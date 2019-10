So geht es dem Bären-Quintett in Weidefeld

Kappeln

Nach der Ankunft in Weidefeld steckte den Tieren der Umzug noch in den Knochen. Sie waren am 30. September 2019 in stählernen Transportkisten 530 Kilometer von Nordrhein-Westfalen nach Kappeln gefahren worden. In Nordrhein-Westfalen lebten die Braun- und Kragenbären in Antholt.

Der dortige Bärenwald war die Auffangstation des Tierschutzbundes für Bären aus schlechter Haltung. Weil der Pachtvertrag mit dem Bärenwald Ende des Jahres ausläuft, kümmerte der Tierschutzbund sich für rund zwei Millionen Euro in Weidefeld um Ersatz.

Bären waren erschöpft - dann lockte der Honig

Nun ist das Tier-, Natur- und Jugendzentrum des Deutschen Tierschutzbundes in Weidefeld die neue Heimat der Petze. „Die ersten zwei Tage waren die fünf Bären nach dem achtstündigen Transport noch erschöpft. Doch dann zeigten sie deutlich, dass sie herauswollten“, so Patrick Boncourt.

Er ist Bärenreferent des Tierschutzbundes und hat dementsprechend ein Auge auf das Quintett. Dafür muss er drei Gehege im Blick behalten. Denn sowohl die zwei Kragenbären als auch die Halbschwestern Mascha und Ronja sowie Maja habe ein eigenes 5000-Quadratmeter-Außenareal.

Damit die Bären alle Bereiche des Geheges erkunden, arbeiteten die Tierschützer mit einem Trick. „Wir hatten an verschiedenen Stellen Honig versteckt. So konnten wir ihre Entdeckertour lenken“, verrät Boncourt.

Bären betteln in Weidefeld um Essen - das soll sich ändern

„Bis jetzt geht es besser als erwartet“, sagt Zentrumsleiter Katrin Umlauf. Dennoch steht noch Arbeit bevor. Zum Beispiel was das Verhalten der Bären angeht. „Alle sind stark auf den Menschen fixiert“, stellt Umlauf fest. Daher kennen sie auch Tricks, wie sie Futter von den Zweibeinern bekommen.

Das zeigt sich, als Boncourt beim Freigang der Bären Futter in die abgesperrten Ställe bringt. Als sie ihn mit dem Eimer kommen sehen, beginnen die Kragenbären seltsame Laute zu machen. Die Mischung aus Schnalzen und Ploppen ist klar eine Aufforderung zum Füttern.

„Bettelei wollen wir ihnen abgewöhnen“, so Umlauf. Das soll durch aktivierende Aktionen – sogenanntes Enrichment – wie die Honigsuche beim ersten Freigang geschehen. „Damit beugen wir dem Entstehen von stereotypen Verhaltensweisen vor“, erklärt Umlauf. Dazu zählt beispielsweise wiederholtes Hin- und Hergehen.

Tierschutzzentrum Weidefeld Führungen im Tierschutzzentrum Weidefeld Außer Bären leben im Tierschutzzentrum Weidefeld, das auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände entstanden ist, auch Affen, Reptilien und Hunde. Führungen gibt es immer mittwochs ab 14 Uhr oder sonst nach Vereinbarung (Tel. 04642/987253). Die Haltung im Tierschutzzentrum ist allerdings nicht darauf ausgerichtet, dass die Vierbeiner möglichst gut sichtbar sind. „Alle Tiere haben Rückzugsmöglichkeiten“, stellt Umlauf klar. Bei den Bären wird den Interessen von Besuchern jedoch mehr als bisher üblich entgegengekommen. So gibt es auf den Dächern der Bärenställe, die sich in ehemaligen Munitionslagern befinden, Aussichtsplattformen. Auf diese Weise wird den Besuchern ein freier Blick über die obligatorischen Zäune hinweg ermöglicht.

