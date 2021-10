Weidefeld

Das Gebiss eines Bären kann durchaus furchteinflößend sein. Doch wenn ein Bär schlechte Zähne hat, leidet er ebenso wie ein Mensch darunter. Im Tierschutzzentrum Weidefeld des Deutschen Tierschutzbundes stand deshalb am Wochenende eine Zahnkontrolle bei den Braun- und Kragenbären auf dem Programm. Denn die Braunbärin Chile, die erst im Juli ihr neues Zuhause bezogen hatte, litt nach Auskunft der Tierschützer an gravierenden Gebissschäden, die sich das Tier in der Gefangenschaft in Litauen zugezogen haben muss. Auch Kragenbär Serenus musste in Behandlung. Bei ihm ging es um einen Schneidezahn.

„Genau wie beim Menschen sind Zahnbehandlungen bei Bären notwendig, damit die Tiere schmerzfrei leben und möglichst ungestört fressen können“, erklärt Patrick Boncourt, Bärenexperte im Tierschutzzentrum. Bei einem Bären, der die Walnüsse mit den Zähnen knackt, sei das umso wichtiger“.

Bärin biss in Litauen auf Gitterstäbe aus Metall

Bei Chile hatte die Tierschützer bereits in Litauen Zahnschäden festgestellt. Aufgrund der falschen Ernährung waren demnach alle Zähne in Mitleidenschaft gezogen. Vor allem die vier Eckzähne weisen Anzeichen von massivem Abrieb auf, der nach Meinung der Experten auf haltungsbedingte Verhaltensstörungen hindeutet. „Wahrscheinlich hat Chile regelmäßig auf Metallgitterstäbe gebissen“, vermutet Boncourt. Neben der Zahnbehandlung war auch der allgemeine Gesundheitszustand der Braunbärin ein Thema: Ein angefertigtes Blutbild soll Auskunft darüber geben, ob das Weidefelder Tierpfleger-Team künftig auf bestimmte Dinge bei der Ernährung der Bärin achten muss oder ob sogar Therapiebedarf besteht. „Zumindest augenscheinlich war Chile bisher unauffällig und macht seit ihrer Ankunft einen recht guten Eindruck“, so Boncourt.

Zahnbehandlung beim Bären kann zwei bis drei Stunden dauern

Die Zahnbehandlung bei Bären ist sehr aufwendig und dauert schnell mal zwei oder drei Stunden, weil die Zahnwurzeln um einiges länger sind und tiefer in den Kiefer hineinragen als beim Menschen, heißt es vom Tierschutzzentrum. Von Seiten der Tierärzte sei daher Fachwissen und Erfahrung Voraussetzung für die Behandlung. Ein dreiköpfiges Tierärzteteam, das die anderen Bären in Weidefeld bereits früher betreut hatte, war deshalb am Wochenende extra aus den Niederlanden angereist. Den kleinen Bären-OP-Raum im Tierschutzzentrum Weidefeld hatte der Deutsche Tierschutzbund bereits bei der Bauplanung der Bärenanlage mitbedacht.

Seit Oktober 2019 leben die beiden Kragenbären Balou und Serenus und die drei Braunbären Ronja, Mascha und Maya im Tierschutzzentrum. Das neue Bärenrefugium umfasst eine Fläche von rund zwei Hektar. Insgesamt gibt es fünf Anlagenabschnitte – drei größere mit einer Fläche von jeweils etwa 5000 bis 6000 Quadratmetern sowie zwei kleinere Anlagen, die über jeweils rund 1000 Quadratmeter verfügen.