferd geht – das ist Thema des Vortrags von Dr. Margit Zeitler-Feicht vom Wissenschaftszentrum Weihenstephan an der TU München am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr in der Uni Kiel (Emil-Lang-Hörsaal in der Hermann-Rodewald-Straße 4). Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Am selben Ort findet am Freitag, 14. Februar, von 10 bis 16 Uhr ein Tagesseminar zum Thema mit der Wissenschaftlerin statt. Kosten: 35 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Pferdevortrag-Februar-2020@gmx.de. Veranstalter ist der Tierschutzbeirat Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem Deutschen Tierschutzbund, dem Tierschutz-Vertrauensmann Prof. Edgar Schallenberger und dem Institut für Tierzucht und Tierhaltung der Kieler Universität.