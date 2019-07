Kappeln

Nolo mag keine Erdnüsse mehr. Davon musste der Affe viel zu viele fressen, als er in einer Gaststätte zur Gaudi der Gäste gehalten wurde. Heute lebt er wie 300 andere Tiere im Schutzzentrum Weidefeld in Kappeln – so gut wie es für Exoten in Gefangenschaft möglich ist. Gerade wird die bundesweit einzigartige Auffangstation für Tiere, die sonst getötet würden, erneut erweitert: Im September ziehen dort erstmals Bären ein.

Am Anfang war die " Havarie der Pallas"

Die alten Bunker machen klar: Das hier war einmal ein Munitionsdepot der Bundeswehr. Der Tierschutzbund übernahm die 13 Hektar im Jahr 1999. Nach der Havarie der „Pallas“ mussten Hunderte Seevögel vom Öl befreit werden. „Bis heute haben wir als einzige Stelle im Land die Lizenz als Seevögel-Rettungsstation“, sagt Katrin Umlauf, die Leiterin von Weidefeld.

Die promovierte Verhaltensbiologin erinnert sich gut an die Schwäne, die vor einigen Jahren in der Kieler Förde durch Öl verschmutzt worden waren. „Über 70 Prozent konnten wir retten. Der Rest war schon zu stark geschädigt.“

Doch es blieb nicht bei ölverklebten Seevögeln. Den Tierschutzvereinen wurden immer häufiger beschlagnahmte oder ausgesetzte Exoten gebracht, die sie nicht adäquat versorgen konnten. 2003 wurde deshalb das Tierschutzzentrum Weidefeld als bundesweite Auffangstation gegründet. Seither muss es regelmäßig ausgebaut werden.

Immer mehr Exoten werden ausgesetzt

„Wir sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, in der sich Menschen Tiere ohne Rücksicht auf deren Bedürfnisse halten – zum Plaisir, zur Selbstdarstellung“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Selbst junge Kaimane könne man im Internet bestellen und sich per Paket liefern lassen.

Weil auch immer mehr Schlangen, Agame und ähnliche Exoten ausgesetzt werden, musste als jüngste Erweiterung ein spezielles Reptilienhaus gebaut werden. „Viele denken, um so eine Bartagame müsse man sich nicht groß kümmern. Doch Reptilien zu halten, ist extrem aufwändig und teuer“, sagt Katrin Umlauf. Irgendwann würden die Stromrechnungen zu hoch, das Tier ausgesetzt oder dem Tierschutzverein vor die Tür gestellt.

Eine Netzpython als Haustier

Um immer wieder Platz für Neuzugänge zu schaffen, werden solche Tiere auch an qualifizierte Halter vermittelt. Doch oft ist das nicht möglich. Wie bei der Netzpython: Eine Frau hatte sich die junge Schlange als Haustier angeschafft. In einigen Bundesländern ist das immer noch erlaubt.

Doch als das Tier drei Meter lang war, wollte die Frau das Tier nicht mehr. „ Netzpythons werden sechs, sieben Meter lang, 100 Kilo schwer und 40 Jahre alt. Die nimmt niemand mehr“, sagt eine Tierpflegerin. Deutlich kleiner, aber ebenfalls ein Riesenproblem sind ausgesetzte Schildkröten. Auch ihre Haltungsanforderungen würden völlig unterschätzt. „Wenn sie ausgesetzt werden, können invasive Arten erheblichen Schaden an Flora und Fauna anrichten. Arten wie Schmuckschildkröten sind deshalb verboten“, berichtet Patrick Boncourt vom Tierschutzbund.

Problemfall Schildkröte

Aber auch Griechische Landschildkröten würden häufig abgegeben. „Sie aufzunehmen, bedeutet einen riesigen bürokratischen Aufwand, denn die Tiere haben den höchsten Schutzstatus.“ Für Boncourt müssten Halter solcher Tiere zu einer Vorsorgeversicherung verpflichtet werden – allein schon, weil diese Schildkröten mit einer Lebenserwartung von 70 Jahren meist ihre Halter überleben.

Auch Tiere wie der Rotluchs und der Sibirische Uhu sind aus privaten Haltungen hier gelandet. „Beide Arten sind nicht hier heimisch. Wir können sie also leider nicht in die Freiheit entlassen, sondern müssen sie behalten“, sagt Umlauf. Bei heimischen Wildtieren sei das anders. „Wenn sie rehabilitiert sind und ausgewildert werden, sind das die schönsten Momente für uns“, sagt Katrin Umlauf.

"Wir machen, was der Staat tun müsste"

„ Weidefeld ist nur notwendig, weil der Staat vernachlässigte und misshandelte Tiere beschlagnahmt, sich dann aber nicht mehr darum kümmert. Das übernehmen dann Tierschutzvereine und in den schwierigsten Fällen das engagierte Team hier in Kappeln – alles dank Spenden.“

