Kiel

Bei dem Wort Tierversuche haben viele Menschen schreckliche Bilder im Kopf: in viel zu kleinen Käfigen eingesperrte Affen und Ratten, die für den Dienst der Forschung Qualen leiden, und weiß gekleidete Menschen mit Kanülen und anderen Instrumenten.

Wie sieht die Realität aus? Zwar sind Tierversuche für kosmetische Produkte seit 2009 in der EU verboten, doch noch 2017 wurden laut Europaparlament 12 Millionen Tiere für Tierversuche gezüchtet und getötet. Das Brüsseler Gremium hat im September für einen umfassenden Ausstiegsplan gestimmt.

Tierschutzbeauftragte beraten die Forscher

Die Forschung mit Tieren sei essenziell, heißt es von der Initiative Transparente Tierversuche. 67 Unternehmen und Institutionen wollen seit Juli die offene Diskussion darüber vorantreiben, darunter die Universität zu Lübeck sowie die Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel.

Damit die Tiere nicht übermäßig leiden, müssen sie dem Umweltministerium mindestens einen Tierschutzbeauftragten melden. An der CAU sind das Gerhard Schultheiß und Sarah Vieten. Die beiden Tierärzte beraten die Antragsteller.

„Wir nehmen Stellung dazu, ob das Projekt unerlässlich ist und ob Modell und Versuchsplan geeignet sind“, erklärt Schultheiß. Was – manchmal erst nach einem halben Jahr – dann ans Ministerium gehe, werde in der Regal auch genehmigt.

Welche Tiere werden für Versuche in Schleswig-Holstein eingesetzt?

In erster Linie wird mit Mäusen, Ratten, Schweinen, Fröschen, Würfelquallen, Fischen, Schafen und Kaninchen gearbeitet. Vor allem Mäuse überleben die Versuche in der Regel nicht. „Wir fragen immer, ob es wirklich ein Tierversuch sein muss“, sagt Sarah Vieten.

Dann gehe es darum, bei ausreichender Datenmenge möglichst wenige Tiere zu benutzen. „Und schließlich wird versucht, es ihnen so angenehm wie möglich zu machen, ohne das Ziel zu gefährden.“

Leid verringern: Schmerzmittel, Konditionierung, Reduzierung

Das könne bedeuten, dass Tiere Schmerzmittel bekämen, Eingriffe möglichst selten und schnell vorgenommen würden oder Konditionierung genutzt werde. „Das geht besonders gut bei Nagern, die Unangenehmes tolerieren, wenn es eine Belohnung gibt. Die Tiere werden dann auch mal auf den Schoß genommen und gekrault, um den Stresspegel gering zu halten“, berichtet Schultheiß.

„Sind die vielen adipösen oder überzüchteten Hunde besser?“

„Ich habe in meiner Zeit in der Praxis mehr Tierleid gesehen als in den acht Jahren in der Versuchstierkunde“, erzählt seine 33-jährige Kollegin. Hier habe sie mehr Handhabe und Kontrolle, dort hätte die Entscheidung über die Tiere bei den Besitzern gelegen. Schultheiß ergänzt: „Der sensible Punkt, dass hier Leben beendet werden, muss mitdiskutiert werden. Aber sind die vielen adipösen oder überzüchteten Hunde eine bessere Art, ein Tier zu nutzen?“ Letztendlich gehe es um Verantwortung. Man sei sich des Tierleids bewusst, es werde jedoch in Grenzen gehalten.

Wie viele Tierversuche werden in Schleswig-Holstein durchgeführt?

Die Anzahl von Tierversuchen sei in den vergangenen Jahren etwa konstant geblieben, jedoch bei einem Zuwachs an Fragestellungen und einer Abnahme von Tierzahlen. Das Spektrum sei breit, von der Besenderung von Möwen bis zu Tumorversuchen oder Operationen.

Inzwischen gebe es extra Ultraschall- und andere Geräte für Maus und Ratte, so dass die Tiere nicht getötet werden müssten, um Infos über Tumore zu bekommen.

Auf absehbare Zeit nicht verzichtbar

„Es gibt inzwischen viele Alternativen und wann immer es geht, nutzen wir die auch“, informiert der 58-Jährige. Doch man werde auf absehbare Zeit nicht von Tierversuchen wegkommen, nicht alles könne anhand reiner Zellkulturen erforscht werden. „Beispielsweise wenn es darum geht, wie ein Tumor mit umgebendem Gewebe interagiert.“

Bereiche, wo die Ergebnisse von Tierversuchen in die Humanmedizin übernommen wurden, seien etwa Herzklappenersatz oder computergesteuerte Chirurgiesysteme. Auch der Corona-Impfstoff wäre ohne Tierversuche noch nicht auf dem Markt, so Schultheiß.

Mahnmal für Opfer von Tierversuchen in Hamburg An der Hamburger Außenalster ziehen seit Mitte Oktober die „Hamburger Stadtmusikanten“ die Blicke auf sich. Es ist eine Skulptur mehrerer aufeinander stehender Tiere: Hund, Affen, Kaninchen und Ratte. Es handele sich um ein Mahnmal, das den dort gezeigten Tieren sowie „allen Opfern der Tierversuche in Hamburg und weltweit gewidmet“ ist, heißt es auf der Website der Initiatoren. Nach ihren Angaben werden allein in Deutschland jedes Jahr mindestens drei Millionen Tiere für Forschung und Lehre getötet.

Unterscheiden sich Mäuse zu sehr vom Menschen?

Gaby Neumann von der Initiative „Ärzte gegen Tierversuche“ hält experimentelle Tierforschung für überschätzt. „Unabhängig von dem ethischen Aspekt hält sie nicht, was sie verspricht.“ Tiere seien in Körperaufbau, Stoffwechsel, Hormonhaushalt und anderen Dingen völlig verschieden vom Menschen. „Wir sind keine 70-Kilo-Mäuse!“

Sie verweist auf einen Fall in der Medikamentenforschung, bei dem von zehn Produkten bei Tierversuchen alle als sicher eingestuft wurden. Bei der Erprobung durch Mikroorganchips mit menschlichen Zellen hätten sich dann sieben als toxisch herausgestellt.

Beteiligt, aber nicht ursächlich

Die Fehlerquote sei hoch, eine Übertragbarkeit nicht eindeutig nachweisbar. „Wenn etwas Neues entdeckt wurde, waren Tierversuche häufig beteiligt, aber man kann nicht sagen, dass sie ursächlich waren“, sagt die Tierärztin. Sie hält auch das Argument fehlender Alternativen für nicht haltbar. „Aus Stammzellen lassen sich mittlerweile Mikroorgane herstellen und sogar miteinander verbinden – kleine Herzen, die schlagen, kleine Nieren, die Urin produzieren.“

Geschäft mit Tierversuchen

Sie ist sich sicher, dass es vor allem deshalb noch Tierversuche gibt, weil darauf die Karriere vieler Menschen aufbaue. Es werde zu wenig hinterfragt und zu viele Menschen verdienten daran: „Labore und ihre Ausstattungen, Futtermittelindustrie, Zuchtfarmen – Deutschland ist ein Land des Lobbyismus.“ Andere Länder wie Norwegen, die Niederlande oder Schweden hätten dagegen schon konkrete Strategien für einen Ausstieg aus Tierversuchen.

Von RND/LN/Nina Gottschalk