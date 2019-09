Albrecht prüft Stopp in zwei Länder

Kiel

"Wir haben Hinweise darauf erhalten, dass in Russland einzelne Kontrollstellen für Tiertransporte nach Kasachstan und Usbekistan nur unzureichend oder auch gar nicht vorhanden sind", sagte Albrecht. Sollten sich diese Indizien bestätigen, werde er zur Tat schreiten und ein Verbot aussprechen. "Vom Bund erwarten wir, dass er die Beschlüsse der letzten Agrarministerkonferenz zügig umsetzt, um solche Verstöße auszuschließen."

Tiere sind bei Transporten enormen Strapazen ausgesetzt

In der Debatte geht es speziell um Rinder. Sie sind auf dem Weg in Drittländer außerhalb der EU oft besonderen Strapazen ausgesetzt. Eigentlich müssen sie auf den langen Transporten spätestens nach 29 Stunden ins Freie gelassen werden, um sich 24 Stunden lang zu erholen. Das aber dürfte zumindest auf dem Weg in die beiden genannten Ländern kaum vorkommen.

Das hessische Umweltministerium hatte Tierärzte aus ganz Deutschland zu einer Tour durch Russland eingeladen, um die sogenannten Rastplätze zu besichtigen. Neben Kollegen aus Hessen und Bayern nahm daran auch die Kreisveterinärin aus Steinburg, Dr. Birte Hellerich, teil. Das Ergebnis fiel verheerend aus. Zwischen Deutschland und Kasachstan bzw. Usbekistan fanden die Veterinäre lediglich zwei Rastplätze vor, und noch nicht einmal diese entsprachen den Vorgaben.

CDU und FDP ermutigen Minister Jan Philipp Albrecht

Heiner Rickers, Agrarexperte der CDU-Landtagsfraktion, reagierte erbost. "Solange diese Mängel nicht abgestellt sind, haben Tiertransporte in Drittländer mit solchen Zuständen zu unterbleiben", sagte er am Freitag. Zudem müssten "endlich" die GPS-Daten und Fotodokumentationen der Transporte verpflichtend eingeführt und auch ausgewertet werden. "Hier beide Augen zuzudrücken, ist unverantwortlich." Oliver Kumbartzky ( FDP) sprach von Horror-Trips. "Es ist offensichtlich, dass Vertrauen nicht reicht und Kontrolle sein muss." Der Bund müsse umgehend Kontrolldelegationen finanzieren.

Landkreistag weist auf juristisches Dilemma hin

Die Kreise bleiben vorerst in der Zwickmühle. Sönke E. Schulz, Chef des Landes-Gemeindetages, wies auf den juristischen Streit im vergangenen Frühjahr hin und darauf, dass die Kreise nach geltendem Recht keine Handhabe hätten, sogenannte Vorlaufatteste zu untersagen. Das sei aber wichtig, um zu verhindern, dass die deutschen Rinderzüchter den Umweg über Sammelstellen in anderen Bundesländern nutzen. "Der Landkreistag unterstützt Minister Albrecht bei seinem Versuch, bundeseinheitliche Regeln zu erreichen." Die Kritik an den Rinderzüchtern habe sich als berechtigt erwiesen, sagte Schulz. Diese seien wieder in den Export eingestiegen – "was nur den Schluss zulässt, dass wirtschaftliche Interessen höher gewertet werden".

Tierschutzbund: Bundesagrarministerin ist in der Pflicht

Beim Deutschen Tierschutzbund fühlt man sich bestätigt. "Die Transportstrecken sind zu lang, die Versorgung der Tiere unterwegs ist meist nicht gewährleistet, und die Schlachtmethoden in den Zielländern sind grausam", sagte der Landesvorsitzende Holger Sauerzweig-Strey. Bundeschef Thomas Schröder forderte Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) dringend auf, mit den Ländern ein nationales Verbot von Transporten in Drittländer umzusetzen und sich auf EU-Ebene aktiv für ein generelles Verbot dorthin einzusetzen.